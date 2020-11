Immer absurder werden die Wahlbetrugsvorwürfe des US-Präsidenten.

Philadelphia. Donald Trump gehen bei seinem juristischen Kampf gegen den Sieg des Demokraten-Rivalen Joe Biden offenbar die Argumente aus: Von 30 Rechtsklagen wurden schon 13 mangels an Be­weise abgewiesen. Der Präsident klammert sich an Strohhalme – und Verschwörungstheorien: ­Biden hätte die Wahl mithilfe der Mafia gestohlen, wird behauptet: Demnach stünde der „Mob“ in Philadelphia hinter Tausenden gefälschten Biden-­Stimmen.

Rückzieher. Gleichzeitig weiteten die Trump-An­wälte ihre Klagen auf Pennsylvania aus. Im Michigan zogen sie ihre Klagen wegen hoher Kosten zurück.