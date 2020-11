Trump will heute mit 400 Fans im Weißen Haus seinen „Wahlsieg“ feiern.

Das Zentrum der Macht ist abgeriegelt, Donald Trump selbst wollte ursprünglich die Wahlnacht mit Fans in seinem feudalen Trump International Hotel in DC feiern. Daraus wird nichts. Washingtons Bürgermeister orderte wegen Corona einen Shutdown für Downtown an. Partys mit mehr als 50 Personen sind verboten.

Trump kümmert das nicht. Er hat eine Mega-Wahlparty im Weißen Haus angesetzt. 400 geladene Gäste werden im Ostflügel erwartet. Ein Superspreader-Event. Alle Gäste müssen sich einem Corona-Test unterziehen.

Auch will sich Trump noch in der Wahlnacht zum Sieger erklären, sollte er vorne liegen – selbst dann, wenn noch nicht alle Stimmen ausgezählt sind. Trump forderte bei einem Wahlkampfauftritt in Iowa erneut, ein Wahlergebnis müsse in der Nacht zu Mittwoch vorliegen: „Das ist immer so gewesen.“ Trump behauptet, dass Briefwahl Betrug Vorschub leistet. Er könnte behaupten, dass die Demokraten die Wahl „gestohlen“ hätten, sollte sich etwa das Ergebnis in Pennsylvania nach der Wahlnacht zu Joe Bidens Gunsten drehen.