Landschaftsgärtnerei statt Luxushotel: Der amtierende US-Präsident Donald Trump hat mit der Verwechslung eines Veranstaltungsortes für eine Pressekonferenz für Spott und Gelächter gesorgt. Trump kündigte am Samstag auf Twitter eine Pressekonferenz seines Anwalts Rudy Giuliani im "Four Seasons" in Philadelphia an, löschte den Tweet aber später und schrieb: "Große Pressekonferenz heute in der Four Seasons Landschaftsgärtnerei - 11.30 Uhr", wie die "Washington Post" berichtete. Eine Reaktion des Luxushotels "Four Seasons" verstärkte die Peinlichkeit: "Um es klarzustellen, Präsident Trumps Pressekonferenz wird NICHT im Four Seasons Hotel in Philadelphia stattfinden. Sie wird in der Four Seasons Landschaftsgärtnerei abgehalten - keine Verbindung zum Hotel."

To clarify, President Trump’s press conference will NOT be held at Four Seasons Hotel Philadelphia.

It will be held at Four Seasons Total Landscaping— no relation with the hotel. — Four Seasons Hotel Philadelphia at Comcast Center (@FSPhiladelphia) November 7, 2020

Der Veranstaltungsort in einem Industriegebiet im Nordosten von Philadelphia machte die Sache dann noch schlimmer. "Ich könnte Witze für 800 Jahre schreiben und an nichts Lustigeres denken, als dass Trump das Four Seasons für seine Pressekonferenz gebucht hat und sich dann herausstellt, dass sie auf einem Parkplatz der Four Seasons Landschaftsgärtnerei zwischen einem Dildo-Shop und einem Krematorium stattfindet", schrieb ein Nutzer auf Twitter.