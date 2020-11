Nach neuerlichen Betrugsvorwürfen reagierten zahlreiche US-Sender auf drastische Art und Weise.

Der republikanische Amtsinhaber Donald Trump sieht sich von den Demokraten um seinen Wahlsieg gebracht. "Wenn man die legalen Stimmen zählt, würde ich locker gewinnen", sagte Trump am Donnerstagabend in einem Presseauftritt im Weißen Haus in Anspielung auf die sich verdüsternden Aussichten auf seine Wiederwahl. Er bekräftigte den Vorwurf, dass "illegale Stimmen" ausgezählt werden und die Demokraten "die Wahl stehlen wollen".

In einem erratischen Vortrag zählte Trump seine Erfolge bei der Präsidentenwahl auf und verwies auf sein Abschneiden in Florida und Ohio. Er beklagte, dass seine ursprüngliche Führung in mehreren Staaten "heruntergedrückt" worden sei und äußerte die Befürchtung, dass er auch im umkämpften Staat Georgia letztlich "ein bisschen zurückliegen" könnte. Dagegen sei er in Arizona - wo er offenbar nichts an der Fortsetzung der Auszählung auszusetzen hat - "auf dem Weg zum Sieg".

"Wir müssen hier unterbrechen"

Die beispiellosen Vorwürfe Trumps sorgten in den USA für jede Menge Empörung, zahlreiche TV-Sender reagierten noch während der Rede und schalteten Trump einfach ab. „Wir müssen hier unterbrechen, weil der Präsident eine Reihe falscher Aussagen gemacht hat, einschließlich der Behauptung, dass es einen Wahlbetrug gibt. Es gibt keine Beweise dafür.“, erklärte etwa Lester Holt von NBC.

Ähnlich auch die Reaktion von ABC, MSNBC, USA Today und CBS. „Da sind wir wieder in der unüblichen Position, nicht nur den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu unterbrechen, sondern auch den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu korrigieren“, erklärte MSNBC-Moderator Brian Williams.