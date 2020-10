Melania Trump und Jill Biden – unterschiedlicher können zwei Frauen nicht sein.

Washington. First Lady Melania Trump (50) trat bisher im Wahlkampf nie alleine auf. Jetzt absolvierte sie ihren ersten Soloauftritt: „Donald ist ein Kämpfer. Er liebt sein Land, und er kämpft für euch“, sagte sie vor Hinterbliebenen von Corona-Toten bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania, einem der Schlüsselstaaten. 225.000 Menschen sind in den USA bisher an Covid gestorben. Ursprünglich wollte die First Lady schon vergangene Woche mit ihrem Mann Wahlkampf machen. Der Plan wurde durch „anhaltenden Husten“ in Folge ihrer Co­rona-Infektion vereitelt. Trump, Melania und Sohn Barron hatten sich infiziert: „Wir fühlen uns jetzt so viel besser“, so Melania, sie dankte „für all die Liebe“, die sie während der Corona-Erkrankung erhielt.

Dr. Jill Biden: Starke Frau und perfekte Partnerin

Jill und Joe. Bachelor, Master, Doktortitel – das ist die Karriere von Jill Biden (69). Seit mehr als 40 Jahren ist die Englischprofessorin an der Seite von Joe Biden (77). Biden hat zuvor (1972) seine erste Ehefrau Neilia Hunter sowie seine einjährige Tochter Naomi bei einem Autounfall verloren. Seine beiden Söhne, Joseph und Robert, überlebten schwer verletzt. Jill Biden stand ihm nach diesem Verlust zur Seite. 1981 kam die gemeinsame Tochter Ashley Blazer.

Die Familie steht für sie an erster Stelle. Aber: Sämtliche Wahlkampftermine absolvieren die beiden gemeinsam. Hand in Hand. Sie ist seine Stütze, loyal, stark, aber nie im Vordergrund. Jill Biden unterrichtet leidenschaftlich gerne. Sie hörte damit auch nicht auf, als ihr Mann Barack Obamas Vizepräsident und sie Vize-First-Lady wurde. (wek)