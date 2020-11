In 12 Staaten stand der US-Rapper auf dem Stimmzettel.

Rapper Kanye West (43) wollte in Weiße Haus einziehen, mit einem Wahl-Sieg bei den US-Präsidentschaftswahlen klappte es dann aber doch nicht ganz. Immerhin bekam Kanye West aber tatsächlich rund 60.000 Stimmen der Amerikaner.

So viele Stimmen bekam Kanye West

Am besten schnitt der Rapper dabei in den Staaten Idaho, Utah, Oklahoma mit jeweils rund 0,4 Prozent der Stimmen ab, in absoluten Zahlen wählten in Tennessee (ca. 10.000) Kanye.

Arkansas: 4.040

Colorado: 6.127

Idaho: 3.092

Iowa: 3.197

Kentucky: 6.259

Louisiana: 4.894

Minnesota: 7.654

Mississippi: 3.117

Oklahoma: 5.590

Tennessee: 10.195

Utah: 4.311

Vermont: 1.255

West hatte im Juli bekanntgegeben, dass er sich für das Amt des Präsidenten bewerben wolle. Wegen verpasster Anmeldefristen schaffte er es jedoch in vielen Staaten nicht auf den Wahlzettel. Der exzentrische Rapper hatte in der Vergangenheit gelegentlich Trump Schützenhilfe gegeben. 2024 will es Kanye nun noch einmal wissen.