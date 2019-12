Bis vor einiger Zeit galt das 3D-Fernsehen noch als der Trend für die Zukunft. Bisher konnten sich 3D-TV-Geräte allerdings in den privaten Wohnzimmern kaum durchsetzen, sodass sich erste Hersteller wie Sony und LG bereits vom dreidimensionalen Fernsehen verabschiedet haben. Der Grund dafür, dass sich Konsumenten kaum für das 3D-TV interessieren, mag sein, dass sie aus dem Kino wesentlich größere Bilder gewöhnt sind.

Die Lücke zwischen der Kinoleinwand und dem 3D-TV schließen indessen 3D-Beamer, die inzwischen auch für die Nutzung im Heimkino erschwinglich geworden sind. Wie sich in 3D-Beamer-Tests zeigt, werden diese Geräte zudem immer lichtstärker und funktioneller. Damit versprechen sie aufregende 3D-Film-Abenteuer in den eigenen vier Wänden.

3D-Beamer unterscheiden sich in ihrer Bauweise und ihren Funktionen nicht von anderen Beamern, bis auf eine Ausnahme: Sie können dreidimensionale Filme und andere Inhalte darstellen und zum Teil sogar 2D-Inhalte selbst in 3D umwandeln. Damit tragen die Hersteller dem Umstand Rechnung, dass sich immer mehr Filmliebhaber Filme in 3D auch im Heimkino schauen möchten und in vielen Bereichen 3D-Präsentationen durchsetzen.

Viele Filme in 3D, die in den letzten Jahren die Herzen der Zuschauer im Kino erobert haben, können inzwischen auf DVDs oder BluRay-Discs für zu Hause erworben werden. Die Wiedergabe im eigenen Wohnzimmer ist allerdings nur zweidimensional möglich, wenn kein 3D-fähiges Wiedergabegerät vorhanden ist. Herkömmliche Beamer können die Dreidimensionalität noch nicht wiedergeben. Aus diesem Grund lohnt es sich, wenn Sie einen neuen Projektor kaufen, Ihren Blick auf die 3D-Beamer zu richten . Damit sind Sie gewappnet für die Wiedergabe der verschiedensten Medieninhalte. Wir haben Ihnen die wichtigsten Vorteile der 3D-Beamer zusammengestellt, verschweigen aber auch die Nachteile nicht. Abhängig vom Modell und dessen Leistungsfähigkeit können sich einige Nachteile jedoch verringern.

Die Unterscheidung von Beamern erfolgt in der Regel in drei Kategorien anhand der Technologie für die Projektion. Üblich für den Heimbereich sind derzeit DLP-, LCD- und LCoS-Beamer. Wie sich in 3D-Beamer-Tests gezeigt hat, sind alle Typen gleichermaßen für zu Hause geeignet, wobei LCoS-Beamer momentan noch weniger erschwinglich sind. Außerdem lassen sich 3D-Beamer in passive und aktive Modelle kategorisieren. Passive 3D-Beamer verwenden die Polarisationstechnik und werden meistens im Kino eingesetzt. Aktive 3D-Beamer verwenden die Shuttertechnik und sind meistens DLP- und LCD-Beamer.

5. Kaufberatung: Wichtige Kriterien bei der Auswahl eines 3D-Beamers Was ist der Fliegengittereffekt? Der Fliegengittereffekt tritt meistens bei LCD-Projektoren auf und bezeichnet die schwarzen Linien, die bei der Wiedergabe auf einer Leinwand zwischen den einzelnen Bildpunkten sichtbar werden können. Grund hierfür ist unter anderem, dass bei diesen Projektoren eine geringere Füllrate durch die Bauweise entsteht. Im Vergleich zu DLP- und LCoS-Beamern, die eine Füllrate von 88 beziehungsweise 93 Prozent haben, liegt sie bei LCD-Beamern nur bei 60 Prozent. Das heißt, dass das Bild zu 40 Prozent nicht ausgeleuchtet ist, sodass die schwarzen Linien entstehen. » Mehr Informationen

Bei einem 3D-Beamer-Vergleich müssen Sie immer auch berücksichtigen, für welchen Einsatzzweck das Gerät gedacht ist und welches Budget Ihnen für den Kauf zur Verfügung steht. Der beste 3D-Beamer im Test muss nicht immer auch der beste Beamer für Ihre Vorhaben sein, wenn er sehr teuer ist. Auch ein günstiger 3D-Beamer, wie der BenQ W750 reicht für viele Zwecke aus. Abhängig davon, ob Sie den 3D-Beamer für Ihr Heimkino oder für Präsentationen im Büro nutzen möchten, sollten Sie im Vergleich insbesondere auf die folgenden Punkte achten:

Auflösung

Lichtstärke

Anschlüsse

zusätzliche Features

5.1. Die Auflösung

Mit dem Begriff Auflösung wird die Anzahl der Bildpunkte auf einer bestimmten Fläche definiert. Je höher deren Wert ist, umso weniger verpixelt und umso klarer wirkt das wiedergegebene Bild. Die meisten 3D-Beamer haben inzwischen eine Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel in Full HD. Damit können 3D-Filme bereits im XXL-Format wiedergegeben werden, sodass diese Auflösung für das Heimkino durchaus ausreichend ist. Manche 3D-Beamer lösen in 4K beziehungsweise UDH (Ultra High Definition) mit 4.096 x 2.160 Pixeln auf. Da sich die Preise für Beamer mit dieser Auflösung jedoch im vier- bis fünfstelligen Bereich bewegen, dürften sie derzeit weniger für den Gebrauch im Privatbereich als für die gewerbliche Nutzung interessant sein.

5.2. Die Lichtstärke

Von der Lichtstärke eines 3D-Beamers hängt es ab, wie stark der Raum während der Wiedergabe abgedunkelt werden muss. Die Einheit für die Angabe der Lichtstärke ist ANSI Lumen. Bereits ab 500 ANSI Lumen ist die Bildqualität auch in helleren Räumen befriedigend. Wenn Sie 3D-Filme auch am Tage genießen oder Präsentationen im Büro anschauen möchten, sollten Sie einen 3D-Beamer mit höherem Lumen-Wert kaufen. Die in 3D-Beamer-Tests am besten abgeschnittenen Geräte haben zwischen 1.000 bis 4.000 ANSI Lumen. Für einen 3D-Beamer mit hoher Lichtausbeute müssen Sie nicht unbedingt mit einem hohen Preis rechnen. Das Magazin Heimkino hat zum Beispiel ein Gerät von Sony mit 4.000 ANSI Lumen getestet, dessen Preis sich im mittleren Segment bewegt. Ein 3D-Beamer für das Heimkino sollte 1.000 bis 4.000 ANSI Lumen haben. Für die Wiedergabe von 3D-Inhalten in größeren Sälen bei Events und für Projektionen gibt es indessen professionelle Geräte mit bis zu 30.000 ANSI Lumen.

5.3. Die Anschlüsse

Die Art und die Anzahl der Anschlüsse entscheidet darüber, welche und wie viele Wiedergabequellen Sie an den Beamer anschließen können. Möchten Sie auch Filme über den 3D-Beamer von einem DVD-Player, einem Videorekorder oder einem Fernseher anschauen, sollte der 3D-Beamer analoge Anschlüsse wie SCART, Composite Video oder S-Video haben. Für den Anschluss von Geräten, die 3D-Inhalte abspielen können, benötigen Sie mindestens einen HDMI-Eingang. Mobile Geräte verbinden Sie beispielsweise kabellos über ein integriertes WLAN- oder Bluetooth-Modul beziehungsweise über einen USB-Port mit einem Kabel. Ist ein LAN-Anschluss vorhanden, kann der 3D-Beamer über ein Netzwerkkabel in ein vorhandenes Netzwerk eingebunden werden. Das kann für Präsentationen oder die Filmwiedergabe innerhalb einer Firma interessant sein. Praktisch ist auch ein Speicherkartenschacht im 3D-Beamer. Dann können Bilder oder Filme direkt von einer Speicherkarte wiedergegeben werden.

5.4. Weitere Features

Legen Sie Wert auf eine große Funktionsvielfalt, achten Sie beim Vergleich von 3D-Beamern je nach Ihrem individuellen Bedarf auch auf die folgenden Features:

integrierter DVB-T2-Tuner für die direkte Wiedergabe von Fernsehprogrammen

für die direkte Wiedergabe von Fernsehprogrammen 3D-Konvertierung zum Umwandeln von 2D-Inhalten in 3D

zum Umwandeln von 2D-Inhalten in 3D Keystone-Korrektur , das heißt die Korrektur von trapezförmigen Verzerrungen bei Beamern, die nicht genau rechtwinklig zur Leinwand aufgestellt werden

, das heißt die Korrektur von trapezförmigen Verzerrungen bei Beamern, die nicht genau rechtwinklig zur Leinwand aufgestellt werden Kurzdistanzprojektion , damit große Bilder auch aus geringer Entfernung projiziert werden können

, damit große Bilder auch aus geringer Entfernung projiziert werden können integrierter Media-Player

integrierte Lautsprecher

Akkubetrieb für die mobile Nutzung des 3D-Beamers