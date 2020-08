Ebenso wie in anderen Lebensbereichen beeindruckt die Weiterentwicklung beim Fernsehen und Gaming. Die Innovation im Heimkino stellt ein 4k-TV dar. Hierbei handelt es sich um einen Bildschirm mit hoher Auflösung.

Mit einem 4k-Fernseher sehen Sie kleinste Details gestochen scharf. 4k-Monitor-Tests 2020 empfehlen das hochauflösende Display für Film- und Videospielfans, die nach dem perfekten Bilderlebnis suchen.

2. Kaufberatung: Monitore mit 4k an Ihre Bedürfnisse anpassen Wie wirkt sich die Pixelzahl auf die Auflösung aus? Bei Pixeln handelt es sich um die Bildpunkte, aus denen letztendlich das Fernsehbild entsteht. Dadurch stehen sie für die kleinsten Elemente dieses Bilds. Beim Gaming oder Fernsehen enthält ein Pixel auf dem Monitor eine Farbinformation. Dabei gibt es drei verschiedene Varianten: Rot, Blau und Grün. » Mehr Informationen Besteht ein Bild aus zahlreichen Pixeln, enthält es viele Farbinformationen und wirkt auf das menschliche Auge detailliert und scharf. Möchten Sie einen 4k-Monitor kaufen, bezeichnet die Auflösung dementsprechend die Anzahl der Pixel.

Zunächst kommt es bei einem Bildschirm auf dessen Größe und Form an. Für ein beeindruckendes Bilderlebnis sorgt beispielsweise ein 30-Zoll-Monitor. Kleine Bildschirme passen dafür auf das Lowboard oder den Gaming-Tisch. Spezielle Formen stellen der Widescreen sowie der Curved-TV dar. Drehbare 4k-Bildschirme erweisen sich für ein flexibles Gaming-Erlebnis als praktisch.

2.1. LCD und Pivot-Funktion sorgen für höchste Qualität

Entscheiden Sie sich für einen TFT-Monitor, erhalten Sie einen sehr flachen Bildschirm, bei dem LCD für die Helligkeit sorgt. Hierbei beeinflusst die elektrische Spannung die Farbgestaltung. Bei den Flüssigkristallbildschirmen kommen LED und OLED nur bei der Hintergrundbeleuchtung zum Einsatz. Dort befinden sich im Gegensatz zu klassischen Röhrenfernsehern keine Leuchtstoffröhren, sondern Leuchtdioden.

Tipp: Bei den 4k-Monitoren sind Modelle mit Pivot-Funktion noch immer selten erhältlich. Diese bieten eine Drehung um 90 Grad an und können demnach hochkant gestellt werden.

Die Mehrzahl der 4k-Monitore bieten dafür eine Swivel-Funktion. Das heißt, sie lassen sich um die eigene Achse drehen. Vorwiegend bei den IPS-Fernsehern erweist sich dies als vorteilhaft, da der Blickwinkel sich auf das Bilderlebnis auswirkt.

2.2. Reaktionszeit und Bildwiederholungsrate spielen eine Rolle

Was bedeutet HDCP? Die Abkürzung HDCP steht für High-bandwidth Digital Content Protection und bezeichnet einen speziellen Kopierschutz. Dieser verhindert eine Bild- und Tonaufzeichnung. Da zahlreiche Streamingdienste bereits mit einer 4k-Auflösung senden, können Sie mithilfe dieser Verschlüsselung die unerlaubte Vervielfältigung von 4k-Inhalten verhindern.

Bei den 4k-Bildschirmen finden Sie Modelle, die mit einer sehr kurzen Reaktionszeit werben. Die Reaktionszeit beschreibt, wie lange eine LCD-Einheit braucht, um von Weiß auf Schwarz zu wechseln. Allerdings existieren zahlreiche Messungen, um diese Zeit zu messen. Aus dem Grund erweisen sich die Herstellerangaben lediglich als Richtwerte.

Gehören Sie zu den passionierten Gamern, sollten Sie ein Gerät mit einer kurzen Reaktionszeit wählen. Betätigen Sie sich hauptsächlich in der Bildbearbeitung, rückt diese Zeit in den Hintergrund. Hier spielen die Farbbrillanz und der Kontrast eine bedeutendere Rolle.

Letzteren geben die Anbieter beispielsweise mit dem Wert 1000:1 an. Dies bedeutet, der Bildschirm kann einen weißen Punkt eintausend Mal heller darstellen als einen schwarzen. Je höher sich dieses Verhältnis zeigt, desto kontrastreicher ist der 4k-Monitor. Generell sollten Sie nach einem Modell mit einem Mindestkontrast von 350:1 Ausschau halten. Hochqualitative Monitore erreichen sogar einen Spitzenwert von 10.000:1.

Des Weiteren stellt beim Kauf eines 4k-Bildschirms die Bildwiederholungsrate ein wichtiges Kaufkriterium dar. Auch hier profitieren Sie als Gamer von einer hohen Frequenz, damit eine flüssige Darstellung von Bewegtbildern ermöglicht wird.

Die Bildwiederholungsfrequenz geben die Anbieter in Hertz an. Diese sagt aus, wie viele Bilder der Monitor in einer Sekunde darstellen kann. Als Standardwert gelten 60 Hertz. Je höher sich dieser Wert präsentiert, desto stabiler ist die Wiedergabe schneller Bewegungen. Diese flimmern und flackern nicht.