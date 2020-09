Empfangstechnologie

Es gibt in Deutschland mehrere Wege, auf denen das TV-Programm ausgestrahlt wird. Es kommt entweder über DVB-T2 HD (Antenne), DVB-S2 (Satellit) oder DVB-C (Kabel) in die Wohnzimmer. Achten Sie beim 65-Zoll-Fernseher-Vergleich darauf, dass das Gerät die richtigen Anschlüsse für Ihre bevorzugte Empfangsart mitbringt. Wenn Sie ein 65-Zoll-TV-Gerät mit einem sogenannten Twin- oder Triple-Tuner wählen, können Sie zwischen verschiedenen Empfangswegen wählen. Sie sollten keinen 65-Zoll-Fernseher kaufen, der nur einen DVB-T-Anschluss hat. Dieser ist veraltet und kann in Deutschland nicht mehr genutzt werden. Sie bräuchten dann einen zusätzlichen Receiver.