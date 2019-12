Um für alle (Not-)fälle unterwegs gerüstet zu sein, sollte jedes Auto mit einigen Dingen ausgestattet sein, darunter beispielsweise Warndreieck, Warnwesten oder Verbandskasten. Neben diesen gesetzlich vorgeschriebenen Gegenständen gibt es jedoch auch einige sinnvolle Ausrüstungsmerkmale, die auf freiwilliger Basis mitgeführt werden sollten. An erster Stelle ist hierbei ein verkehrssicherer Ersatzreifen zu nennen oder alternativ ein Pannenset mit Reifendichtmittel.

Gerade im Winter ist die Liste an Dingen, die in jedes Auto gehören, jedoch besonders lang – von Eiskratzer über Starthilfekabel, Schneeketten bis Abschleppseil. Letzteres (auch: Abschleppgurt genannt) ist oftmals die letzte Lösung, wenn der Motor streikt oder die Elektronik Defekt ist und das Auto von allein die Strecke bis zur nächsten Werkstatt nicht mehr zurücklegen kann.

In unserem Abschleppseil-Vergleich 2019 erklären wir Ihnen, auf welche Angaben und Ausstattungsmerkmale Sie beim Abschleppseil kaufen achten müssen, damit die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden. Außerdem erfahren Sie, welche Vorschriften Sie beim Abschleppen generell befolgen sollten, damit Sie garantiert sicher unterwegs sind.

1. Kaufberatung für Abschleppseile: Die gesetzlichen Vorschriften müssen eingehalten werden Wie die meisten Abschleppseil-Tests zeigen, unterscheiden sich die Seile in erster Linie in ihrer Länge, der möglichen Zugkraft und ihrer Ausstattung. Damit Sie wissen, inwiefern diese Kriterien beim Kauf eines Abschleppseils eine Rolle spielen, hilft Ihnen die folgende Kaufberatung. » Mehr Informationen

Tipp: Sämtliche Verordnungen zum Auto-Abschleppen sind in Paragraph 15a der StVO festgelegt. Mögliche Tatbestände zum Thema Pkw-Abschleppen können Sie hier nachlesen.

1.1. Abschleppseil-Länge und maximale Zugkraft: Sicherheit geht vor!

Das Wichtigste Vorweg: Ein Abschleppseil bzw. Abschleppgurt darf maximal 5 Meter lang sein. An diese Vorschrift, die der Sicherheit beim Auto-Abschleppen dient, halten sich natürlich auch die Hersteller. In der Regel sind Abschleppseile deshalb 3 bis 4 Meter lang – die richtige Länge also, um ausreichend Abstand zwischen den Autos zu haben, um ein Auffahren zu verhindern und gleichzeitig das Seil dauerhaft gestrafft zu halten, sodass es nicht am Boden schleift.

Das beste Abschleppseil ist nicht zwangsläufig auch das mit der höchsten Zugkraft. Denn ein Pkw darf im deutschen Straßenverkehr ein Gesamtgewicht von 2.800 kg (also 2,8 Tonnen) nicht überschreiten – ein VW Golf hat beispielsweise ein Leergewicht von nur ca. 1.500 kg.

Eine maximale Zugkraft von knapp 2.000 kg kann oftmals also bereits ausreichen; sicherer ist es jedoch, wenn Sie ein Abschleppseil kaufen, das für Fahrzeuge bis 2.500 kg ausgelegt ist. Mit Profi-Abschleppgurten, die extrem zugkräftig sind, können Sie hingegen auch große Pkw bis zu 10.000 kg abschleppen, beispielsweise Transporter oder Vans.

1.2. Die richtige Befestigung: Mit Haken und Abschleppösen

Jeder Abschleppgurt verfügt an beiden Enden über zwei Haken, mit denen das Abschleppseil in die entsprechenden Ösen am Auto befestigt wird. Diese Abschleppösen können sich je nach Pkw-Art an verschiedenen Stellen befinden – lesen Sie im Zweifelsfall in der Bedienungsanleitung Ihres Autos nach.

Bei den Haken können wiederum zwei Typen unterschieden werden:

Karabinerhaken: Die aus Stahl gefertigten Haken sind besonders leicht zu bedienen, da sich der Sicherheitsriegel automatisch verschließt.

U-förmige Sicherheitshaken: Die Stahlhaken werden mit Halteklammern verschraubt (Schäkelverschluss) und sind dadurch besonders zuverlässig.

Wichtiger als die Form ist jedoch, dass die Haken aus rostfreiem Stahl bestehen, sämtlichen Witterungseinflüssen Stand halten und somit auch nach mehreren Jahren im Gebrauch noch sicheren Halt geben.

1.3. Farbenfrohe Seile und Warnflagge sorgen für Sichtbarkeit

Falls Sie sich bereits gewundert haben, weshalb viele Abschleppseile in bunten Signalfarben angeboten werden: Dies hat den einfachen Grund der erhöhten Sicherheit. Denn ein knall-gelber oder grüner Gurt wird von anderen Autofahrern im Straßenverkehr schneller wahrgenommen als ein schwarzes oder graues Seil.

Darüber hinaus ist gesetzlich festgeschrieben, dass ein Abschleppseil mit einer Warnflagge ausgestattet sein muss.

Auch hier geht es darum, die Sichtbarkeit zu erhöhen und so zu verhindern, dass ein Autofahrer beispielsweise versucht, zwischen dem Zugfahrzeug und dem Pannen-Auto einzuscheren. Oftmals sind diese kleinen Warnfahnen bereits an den Seilen befestigt, wenn Sie diese kaufen.