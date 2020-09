Wasserdichtigkeit

Die meisten Action-Cams sind wasserdicht bis zu einem Meter, interessant wird es für Sie bei diesem Punkt also erst, falls Sie vorhaben, mit der Action-Cam auch tauchen zu gehen. Falls Sie sich für ein Exemplar entscheiden, dass nicht eigentlich für große Tiefen fabriziert wurde, gibt es dennoch Abhilfe in Form von speziellen Wasserschutz-Hüllen – mit denen können Sie auch noch in bis zu 20 Meter Tiefe sorgenfrei die Flora und Fauna von See und Meer filmen.