Ladestandanzeige

Kleine Lämpchen seitlich am Gerät informieren Sie jederzeit über den aktuellen Ladestand des Akkus. So wissen Sie rechtzeitig, wann der Akku schlapp macht und können ihn zum Aufladen in die Station bringen. In einigen Fällen befinden sich die Lämpchen auch direkt am Akku statt am Bohrschrauber und lassen sich über einen Knopf kurz einschalten. So können Sie den Ladestand auch bei Akkus prüfen, die nur zur Reserve im Regal liegen. Allerdings ist dieses System eher bei 18V-Akkus vorzufinden.