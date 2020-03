Aktenvernichter gibt es als Papierkorb-Aufsatz für zu Hause und als mobilen Aktenvernichter fürs Büro. Eine teure Alternative ist das Beauftragen einer Aktenschredder-Firma.

Das Papier kann auf unterschiedliche Arten geschreddert werden: Ein Papierhäcksler kann oft auch CDs oder DVDs vernichten. Für Papier gibt es vorrangig den Streifenschnitt oder den Kreuzschnitt. Beide Möglichkeiten sorgen dafür, dass eine hohe Sicherheitsstufe der Aktenvernichtung eingehalten wird.

Nach der DSGVO, der Datenschutz-Grundverordnung, muss die Privatsphäre einer jeden Person umfangreich geschützt werden. Daher sind Papierhäcksler ein wichtiges Instrument, um personenbezogene Daten ordnungsgemäß zu entsorgen.

Nicht nur im Büro, auch für private Zwecke müssen oft sensible Dokumente vernichtet werden. Dabei kommt in der Regel ein Papierschredder zum Einsatz. Ob das Dokumente von der Bank mit der PIN zum Bankkonto sind oder lediglich Briefköpfe, auf denen der Name samt Adresse steht: Wer keinen Safe hat, sollte wichtige Akten mithilfe eines Papiervernichters zügig unkenntlich machen.

Einerseits verliert man damit nicht den Überblick über die Unmengen an Papier-Dokumenten, die sich über die Jahre oft doppeln. Andererseits kann man auch dem ungewollten Verlust der Daten beispielsweise durch einen Einbruch entgegenwirken. Mit dem richtigen Aktenvernichter-Test an der Hand finden Sie den Schredder, der für zu Hause und/oder im Büro genutzt werden kann.

In unserer Kaufberatung zu unserem Aktenvernichter-Vergleich 2020 helfen wir Ihnen bei der Entscheidungsfindung, damit Sie sich nicht selbst durch Unmengen von mehr oder weniger hilfreichen Aktenschredder-Tests lesen müssen.

1. Akten schreddern, aber richtig Mit Inkrafttreten der DSGVO, der europäischen Datenschutz-Grundverordnung, sind die Sicherheitsstandards für den Schutz persönlicher Daten gestiegen. Insbesondere bei Papierhäckslern gibt es Sicherheitsstufen, die je nach Art des Dokuments eingehalten werden müssen. In unserem Aktenvernichter-Vergleich 2020 hat sich herausgestellt, dass nicht alle Schredder für das Entsorgen vertraulicher Dokumente in Frage kommen. Gemäß DSGVO dürfen personenbezogene Daten in Zukunft nur noch für eine gewisse Zeit gespeichert und müssen danach zwingend gelöscht werden. Dieser Meilenstein in Sachen Datenschutz geht auch mit einem größeren Verschleiß an Aktenvernichtern einher. Denn die Verordnung bezieht sich nicht nur auf die Vernichtung von Datenträgern, auf denen die Daten gespeichert worden sind, sondern auch auf das klassische Medium Papier.

Dennoch gibt es hier spezielle DSGVO-Sicherheitsstufen, die vorschreiben, welche Größe die Papierschnipsel maximal haben dürfen, um als „gelöscht“ zu gelten. 1.1. DSGVO-Sicherheitsstufen Die Schutzklassen P3, P4, P5, P6 und P7 entsprechen der Verordnung und sagen aus, welcher Papierschredder für welche Art der Dokumente verwendet werden darf. Entsprechend der neuen Norm DIN 66399 dürfen Aktenvernichter mit den DIN-Sicherheitsstufen P1 und P2 für die Entsorgung vertraulicher bzw. sensibler Dokumente nicht benutzt werden. Welche Sicherheitsstufe passt zu welcher Art des Dokuments? P1: allgemeine Daten

P2: interne Daten

P3: sensible oder vertrauliche Daten

P4: besonders sensible Daten

P5: geheim zu haltende Daten

P6: außergewöhnlich hohe Sicherheitsvorkehrungen

P7: streng geheim zu haltende Daten (Geheimdienst) Je höher die Sicherheitsstufe, desto kleiner müssen die Dokumente geschreddert werden. Dokumente wie beispielsweise Patientenakten dürfen eine maximale Größe von 30 mm2, also 3 Quadratzentimeter nicht überschreiten.

2. Verschiedene Formen und Größen von Aktenvernichtern Für jeden Bedarf gibt es unterschiedliche Ansprüche an einen Papierhäcksler. Nicht nur Dokumente, sondern auch CDs oder alte Kreditkarten müssen hin und wieder vernichtet werden. Soll der Aktenvernichter den eigenen Schredder-Praxis-Test bestehen, sollte hierbei beachtet werden, an welchem Ort er eingesetzt werden muss und welches Material zerkleinert werden soll. Typ Eigenschaften Aufsatz für Papierkorb mobile Aktenvernichtung

lässt sich bequem von zu Hause zum Büro mitnehmen und umgekehrt

die Papierschnipsel landen direkt im Papierkorb, eine einmalige Leerung am Ende des Tages genügt

Nachteil: ein Papierkorb kann bei einer großen Anzahl von zu schreddernden Dokumenten schnell voll werden Aktenvernichter mit Schublade großer Auffangbehälter lohnt sich, wenn viele Dokumente nacheinander oder gleichzeitig vernichtet werden sollen

Papierschnipsel können mittels einer Schublade zügig in einen Mülleimer entladen werden

auch mit Rollen erhältlich Aktenvernichter mit CD-Vernichter harte Gegenstände wie Kreditkarten, CDs oder DVDs können vernichtet werden

bereits beschädigte CDs/DVDs oder Daten-CD können mithilfe des Aktenvernichters unlesbar machen

3. Die richtige Pflege eines Aktenvernichters Wer Papierstau und einen verstopften Aktenvernichter vermeiden möchte, kann dem mit speziellen Aktenvernichter-Ölen vorbeugen. Diese schmieren die Klingen des Reißwolfs und verbessern damit nicht nur die Schneidleistung, sondern verlängern auch die Lebensdauer eines Papiervernichters. Ein solches Öl gibt es sowohl in flüssiger Form zur direkten Applikation auf das Schneidwerk als auch als Öl-Papier, das wie normales Papier den Papierschredder durchläuft. Insbesondere Papier mit Klammern, beispielsweise nicht entfernten Heftklammern, schaden den Schneidwalzen auf Dauer. Bei einem Aktenschredder mit Einzelblatteinzug legt sich zwar in der Regel weniger Papierstaub auf den Klingen ab, da nicht so viel Papier hindurchläuft wie bei einem Schredder mit Stapeleinzug. Dennoch sollte auch hier die Pflege des Schneidwerks nicht zu kurz kommen – ähnlich wie bei einer Fahrradkette. Aktenvernichter-Öl kann in einem Laden für Bürobedarf oder günstig online erstanden werden. Achtung: Niemals Kinder unbeaufsichtigt einen Aktenschredder benutzen lassen. Das Papier wird schnell eingezogen, daher kann es böse Folgen geben, wenn es nicht schnell genug losgelassen wird.

4. Die beste Vernichtungs-Technik – Kreuzschnitt oder Streifenschnitt? Bei einem Aktenvernichter geht es in erster Linie darum, das Papier so weit zu zerkleinern, dass die entsprechenden Dokumente nicht mehr zusammengepuzzelt werden können. Dafür haben unterschiedlich Modelle von Papiervernichtern verschiedene Schnitttechniken. Weit verbreitet sind hier zwei Varianten: Der Kreuzschnitt (auch Partikelschnitt oder Cross-Cut genannt) und der Streifenschnitt. Während beim Streifenschnitt die Länge des ursprünglichen Blattes beibehalten wird, zerkleinert ein Papierhäcksler mit Kreuzschnitt-Funktion die Dokumente in kleine Partikel. Die Sicherheitsstufe kann hier zwischen P3 und P7 variieren, während beim Streifenschnitt maximal Sicherheitsstufe P2 erreicht werden kann. Ein Streifenschnitt-Reißwolf sollte lediglich allgemeine und interne Dokumente vernichten, die nicht besonders sensibel oder gar streng geheim zu haltende Daten beinhalten. Da ein Streifenschnitt-Aktenvernichter für den Heimgebrauch meist ausreicht, hier die Vor- und Nachteile der gängigen und weit verbreiteten Papiervernichtern. » Mehr Informationen in der Anschaffung meist günstiger

auch als Aktenvernichter-Aufsatz für den Papierkorb erhältlich

arbeitet während des Häckselvorgangs leiser der Papierkorb bzw. die Papierschnipsel-Schublade ist schneller voll

Papier-Streifen können sich leichter zusammenflicken lassen, niedrigere Sicherheitsstufe

Verstopfungsgefahr größer Die besten Aktenvernichter auf dem Markt haben einen automatischen Einzug oder gar einen Stapeleinzug und können auf diese Weise selbstständig größere Mengen an Papier gleichzeitig vernichten. Wo diese Art der Aktenvernichtung für private Zwecke noch ausreicht, gibt es auch Bereiche, in denen regelmäßig massenhaft Dokumente vernichtet werden müssen.

5. Aktenvernichtungs-Firmen häckseln im großen Stil Besonders in Büros wird diese Form der Aktenentsorgung genutzt: Unternehmen holen alle sensiblen Dokumente in einem großen Lastwagen ab und schreddern sie mithilfe großer Papierhäcksler-Maschinen. Zu diesen Firmen zählen beispielsweise Documentus, Rhenus Aktenvernichtung und die Firma Reisswolf. Auf diese Weise ist die massenhafte Aktenvernichtung gewährleistet und kein Mitarbeiter muss ständig seinen Büro-Papierschredder anstellen. Das Papier wird von diesen Firmen zunächst ebenfalls gehäckselt. Danach werden die Papierschnipsel gepresst und zu einer Papierfabrik geliefert, sodass die alten und vertraulichen Dokumente am Ende zu neuem Papier werden.

Übrigens: Die großen Aktenvernichter-Maschinen entfernen vor dem Häcksel-Vorgang alle Heftklammern, Aktenordner und Plastikhüllen von den Papier-Dokumenten, sodass ganze Archive binnen kurzer Zeit aufgelöst werden können.

6. Aktenvernichter-Test bei Stiftung Warentest Auch die Stiftung Warentest hat bereits über einen Papierhäcksler-Test berichtet. Der Aktenvernichter-Testsieger konnte seine Leistungsstärke beweisen, indem er mit einem Einzug mehrere Papierbögen gleichzeitig schreddern konnte. Allerdings ist es nicht in jedem Privathaushalt nötig, dass ein Papiervernichter einen Einzug von 10 Blatt, einen erhöhten Einzug von 50 Blatt oder einen besonders hohen Einzug von 100 Blatt hat. Achtung: Vor dem Schreddern von Belegen und wichtigen Dokumenten sollten Sie sich überlegen, ob Sie diese wirklich nicht mehr benötigen. Die Vernichtung des Dokuments kann nicht rückgängig gemacht werden. Außerdem stets harte Gegenstände wie Heftklammern entfernen. Dies kann zum Defekt des Reißwolfs führen. Wenn Sie Ihren eigenen Aktenvernichter-Test machen wollen, suchen Sie am besten einen Elektronik-Fachmarkt auf. Dort kann ein Papierschredder-Test einige Erkenntnisse hinsichtlich des Einzugs und weiteren Papiervernichter-Zubehörs hervorbringen. Wie wurden früher Akten vernichtet? Bevor der elektrisch betriebene Aktenvernichter auf den Markt kam, wurde ein thermischer Aktenvernichter – zum Beispiel ein Feuerkorb – verwendet, um wichtige Daten unlesbar zu machen. Heutzutage wird Feuer als Vernichtungs-Art für Papier nicht mehr angewendet. Selbst Aktenvernichtungs-Profis, die darauf spezialisiert sind, Akten zu schreddern, nutzen große und leistungsstarke Aktenschredder-Maschinen. Wollen Sie danach einen Aktenvernichter kaufen, können Online-Anbieter günstige Aktenvernichter im Angebot haben.

7. Kaufberatung: Wichtige Marken und Hersteller Vor einem jeden Papiervernichter-Test ist die Qual der Wahl, welche Marken und Hersteller in den Vergleich mit einbezogen werden sollen. Einige Hersteller sind beispielsweise HSM

Fellowes

Genie

Rexel

Sigma

Hama

Intimus

United Office

Ideal Reißwolf-Tests dieser Marken zeigen, dass Geräte mit Stapeleinzug besonders beliebt sind. Allerdings genügt für den Heimgebrauch der Einzelblatteinzug bei einem Papierhäcksler.

8. Wichtige Fragen und Antworten zu Aktenschreddern 8.1. Kann ich auch CDs schreddern? Einige Aktenvernichter können auch härtere Materialien wie Kreditkarten, Disketten oder CDs/DVDs schreddern und sicher entsorgen. Entweder sind CD-Vernichter als eigene Geräte erhältlich oder die Schredder besitzen einen eigenen Schlitz für diese Art von Datenträger. Keinesfalls sollten Sie eine Kreditkarte in die gleiche Öffnung geben, die für Papier vorgesehen ist. Das Schneidwerk ist dafür zu schwach, die Klingen sind lediglich auf die Zerkleinerung von Papier ausgelegt. 8.2. Was tun, wenn der Aktenvernichter verstopft? Sobald sich eine Verstopfung anbahnt, ist es ratsam, den Papierschredder sofort zu stoppen. Ist das Unglück jedoch nicht mehr aufzuhalten und der Schlitz komplett verstopft, sollten folgende Maßnahmen eingeleitet werden: Mülleimer bzw. Papierschnipsel-Schublade des Aktenvernichters leeren

die „zurück“-Taste des Aktenvernichters betätigen – diese spuckt Teile des Papiers wieder oben aus

des Aktenvernichters betätigen – diese spuckt Teile des Papiers wieder oben aus die normale „schreddern“-Taste betätigen, sodass sich das Papier lockern kann

betätigen, sodass sich das Papier lockern kann gegebenenfalls zwischen der „zurück“- und „schreddern“-Taste hin und herwechseln bis das Papier vollständig aus dem Schneidwerk entfernt ist

in Zukunft weniger Papier auf einmal oder weniger dickes Papier durch den Papierhäcksler jagen Tipp: Bei einem neuen Aktenvernichter anfangs immer erst testen, wie viele Blätter Papier dieser gleichzeitig schreddern kann. Und: Blätter möglichst nicht knicken bevor Sie ihn in den Reißwolf geben. Denn drei einfach gefaltete Blätter haben bereits die Dicke von sechs einzelnen Papier-Blättern. 8.3. Wie oft muss man den Aktenvernichter ölen? Damit ein Papierschredder lange hält, sollte er in regelmäßigen Abständen mit speziellem Aktenvernichter-Öl gepflegt werden. Ein grober Richtwert – der aber stark von der Häufigkeit der Benutzung abhängt – schlägt die Ölung der Schneidwalzen alle zwei Monate vor. Was hat der Aktenvernichter-Test bzw. -Vergleich ergeben? Am besten schnitt das Produkt Fellowes Powershred 73Ci ab. Es ist ab 198,76 Euro erhältlich und wurde mit gut bewertet. Auf dem zweiten Platz folgt Hama Professional M12CD, bewertet mit gut, erhältlich ab 215,99 Euro. Auf den folgenden Rängen folgen: HSM shredstar X10 , erhältlich ab 89,90 Euro, bewertet mit gut. Fellowes Powershred 62MC , erhältlich ab 161,81 Euro, bewertet mit gut. Rexel Auto+ 60X , erhältlich ab 111,95 Euro, bewertet mit gut. AmazonBasics 8-Sheet Micro-Cut AZ80MCEU , erhältlich ab 68,79 Euro, bewertet mit gut. AmazonBasics 7-to-8-Sheet Strip-Cut PBH-55473 EU , erhältlich ab 35,69 Euro, bewertet mit gut. AmazonBasics 5-to-6-Sheet Cross-Cut AS665C - EU , erhältlich ab 41,29 Euro, bewertet mit gut. Genie 250 CD , erhältlich ab 28,99 Euro, bewertet mit gut. Peach Auto Cross Cut Shredder PS500-50 , erhältlich ab 69,99 Euro, bewertet mit gut. Ideal Shredcat 8240 CC , erhältlich ab 79,98 Euro, bewertet mit gut. Genie 180 X , erhältlich ab 34,99 Euro, bewertet mit gut. Mehr Informationen » Von wie vielen unterschiedlichen Herstellern hat die Redaktion im Aktenvernichter-Vergleich Produkte ausgewählt? Wir haben für Sie insgesamt 8 Hersteller ausgewählt, darunter Fellowes, Hama, HSM, Rexel, AmazonBasics, Genie, Peach und Ideal. Neben etablierten Marken möchten wir Sie auch auf Neueinsteiger aufmerksam machen. Mehr Informationen » Wie teuer sind die vorgestellten Aktenvernichter durchschnittlich? Gute Qualität muss nicht immer besonders teuer sein - dies beweist insbesondere unser Preis-Leistungs-Sieger HSM shredstar X10. Somit können Sie bereits ab 89,90 Euro einen Aktenvernichter kaufen, welcher von der Redaktion ausgezeichnet wurde. Ansonsten beträgt der durchschnittliche Preis für Aktenvernichter 94,84 Euro. Mehr Informationen » Zu welchem der Aktenvernichter-Modelle gaben die Kunden die meisten Rezensionen ab? Unter den 12 Produkten aus dem Aktenvernichter-Vergleich kann sich der AmazonBasics 7-to-8-Sheet Strip-Cut PBH-55473 EU aufgrund der besonders hohen Anzahl von 1718 Kundenrezensionen von der Konkurrenz abheben. Die Bewertung anderer Kunden ermöglicht es Ihnen, wertvolle Tipps im Umgang mit dem Produkt zu sammeln. Mehr Informationen » Welches ist die bestmögliche Note, die Produkte im Aktenvernichter-Vergleich erhalten können? Die bestmögliche Note, die eines der 12 Produkte erhalten kann, ist die Note "SEHR GUT". Im Aktenvernichter-Vergleich ist zwar kein Produkt der 8 Hersteller mit der Note "SEHR GUT" enthalten, trotzdem kürte die Redaktion einen Vergleichssieger (Fellowes Powershred 73Ci) und einen Preis-Leistungs-Sieger (HSM shredstar X10). Mehr Informationen » Aus welchen unterschiedlichen Modellen kann der Leser im Aktenvernichter-Vergleich wählen? Als Leser des Aktenvernichter-Vergleichs haben Sie die Möglichkeit, sich aus folgenden 12 Produkten das für Sie passende auszusuchen: Fellowes Powershred 73Ci, Hama Professional M12CD, HSM shredstar X10, Fellowes Powershred 62MC, Rexel Auto+ 60X, AmazonBasics 8-Sheet Micro-Cut AZ80MCEU, AmazonBasics 7-to-8-Sheet Strip-Cut PBH-55473 EU, AmazonBasics 5-to-6-Sheet Cross-Cut AS665C - EU, Genie 250 CD, Peach Auto Cross Cut Shredder PS500-50, Ideal Shredcat 8240 CC und Genie 180 X. Mehr Informationen » An welchen weiteren Produkten haben Kunden, die einen Aktenvernichter gekauft haben, noch Interesse gezeigt? Kunden, die zuvor Aktenvernichter gesucht haben, geben häufig auch Schlagwörter wie Shredder, Schredder oder Reisswolf ein. Damit Sie das beste Produkt finden, haben wir für Sie in unserem Aktenvernichter-Vergleich sowie anderen thematisch passenden Vergleichen eine Anzahl an sehr guten Produkten zusammengestellt. Mehr Informationen »