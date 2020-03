Bevor Sie sich für einen All-in-One-PC entscheiden, sollten Sie sich darüber Gedanken machen, wofür Sie ihn die meiste Zeit benötigen werden. Arbeiten Sie nur mit einfachen Büroprogrammen oder surfen im Internet, kommen Sie in der Regel mit einfachen Features aus. Multimedia-Anwendungen und das Gaming erfordern hingegen einen größeren Leistungsumfang und einen leistungsstärkeren Prozessor. Wir haben für Sie in unserer Kaufberatung wichtige Eigenschaften aufgelistet, auf die Sie bei der Auswahl des für Sie besten All-in-one-PC achten sollten:

Tipp: In der Regel werden All-in-One-PC für Nutzer gebaut, die vorwiegend mit dem Gerät arbeiten möchten und keine technischen Finessen erwarten. An Bastler richtet sich die Kategorie der All-in-One-PC grundsätzlich nicht, da der Austausch von Geräteteilen nur selten oder umständlich möglich ist. Schauen Sie bei der Auswahl nicht nur auf den All-in-One-PC-Testsieger, sondern finden Sie anhand der Feautures das Modell heraus, das am besten zu Ihren Nutzungszwecken passt. So vermeiden Sie einerseits zu viel Geld auszugeben und andererseits nicht genügend Leistung für Ihre Tätigkeiten zu erhalten.