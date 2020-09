Bei der Anschlussfinanzierung (oder auch „Prolongation“) handelt es sich um ein typisches Finanzierungsmittel im Immobilienbereich, welches an die ursprüngliche Finanzierung anschließt.

Auf oe24.at erfahren Sie in der nachfolgenden Kaufberatung 2020 alles Wissenswerte darüber, was Sie bei der Suche nach der besten Anschlussfinanzierung beachten sollten. Dazu zählen etwa Themen wie die Zinsbindung, welche Kosten anfallen und wie sich der Ablauf gestaltet. Ebenso gehen wir auf Anschlussfinanzierungen für das Auto ein.

Auf Basis dieser Informationen können Sie Anschlussfinanzierungen im Vergleich besser beurteilen und wissen, worauf Sie bei Ihrer Auswahl achten müssen.

Wie diverse Anschlussfinanzierung-Tests zeigen, spielt der Zinssatz eine wichtige Rolle, was Ihre monatliche Belastung betrifft. Kurz gesagt, teilt sich das Darlehen auf in Anschlussfinanzierungs-Zinsen und die eigentliche Tilgung.

Empfehlenswert ist in diesem Zusammenhang, dass Sie möglichst frühzeitig selbst die Initiative ergreifen. Es kann auch eine Umschuldung in Betracht gezogen werden, die wir Ihnen auf oe24.at im Folgenden näher erläutern.

Die Restschuld wird in den allermeisten Fällen für eine Volltilgung ohne Anschlussfinanzierung zu hoch sein.

Denken Sie beim Haus- oder Wohnungskauf bereits bei der Erstfinanzierung daran, wie die Anschlussfinanzierung aussehen kann. Bilden Sie entsprechende Rücklagen, um sich in eine insgesamt bessere Verhandlungsposition zu bringen.

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie einen direkten Vergleich beider Varianten mit ihren jeweils typischen Eigenschaften:

Das Forward-Darlehen ist eine Anschlussfinanzierung, um den Zins weit vor Vertragsablauf neu zu verhandeln. Sie kann mit dem bisherigen Kreditgeber oder mit einer neuen Bank verhandelt werden. Je nach Hersteller können Sie bis zu 5 Jahre vor Ablauf des Darlehens in Neuverhandlungen eintreten.

Wie die Bezeichnung bereits verrät, zahlen Sie bei einem Annuitätendarlehen über die gesamte Laufzeit hinweg Raten in identischer Höhe, die sich aus der Tilgung des Kredits und den Zinszahlungen zusammensetzen.

Hierbei handelt es sich um eine traditionelle Baufinanzierung , die sich in zahlreichen Anschlussfinanzierung-Tests über einen langen Zeitraum als solide erwiesen hat. Ebenso funktioniert sie beim Kauf einer Immobilie, möchte man nicht selbst bauen.

Nachdem das Thema Zinsen erörtert wurde, möchten wir Ihnen auf oe24.at noch einmal die möglichen Typen der Anschlussfinanzierung ohne Volltilgung in Erinnerung rufen. Diese sind weitestgehend identisch mit denen des ursprünglichen Darlehens.

In die Berechnung müssen Sie gesonderte Kosten, wie beispielsweise den Eintrag ins Grundbuch sowie Beratungs- und Vermittlergebühren, einbeziehen. Liegen die Gesamtkosten niedriger als bei anderen Anbietern, können Sie die Anschlussfinanzierung günstig abschließen.

Auch in diesem Fall gilt es, möglichst früh mit der Recherche nach geeigneten Kandidaten zu beginnen, um die Kosten der entsprechenden Anschlussfinanzierung zu berechnen und im Anschluss zu vergleichen.

Da sich der Ballonkredit in Österreich großer Beliebtheit erfreut, möchten wir Ihnen auch den sogenannten Drei-Wege-Ballonkredit vorstellen. Sie können hierbei zwischen folgenden Varianten wählen:

Wird der Restbetrag mit einem Schlag fällig, spricht man in der Autobranche von einem Ballonkredit. Demgegenüber steht die Anschlussfinanzierung, wenn Sie nicht in der Lage sind, den fälligen Betrag aus eigenen Mitteln zu begleichen. Beginnen Sie rechtzeitig mit der Planung.

Die Anschlussfinanzierung für ein Auto funktioniert ähnlich wie eine Anschlussfinanzierung für den Hausbau, wenngleich sie in diesem Fall üblicherweise mit einem geringeren finanziellen Aufwand verbunden ist. Sie haben eine Anzahlung geleistet und finanzieren das Fahrzeug über einen Kredit, für den eine zuvor vereinbarte Laufzeit festgelegt wurde.

5. Welche beliebten Anbieter von Anschlussfinanzierungen in Tests werden genannt? Zunächst ist wichtig, zu wissen, dass es Anbieter im Bereich der Filialbanken sowie im Segment der Direktbanken gibt. Häufig werden Direktbanken mit niedrigeren Zinsen in Verbindung gebracht, was jedoch durch diverse Anschlussfinanzierungs-Tests nicht zu 100 Prozent bestätigt werden kann. » Mehr Informationen

Prüfen Sie die Angebote in Anschlussfinanzierungs-Vergleichen also gründlich, bevor Sie eine Anschlussfinanzierung kaufen beziehungsweise abschließen. Hilfreich ist es in jedem Fall, die Optionen mit einem Rechner online zu prüfen.

Folgende Anbieter sind bei Kreditkunden in Österreich und Deutschland beliebt:

Volksbank

ING

comdirect

VW Bank

BMW Bank

Interhyp

Deutsche Bank

PSD Bank

Auch die Commerzbank und die Sparkasse bieten Anschlussfinanzierungen an. Eine Besonderheit stellt die KfW-Anschlussfinanzierung dar, die in Österreich leider nicht zur Verfügung steht. Es handelt sich bei der KfW um die in Deutschland ansässige Kreditanstalt für Wiederaufbau, die international primär unternehmerische Tätigkeiten unterstützt.

In Österreich haben Sie die Möglichkeit, anstatt eine KfW-Anschlussfinanzierung, bei den zuvor genannten Anbietern anzufragen. Alternativ informieren Sie sich innerhalb Ihres Bundeslandes über die Möglichkeit einer geförderten Anschlussfinanzierung für den Hauskredit.