Auffahrrampen werden im Handel auch unter den Bezeichnungen Auffahrschiene oder Verladerampe angeboten. Dabei handelt es sich je nach Typ und Modell um eine massive Konstruktion zum Verladen von Geräten und Fahrzeugen. Beim Kauf einer Auffahrrampe müssen Sie sich zuerst die Frage beantworten, welchen Zweck die Rampe erfüllen soll.

Die Auffahrrampe fürs Auto, auch Reparaturrampe genannt, dient in der Regel dazu, unter das Fahrzeug schauen zu können und so eventuell fällige Reparaturen durchzuführen. Hierzu fahren Sie lediglich mit den beiden vorderen Reifen auf die Rampe, um das Kfz so aufzubocken.

Anders sieht es bei der Verladerampe aus. Sie steht im Mittelpunkt, wenn es um die Verladung und den Transport von Fahrzeugen oder Maschinen geht. Eine solche Auffahrrampe ist höhenverstellbar und dient je nach zulässigem Höchstgewicht dazu, unterschiedliche Fahrzeuge zu verladen. Dabei fungieren die Auffahrrampen für Pkw und andere Fahrzeuge als eine Art Führungskanal, der es erleichtert, das Fahrzeug auf eine höhere Position zu bringen.