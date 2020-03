Grundsätzlich eignen sich alle tragbaren DVD-Player als Fernseher fürs Auto . Je nach Typ des DVD-Players variiert jedoch die Art der Befestigung. Geräte für die Kopfstützen sind grundsätzlich mit einer entsprechenden Auto DVD Player Halterung ausgestattet. Handelt es sich nicht um einen tragbaren DVD-Player fürs Auto, sondern ein Modell, das beispielsweise im Steckfach des Autoradios installiert wird, sollten Sie genau auf den Lieferumfang achten : Ist hier keine geeignete Halterung inbegriffen, kann diese nachgekauft werden, was allerdings mit einem lästigen Mehraufwand einhergeht.

Unabhängig davon, welche Art von Auto-DVD-Player Sie sich kaufen: Befestigen Sie die Geräte auf jeden Fall ausreichend im KfZ. So vermeiden Sie, dass die Player im Falle eines Unfalls oder einer Vollbremsungen zu gefährlichen Geschossen werden. Während der Fahrt sollten die portablen DVD-Player also nicht in den Händen gehalten oder lose im Fahrzeug aufbewahrt werden.