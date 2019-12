1. Auto-Entfeuchter in Tests gegen beschlagene Scheiben

Zu Feuchtigkeit im Auto kommt es nicht nur durch direkten Wassereinfluss, sondern vor allem auch aufgrund von Kondenswasser, das von Luft, die an den Scheiben kondensiert, herrührt.

Das Phänomen der beschlagenen Scheiben tritt häufig im Winter auf. Die Kondensation entsteht durch ungünstigen Luftaustausch zwischen Warm- und Kaltluft. Vermieden werden kann sie durch niedrige Luftfeuchte im Auto. Die einfachste Methode, um das zu gewährleisten, ist die Anschaffung eines Auto-Entfeuchters: Kleine Kissen, gefüllt mit Granulat oder Gel, werden an den feuchten Stellen platziert und saugen dort die Feuchtigkeit auf. So wirken sie effektiv beschlagenen Scheiben entgegen.