Reguläre Blei-Säure-Batterien sind die günstigsten Modelle auf dem Markt – allerdings eignen sie sich nicht für Autos mit Start-Stopp-Automatik. Dafür geeignet und besonders hochwertig sind AGM- und EFB-Autobatterien.

Damit das Auto im Winter gut anspringt, sollte die Batterie einen hohen Kaltstartstrom aufweisen. Besonders Dieselfahrzeuge brauchen viel Energie, um zu starten.

Wenn Sie die Autobatterie wechseln, beachten Sie die goldene Regel: Immer zuerst den Minuspol abklemmen! Andernfalls riskieren Sie einen Kurzschluss und Schäden an der Batterie.

Wissen Sie, wie viele Kraftfahrzeuge in Österreich zugelassen sind? Nicht? Schnallen Sie sich an: Rund 6,8 Millionen Kraftfahrzeuge waren zum Jahresbeginn 2018 zum Verkehr zugelassen (Quelle: Statistik.at). Und das bei nur 8,7 Millionen Einwohnern! Die Fahrzeuge unterscheiden sich in Form, Farbe und vielem mehr, aber eins verbindet sie alle: Jedes Auto muss gehegt und gepflegt werden.

Besonders bei niedrigen Temperaturen bedürfen Auto und Verschleißteile Ihrer Aufmerksamkeit – allen voran die Autobatterie. Weil sie sich bei niedrigen Temperaturen entlädt und das Auto dann nicht mehr anspringt, thront sie jeden Winter auf Platz 1 der Pannenstatistik. Im Idealfall lässt sie sich per Anschieben, Starthilfekabel oder Autobatterie-Ladegerät wieder starten. Im schlechtesten Fall müssen Sie eine neue Fahrzeugbatterie kaufen.

Beim Neukauf gilt es einiges zu beachten. Wichtig sind Kapazität, Kaltstartstrom, Polart und weitere Kriterien. Damit Sie die beste Autobatterie finden, haben wir in unserem Autobatterie-Vergleich 2018 viele Starterbatterien auf den Prüfstand gestellt bzw. verglichen. Finden Sie in unserer Kaufberatung heraus, wie groß Ihre Batterie sein muss und worauf Sie beim Kauf noch achten sollten.

1. Autobatterie: Mit dem Strom fahren Die Autobatterie versorgt den Anlasser mit dem für den Autostart benötigten Strom. Meist werden bei KFZ-Batterien Blei-Akkumulatoren eingesetzt, die mit einer Spannung von 12 V (PKW) oder 24 V (LKW) arbeiten. Die Kapazität von Autobatterien wird in Amperestunden (Ah) angegeben. Bei Motorrad-Batterien sind rund 10 Ah üblich, bei Starterbatterien für PKW sind es 30 bis 100 Ah. Um das Auto zu starten, muss eine Starterbatterie kurzzeitig Stromstärken bis zu 1000 Ampere bereitstellen. Deswegen ist die Gesamtkapazität für den Start selbst weniger entscheidend als der Startstrom. Neben dem Autostart versorgt die PKW-Batterie die Bordelektronik mit Strom, wenn die Lichtmaschine zu langsam oder gar nicht läuft. Das ist z.B. der Fall, wenn das Auto hält, parkt oder sehr langsam fährt. Bei normalen Geschwindigkeiten läuft die Lichtmaschine schneller und lädt dadurch den Akku auf. Mit je mehr Bordelektronik ein Fahrzeug ausgestattet ist, desto größer sollte die Batterie-Kapazität sein. Denn die Nutzung von Radio, Heizung, Licht, Klimaanlage, Navi und Co. erhöhen den Stromverbrauch. Besonders Oberklasse-Wagen brauchen große Batterie-Kapazitäten, weil hier für gewöhnlich besonders viele Extras verbaut sind.

2. Autobatterie-Typen: Nassbatterie, EFB-Batterie und AGM-Batterie Um die beste Autobatterie für Ihr KFZ zu finden, können Sie mit einem Blick ins Handbuch des Fahrzeugs beginnen. Der Hersteller gibt dort in der Regel an, ob nur ein bestimmter Batterie-Typ verwendet werden darf. Falls nicht, können Sie beim Ausbau der alten PKW-Batterie den Typ direkt von der Batterie ablesen. Statt einer günstigen Nassbatterie können Sie z.B. eine EFB-Batterie verbauen, solange die elektrischen Werte, Maße und der Bodenleisten-Typ zu Ihrem Fahrzeug passen. Die verschiedenen Batterie-Typen auf einen Blick: Kategorie Beschreibung Nassbatterie

flüssiges Elektrolyt Reihenschaltung von Blei-Akkumulatoren bzw. Nasszellen

nutzen Blei-Säure mit Elektroden aus Blei und Bleidioxid

säurebeständiges Gehäuse wenig Wartung

günstige Autobatterie

hohe Lebensdauer

sehr kälteempfindlich

nicht für Start-Stopp geeignet EFB-Batterie

Enhanced Flodded Battery auch als „Start-Stopp Autobatterie“ bezeichnet

mit Polyester-Scrim auf der Elektrodenplatte ausgestattet

dadurch schnelles Auf- und Entladen möglich sehr hohe Lebensdauer

nicht kälteempfindlich

Start-Stopp geeignet

keine Tiefenentladung

hoher Preis

nicht für Fahrzeuge mit Bremsenergie-Rückgewinnung AGM-Batterie

Absorbent Glass Mat Weiterentwicklung der Blei-Batterie

Glasfaservlies wird mit Schwefelsäure gesättigt

keine Flüssigkeit in der Batterie sehr hohe Autobatterie-Lebensdauer

nicht kälteempfindlich

hohe Kapazität

keine Tiefenentladung

sehr hoher Preis

hitzeempfindlich: Einbau nicht in Motornähe

3. Kaufberatung Autobatterie: Darauf sollten Sie achten Unabhängig von der Batterie-Art können Sie die Leistung der Starterbatterien anhand einiger wichtiger Kaufkriterien miteinander vergleichen. Dazu gehören z.B. Kapazität, Kaltstartstrom, Polart, Bodenleisten-Typ und Start-Stopp-System. 3.1. Je mehr Kapazität, desto mehr Geräte können versorgt werden Wer braucht wie viel? Motorrad / Roller: 4 – 18 Ah (6/12 V)

Kleinwagen (PKW): 28 – 50 Ah (12 V)

Mittelklasse (PKW): 40 – 70 Ah (12 V)

Oberklasse (PKW): 55 – 120 Ah (12 V)

LKW bis 7,5 t: über 175 Ah (12/24 V)

LKW ab 7,5 t: bis 225 Ah (24 V) Die Kapazität bezeichnet die maximale Ladungsmenge von Batterien und Akkumulatoren (Akkus). Sie wird als wichtiger Hinweis für die Leistungsfähigkeit auf jede Autobatterie aufgedruckt. Wenn Sie z.B. eine 12-V-Batterie mit 44 Ah kaufen, liefert diese Batterie bei vollständiger Ladung und 27° C über einen Zeitraum von 20 Stunden eine mittleren Strom von 2,2 A (Ampere). Bei einem gewöhnlichen 12V-PKW entspricht das einer Leistung von 26,4 Watt. Je höher die Kapazität des Akkus ist, desto mehr elektrische Geräte kann er versorgen. Weil auch in Kleinwagen immer mehr stromhungrige Technologie wie Klimaanlagen, Navigationssysteme oder elektrische Fensterheber verbaut werden, benötigen auch Sie immer stärkere Batterien. 3.2. Dieselfahrzeuge benötigen besonders hohen Startstrom Der Kaltstartstrom ist der maximale Strom, den die Batterie für 30 Sekunden bei einer Temperatur von -18° C liefern kann. Nach DIN-Norm sollte die Gesamtspannung nach 30 Sekunden noch 1,5 V pro Batteriezelle betragen. Ein hoher Kaltstartstrom ist besonders im Winter wichtig, damit das Auto schnell anspringt. Eine Autobatterie für Diesel sollte sehr hohe Startstrom-Werte aufweisen, weil der Starter hier gegen eine hohe Motorverdichtung ankämpft und eine große Einspritzpumpe bewegen muss. Der Kaltstartstrom beträgt bei PKWs in der Regel zwischen 200 und 1000 Ampere. 3.3. Kurzschlüsse vermeiden durch korrekte Polung Das Bordnetz eines KFZs ist über die Polklemmen an der Starterbatterie angeschlossen. Die richtige Polung der Kabel ist enorm wichtig, um Kurzschlüsse am Akku zu vermeiden. Die Lage des Plus- und Minuspols unterscheidet sich je nach Modell. Um die Lage der Pole zu bestimmen, wird bei 12-Volt-Batterien in der Regel ein numerisches System eingesetzt. 0 bedeutet, dass der Pluspol rechts und der Minuspol links ist. Der Pluspol ist normalerweise rot gefärbt, der Minuspol blau. Achtung: Wenn Sie die Autobatterie wechseln, sollten Sie den Minuspol beim Ausbau zuerst abklemmen und beim Einbau zuletzt anklemmen. So vermeiden Sie Kurzschlüsse mit Werkzeugen. 3.4. Bodenleisten-Typ Die Bodenleisten befinden sich – Überraschung – am Boden der Batterie. Je nach Fahrzeug gibt es verschiedene Vorrichtungen für Batterien, deswegen sollten Sie sich an den Herstellerinformationen oder Ihrer alten Starterbatterie orientieren. Mit Abstand am weitesten verbreitet ist der Leisten-Typ B13. B13 entspricht einer Bodenleiste, die an den Längs- und Breitseiten 10,5 mm hoch ist. B00 bezeichnet eine Batterie ganz ohne Bodenleiste. 3.4. Start-Stopp-System Wenn Sie ein Auto mit Start-Stopp-System fahren, sollten Sie auf eine entsprechende Eignung achten. Weil normale Blei-Säure-Batterien sich für diesen Anwendungszweck nicht eignen, müssten Sie in diesem Fall zu etwas kostspieligeren AGM- oder EFB-Batterien greifen.

4. Pflege und Wartung: So bleibt Ihre Batterie fit Eine Autobatterie hält im Schnitt vier bis sieben Jahre. Kleine Überraschung: Wenn eine Autobatterie regelmäßig genutzt wird, hält sie sogar länger, als wenn Sie kaum genutzt wird. Das liegt daran, dass sich bei ausbleibender Nutzung im Blei Kristalle bilden und in der Batterie zusammenwachsen. Damit Ihre KFZ-Batterie Ihnen noch lange Strom spendet, haben wir Ihnen einige nützliche Tipps und Tricks für lange Lebensdauer zusammengestellt. Tipps zum Umgang mit Autobatterien Kurzstrecken vermeiden: Bei sehr kurzen Strecken hat eine 12-V-Batterie nicht ausreichend Zeit, sich wieder aufzuladen. Wer häufig oder ausschließlich Kurzstrecken fährt, verringert die Lebensdauer der Batterie.

Bei sehr kurzen Strecken hat eine 12-V-Batterie nicht ausreichend Zeit, sich wieder aufzuladen. Wer häufig oder ausschließlich Kurzstrecken fährt, verringert die Lebensdauer der Batterie. Batterie nicht gekippt lagern: Bei längerer Schräglagerung kann ätzende Säure in das Entlüftungssystem der Batterie gelangen und sie so beschädigen.

Bei längerer Schräglagerung kann ätzende Säure in das Entlüftungssystem der Batterie gelangen und sie so beschädigen. Flüssigkeitsstand prüfen: Prüfen Sie einmal jährlich den Flüssigkeitsstand der Batterie und füllen sie gegebenenfalls destilliertes Wasser nach.

Prüfen Sie einmal jährlich den Flüssigkeitsstand der Batterie und füllen sie gegebenenfalls destilliertes Wasser nach. Batterie gelegentlich aufladen: Um eine Tiefenentladung zu vermeiden, können Sie die Batterie im Winter gelegentlich mit einem Batterie-Ladegerät aufladen.

Um eine Tiefenentladung zu vermeiden, können Sie die Batterie im Winter gelegentlich mit einem Batterie-Ladegerät aufladen. Radio und Co. abstellen: Ist die Batterie ohnehin schon schwach, sollten Sie beim Autostart alle elektrischen Verbraucher abstellen, weil die Energie zum Anlassen benötigt wird.

5. Fragen und Antworten zu Autobatterien 5.1. Autobatterie-Test: Was sagt die Stiftung Warentest? In der Ausgabe 12/2012 hat die Stiftung Warentest einen Autobatterie-Test durchgeführt. Das überraschende Ergebnis: Die teuren AGM-Batterien sind nicht unbedingt besser als EFB-Autobatterien. Tatsächlich seien EFB-Batterien eine hochwertige Alternative zur klassischen Blei-Säure-Batterie, so die Stiftung. Das Problem bei AGM-Batterien ist, dass sie zwar sehr hochwertig und funktional sind, aber aufgrund ihrer Hitzeempfindlichkeit nicht im Motorraum verbaut werden können. Genau da befindet sich aber bei den meisten Kraftfahrzeugen die Batterie. Mit einer Note von 1,4 wurde die Banner Bull P7209 zum Autobatterie-Testsieger für Autos ohne Start-Stopp-Automatik gekürt. Den zweiten Platz im Starterbatterie-Test belegt die Bosch Silver S4 (Note 1,4), auf dem dritten Platz landet die Exide Premium EA722 (Note 2,2). Testsieger bei den Modellen mit Start-Stopp wurde die JCI/Varta Start Stop Plus E39 (Note 1,6). Die Start-Stopp-Modelle kosten allerdings auch rund doppelt so viel wie normale Blei-Säure-Batterien. Hier geht es zum Autobatterie-Test der Stiftung Warentest. 5.2. Autobatterie wechseln – nur wie? Wollen Sie selber Ihre Autobatterie wechseln, sollten Sie die korrekte Reihenfolge der Arbeitsschritte beachten. Alte Autobatterie ausbauen. Ganz wichtig: Klemmen Sie immer zuerst den Minuspol ab. Andernfalls riskieren Sie einen Kurzschluss. Schrauben Sie anschließend die Mutter ab, erst vom Minus- und dann vom Pluspol. Lösen Sie das Halterungssystem und entnehmen Sie die Batterie. Neue Batterie einsetzen. Setzen Sie die neue Batterie genauso in das Batteriefach ein, wie sich die alte darin befand. Fixeren Sie das Halterungssystem und ziehen Sie die Schrauben fest. Neue Batterie anschließen. Ganz wichtig: Hier gehen Sie anders rum vor. Zunächst sollten Sie das rote Kabel am Pluspol befestigen und anschließend nicht vergessen, die Mutter festzuziehen. Daraufhin ist das schwarze Kabel am Minuspol anzubringen. Sie sind eher der visuelle Typ? Mit dieser YouTube-Anleitung zum Batteriewechsel fällt es gleich leichter: 5.3. Autobatterie entsorgen: Wohin damit? Während es in Deutschland eine Pfandgebühr für Autobatterien gibt, existiert so eine Regelung in Österreich nicht. Weil Batterien aber nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen, sind Sie gesetzlich zur Rückgabe von Altbatterien verpflichtet. Alte Batterien können an kommunalen Sammelstellen oder beim Händler unentgeltlich abgegeben werden. 5.4. Welche Marken und Hersteller von Autobatterien gibt es? Zu den besonders beliebten Marken gehören z.B. Varta, Bosch, Banner, Exide, Energizer, NRG, Moll oder Langzeit. Neben dem Online-Kauf sind Autobatterien z.B. auch bei ATU oder dem Bauhaus verfügbar. Der Einsatz von No-Name-Produkten ist nur bei Fahrzeugen mit wenigen elektrischen Verbrauchern zu empfehlen. Vor allem im Winter könnten Sie sonst unfreiwillig auf Starthilfe angewiesen sein. 5.5. Und was ist mit Motorrad-Batterien? Motorrad-Batterien funktionieren nach dem gleichen Prinzip wie Auto- und LKW-Batterien, allerdings sind sie meist deutlich kompakter gebaut. Weil Motorräder außerdem deutlich weniger elektrische Verbraucher am Bordnetz haben, sind Akku-Kapazität und Startstrom meist deutlich niedriger. Übliche Kapazitäten bei Motorrädern sind z.B. 8 Ah, 10 Ah oder 14 Ah. Bei Autobatterien sind es z.B. 44 Ah, 60 Ah, 70 Ah, 72 Ah, 74 Ah oder 80 Ah. 5.6. Wie wartungsfrei sind wartungsfreie Autobatterien wirklich? Wartungsfreie Autobatterien sind genau deswegen wartungsfrei, weil die Hersteller die Batterien nun so konzipieren, dass Sie nicht mehr eigenständig Wasser nachfüllen können. Dadurch kann auch die Säuredichte nicht mehr gemessen werden, um Rückschlüsse auf den Zustand der Batterie zu ziehen. Tatsächlich sind viele Batterien schon beim Kauf teilentladen, weil sie schon lange Zeit das Regal des Händlers geschmückt haben, ohne aufgeladen zu werden. Durch regelmäßiges Laden der Autobatterie können Sie die Lebensdauer auf über 10 Jahre erhöhen. Was hat der Autobatterien-Test bzw. -Vergleich ergeben? Am besten schnitt das Produkt EXIDE EK 950 AGM Start-Stopp-Batterie ab. Es ist ab 136,99 Euro erhältlich und wurde mit sehr gut bewertet. Auf dem zweiten Platz folgt Varta E39 Silver Dynamic, bewertet mit sehr gut, erhältlich ab 105,99 Euro. Auf den folgenden Rängen folgen: MOLL 82070 , erhältlich ab 145,29 Euro, bewertet mit gut. BSA 60044 Per­for­mance , erhältlich ab 75,95 Euro, bewertet mit gut. Exide Premium Carbon Boost EA852 , erhältlich ab 99,10 Euro, bewertet mit gut. BlackMax MAX100 , erhältlich ab 76,90 Euro, bewertet mit gut. Langzeit LZ57772 , erhältlich ab 66,80 Euro, bewertet mit gut. Varta Blue Dynamic E12 , erhältlich ab 82,57 Euro, bewertet mit gut. Banner Power Bull P7209 , erhältlich ab 98,10 Euro, bewertet mit gut. Varta E9 Black Dynamic , erhältlich ab 66,85 Euro, bewertet mit gut. Varta Blue Dynamic E43 , erhältlich ab 66,60 Euro, bewertet mit gut. Mehr Informationen » Welche unterschiedlichen Hersteller enthält der Autobatterien-Vergleich? Um unseren Lesern eine möglichst vielfältige Auswahl im Autobatterien-Vergleich zu bieten, haben wir Hersteller wie Exide, Varta, MOLL, BSA, BlackMax, Langzeit und Banner in unseren Vergleich aufgenommen. Mehr Informationen » Sind die besten Autobatterien im Autobatterien-Vergleich auch gleichzeitig die teuersten? Das Sprichwort "Qualität hat ihren Preis" stimmt nicht immer. Für die vorgestellten Produkte aus unserem Autobatterien-Vergleich können Sie zwischen 66,60 Euro und 145,29 Euro zahlen. Insbesondere unser Preis-Leistungs-Sieger BSA 60044 Per­for­mance vereint gute Qualität zu einem angemessenen Preis von 75,95 Euro. Mehr Informationen » Welches der Autobatterie-Modelle aus dem Autobatterien-Vergleich erhielt bisher die höchste Anzahl von Sternen seitens der Kunden? Die höchste Anzahl an Sternen erhielt die Varta E39 Silver Dynamic - mit insgesamt 4,7 von 5 möglichen Sternen ist dieses Produkt unter den Kunden besonders beliebt. Mehr Informationen » Konnten sich im Autobatterien-Vergleich einige Hersteller durch Produkte mit der Bestnote "SEHR GUT" hervorheben? Von den 7 Herstellern wurden insgesamt folgende 2 Produkte mit der Bestnote "SEHR GUT" ausgezeichnet: EXIDE EK 950 AGM Start-Stopp-Batterie und Varta E39 Silver Dynamic. Mehr Informationen » Welche Modelle stellt die Redaktion im Autobatterien-Vergleich vor? Nach langer Recherche verschiedener Autobatterien hat die Redaktion folgende 11 Autobatterie-Modelle ausgewählt, die sich durch ihre Produkteigenschaften auszeichnen: EXIDE EK 950 AGM Start-Stopp-Batterie, Varta E39 Silver Dynamic, MOLL 82070, BSA 60044 Per­for­mance, Exide Premium Carbon Boost EA852, BlackMax MAX100, Langzeit LZ57772, Varta Blue Dynamic E12, Banner Power Bull P7209, Varta E9 Black Dynamic und Varta Blue Dynamic E43. Mehr Informationen » Welche weiteren Produktvorschläge erhalten Leser des Autobatterien-Vergleichs? Lesern von unserem Autobatterien-Vergleich werden in der Regel ähnliche Produkte wie Starterbatterie, Auto-Batterie oder KFZ-Batterie angezeigt. Wir bieten Ihnen daher eine geeignete Übersicht der besten Produkte, aus denen Sie Ihren persönlichen Favoriten auswählen können. Mehr Informationen » Au­to­bat­te­rie Preis des Au­to­bat­te­rie Batterie-Typ Für Start-Stopp-System geeignet 1. EXIDE EK 950 AGM Start-Stopp-Batterie 136,99 € AGM-Batterie Ja 2. Varta E39 Silver Dynamic 105,99 € AGM-Batterie Ja 3. MOLL 82070 145,29 € EFB-Batterie Ja 4. BSA 60044 Per­for­mance 75,95 € Blei-Säure-Batterie Nein 5. Exide Premium Carbon Boost EA852 99,10 € Blei-Säure-Batterie Nein 6. BlackMax MAX100 76,90 € Blei-Säure-Batterie Nein 7. Langzeit LZ57772 66,80 € Blei-Säure-Batterie Nein 8. Varta Blue Dynamic E12 82,57 € Blei-Säure-Batterie Nein 9. Banner Power Bull P7209 98,10 € Blei-Säure-Batterie Nein 10. Varta E9 Black Dynamic 66,85 € Blei-Säure-Batterie Nein 11. Varta Blue Dynamic E43 66,60 € Blei-Säure-Batterie Nein