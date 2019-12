Wer kennt es nicht: Rein ins Auto, Zündschlüssel umdrehen und der Motor springt nicht an. Schnell wird klar: Da stimmt etwas nicht mit der Autobatterie. Denn sie liefert im Normalfall die elektrische Energie für den Anlasser, damit das Kfz überhaupt in Gang kommt.

Sinnvoll, um die Power der Starterbatterie zu prüfen, ist dann ein Batterie-Test. Dabei stellt sich allerdings sehr schnell die Frage, welches Gerät zur Kategorie Autobatterietester-Testsieger gehört. Einen Test von Autobatterie-Prüfgeräten der Stiftung Warentest gibt es bisher nicht. Ebenso wenig von Ökotest. Doch Sie müssen nicht die Fahrt zu den Profis von ATU auf sich nehmen, um Ihren Akkumulator prüfen zu lassen. Denn wir bieten Ihnen in unserem Autobatterietester-Vergleich 2019 auf oe24.at Empfehlungen rund um Batterietester fürs Auto.

Da Sie vor dem Kauf meist keinen Autobatterietester-Test durchführen können, stellen wir Ihnen nachfolgend die Arten von Kfz-Batterietestern vor. So zum Beispiel das Gerät zum Anschließen an den Zigarettenanzünder. Außerdem verraten wir Ihnen auf oe24.at, was der ADAC zum Thema Batterietest und -kauf empfiehlt.

Hinweis: Was Sie über die Messwerte wissen sollten, ist in erster Linie der ideale Spannungs-Wert einer vollgeladenen Autobatterie. Dieser sollte bei 12,5v oder mehr liegen. Ist die Spannung beim Auto-Batterietester-Test knapp unter 12v, so ist die Hälfte der Ladung bereits verloren gegangen. Alles, was deutlich unter 12v liegt, ist dann schon so gut wie leer oder die Batterie ist schon so weit entladen, dass sie dauerhaft geschädigt ist.

Um zu vermeiden, dass Ihr Auto plötzlich nicht mehr anspringt, empfiehlt sich ein Kfz-Batterietester. So können Sie sich jederzeit über den Zustand Ihrer Autobatterie auf dem Laufenden halten. Eine übermäßige Entladung oder gar eine komplett leere Batterie gehören somit der Vergangenheit an.

3. Kaufberatung: Technik-Laien sind mit Zigarettenanzünder-Modell gut beraten Damit Sie garantiert den besten Autobatterietester für Ihr Fahrzeug finden, haben wir einige wichtige Kriterien zusammengetragen, mit denen Sie sich beschäftigen sollten, bevor Sie einen Autobatterietester kaufen. » Mehr Informationen

3.1. Batterietester muss für jeweiliges Fahrzeug ausgelegt sein

Je nachdem, welche Fahrzeugbatterie Sie mit dem Autobatterietester testen wollen, muss dieser für die jeweilige Spannung der Batterie, die in Volt angegeben wird, ausgelegt sein.

Für den Test einer Autobatterie muss das Testgerät für 12v geeignet sein, bei einer Lkw-Batterie liegt der Wert bei 24v. Haben Sie einen Oldtimer oder ein Moped, muss das Gerät für 6v ausgelegt sein. Die beste Wahl sind Tester, die für alle drei Spannungen verwendet werden können.

Meistens sind die Autobatterietester darüber hinaus für alle verschiedenen Arten von Batterien geeignet. Das heißt, sie sind universal für Blei-, Gel- oder AGM-Batterien einsetzbar.

3.2. Empfehlungsanzeige bei Messung

Planung ist der Schlüssel Sinnvoll ist es, den Zustand der Autobatterie schon zum Winteranfang zu kontrollieren, um Überraschungen zu vermeiden und im Zweifelsfall eine neue Autobatterie zu kaufen. Dazu sollten Sie die Lebensdauer einer Autobatterie bedenken, die bei circa 4 bis 5 Jahren liegt.

Manche Tester messen nur eine der beiden Größen – Spannung und Kapazität. Auch die Anzeige variiert: Sie erhalten entweder eine Empfehlung des Gerätes aufgrund von Soll-Werten, oder können nur die Messwerte ablesen.

Auf günstige Autobatterietester trifft letzteres zu. Hier sollten Sie deshalb etwas technisches Verständnis haben, um die Werte interpretieren zu können. Andernfalls ist es ratsam, ein Modell mit Empfehlungsanzeige zu wählen. Auch ein Blick in die Anleitung des Autobatterie-Prüfgerätes ist ratsam. Trotz des Aufwands ist die Anschaffung eines Kfz-Batterietesters im Vergleich zum Autobatterie-Preis auf jeden Fall günstiger und lohnenswert.

3.3. Zigarettenanzünder-Modelle für Technik-Laien

Die Installation eines Zigarettenanzünder-Modells ist auch für Technik-Laien schnell erledigt, da der Batterietester mit 12v lediglich in die 12v Kfz-Spannungssteckdose, also den Zigarettenanzünder, gesteckt wird. Alle, die nicht gerne an der Autobatterie selbst herumspielen, sollen also auf diese Batterietester-Variante zurückgreifen.

Sie müssen auch keine großen Abstriche in der Messgenauigkeit in Kauf nehmen, obwohl nicht direkt an der Fahrzeugbatterie gemessen wird. Die gemessene Ausgangsspannung der Batterie wird um 0,1 V genau gemessen.

Das Batterieprüfgerät für den Zigarettenanzünder ist außerdem für alle zu empfehlen, die nicht nur im Auto, sondern auch am Smartphone ständig volle Ladung garantiert haben wollen. Denn mit zusätzlichen Funktionen wie einem USB-Ladeport können Sie während des Fahrens Ihr Handy laden.

Bei der Auswahl des Modells sollten Sie die Lagerung bedenken. Da diese Art von Tester im Auto selbst untergebracht werden muss. Wir empfehlen auf oe24.at, auf eine Variante mit Verlängerungskabel zurückzugreifen, um mehr Flexibilität zu haben.

3.4. Batterietester mit Klemmzangen für gewissenhafte Autofahrer

Die Autobatterietester mit Klemmzangen sollten Sie wählen, wenn Sie sich sicher sind, dass Sie an die notwendige Prüfung denken. Sie sollten sich aber nicht nur die Frage stellen, ob Sie regelmäßig daran denken, sondern auch, ob Sie die Zeit aufbringen wollen, da Sie für diese Testmethode die Motorhaube öffnen und die Krokodilklemmen an den passenden Polen der Autobatterie anbringen müssen.

Eine gute Wahl sind die Batterietester mit Klemmzangen auf jeden Fall, wenn es mit einem Autobatterie-Ladegerät kombiniert ist. So können Sie nicht nur die Spannung des Akkumulators testen, sondern diesen bei Bedarf auch gleich aufladen.

3.5. Autobatterietester mit Bluetooth

Autobatterie-Prüfgeräte mit Bluetooth sind die modernste Art der Batteriewächter. Gleichzeitig stellen sie wohl die komfortabelste Möglichkeit dar, einen Autobatterie-Test durchzuführen. Das Gerät überwacht kontinuierlich die Batteriespannung und -kapazität und ist mithilfe von Bluetooth an das Smartphone gekoppelt. Durch eine kostenlose App können die Werte jederzeit abgerufen werden. Einfacher geht ein Starterbatterie-Test nicht:

Eine Warnung zeigt dem Fahrer an, wenn die Autobatterie in einen kritischen Bereich gerät. Somit wird Tiefenentladung vermieden, was dem Versagen der Zündung und dem notwendigen Kauf einer neuen Starterbatterie vorbeugt. Außerdem können Sie bis zu 5 Batterien gleichzeitig überwachen. Batterietester-Tests zeigen jedoch auch, dass sich diese Geräte aufgrund der neuen Technologie durch einen teureren Preis auszeichnen.