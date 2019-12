So gut wie jeder liebt Musik bei einer langen Autofahrt. Die lokalen Sender abspielen – das ist kein Problem für die Autoradios. Doch sie können auch Ihre Wunschmusik und Hörbücher abspielen.

Die Datenübertragung geschieht dabei auf vielfältige Weise:

Jede Form der Geräte-Kommunikation hat ihre eigenen Vor- und Nachteile. In unserem Autoradio-Test 2019 stellen wir Ihnen die verschiedenen Techniken ausführlich vor und helfen Ihnen dabei, ein passendes Modell auszuwählen, mit dem Sie im Handumdrehen die besten Lieder abspielen können.

Im Prinzip handelt es sich bei Bluetooth um nicht mehr als einen Standard beim Datentransfer ohne Kabel . Soll heißen: Wenn Sie ein Musikstück von Ihrem Smartphone an das Autoradio übertragen möchten, müssen die beiden Geräte irgendwie miteinander kommunizieren. Funk beherrschen Sie beide, und Bluetooth ist gewissermaßen die Sprache, in welcher die drahtlose Kommunikation stattfindet.

In der heutigen Zeit gilt es gemeinhin als Standard, dass ein Autoradio Bluetooth hat. Sie finden das kleine blaue Bluetooth-Logo überall: auf Verpackungen, Plakaten und Werbebannern aller Art. Doch was ist Bluetooth überhaupt? Nicht alle wissen Bescheid, und manche haben nur eine sehr vage Vorstellung davon.

Bislang eher die Ausnahme ist ein Slot für eine SD-Karte . Diese kennen Sie vermutlich von Ihrer Digitalkamera oder anderen elektronischen Kleingeräten, bei denen ein externer Speicher benötigt wird. Auf einer SD-Karte lassen sich aber natürlich nicht nur Fotos, sondern auch Musikstücke speichern. Auch eine microSD-Karte kann so verwendet werden – allerdings brauchen Sie in diesem Fall noch einen Adapter, welcher auch oft beim Kauf einer microSD-Karte beigelegt ist. Sonst wäre die winzige microSD-Karte schlicht zu klein in der Handhabung und drohte, nicht mehr wieder gefunden zu werden, falls Sie jemals auf den Boden fällt.

Der USB-Stecker auf der Radio-Seite hat immer die gewöhnliche Form „A“ (diese Buchse sieht aus wie die an der Seite Ihres Laptops oder Computers), sodass das USB-Kabel Ihres Smartphones auf jeden Fall hineinpasst. Ein Adapter oder ähnliches ist nicht notwendig. Zudem ist die USB-Buchse am Autoradio von einer kleinen Kappe verdeckt, damit während Nichtbenutzung kein Dreck hineingeraten kann.

Beim Autoradio ist USB neben Bluetooth die beliebteste Form der Datenübertragung. So gut wie jedes Modell besitzt eine entsprechende Buchse, damit ein USB-Stick mit Ihren Musikalben angeschlossen werden kann. Alternativ kann auch Ihr MP3-Player auf diese Weise verbunden werden . Alle Geräte, vom schlechtesten bis zum besten Autoradio, lassen sich per USB mit Musik-Wiedergabegeräten verbinden.

Zudem lassen sich oft Verstärker an das Radio anschließen , damit auch mal richtig aufgedreht werden kann – eine nette Option etwa dann, wenn Sie an einer Wiese oder einem Strand parken.

Ebenfalls nicht unwichtig ist ein ausreichend großer Senderspeicher. So finden Sie bei der nächsten Fahrt schnell zu Ihren Lieblingssendern zurück. Üblicherweise hat jedes Autoradio über 20 solcher Speicherplätze, was für den Normalnutzer vollkommen ausreichend ist.

5. Fragen und Antworten rund um Autoradios 5.1. Welche Größe haben Autoradios? Zwei Formate wurden 1984 durch eine Norm festgelegt. Praktisch alle Hersteller richten sich heutzutage danach, sodass Sie bei jeder Auto-Marke die entsprechenden, genormten Größen wiederfinden werden. » Mehr Informationen

Die einfache Variante, „1 DIN“, ist 5 cm hoch. Die doppelte Variante, der Einfachheit halber „2 DIN“ getauft, ist genau doppelt so hoch, nämlich 10 Zentimeter.

Das flache 1 DIN ist beim Verbraucher beliebter und auch die Produkte aus der Tabelle am Anfang dieser Kaufberatung sind 1 DIN Autoradios.

Art Breite Höhe Autoradio 1 DIN 180 mm 50 mm Autoradio 2 DIN 180 mm 100 mm Die Tiefe ist durch diese Norm genau festgelegt. Je nach Radio kann im hinteren Teil also eine kleine Lücke bleiben. Auf die Funktionalität hat das keinen Einfluss.

Mit der Ausstattung hat das Format des Radios nichts zu tun. Sie können auch ein 1 DIN Autoradio mit CD, USB, Bluetooth und weitere Schnittstellen kaufen.

5.2. Gibt es einen Autoradio-Test von Stiftung Warentest?

Die Stiftung hat aktuell keinen Autoradio-Testsieger in einem Autoradio-Test gekürt und machte nur zuletzt im September 2017 auf die Sicherheitslücke Blueborne aufmerksam. Ein Autoradio-Test fand allerdings nicht statt.

5.3. Welche Empfangsarten nutzen Autoradios?

Der Übertragungs-Standard bei Autoradios ist die klassische Ultrakurzwelle (UKW). Oft wird dafür auch der Englische – und eigentlich ganz passende – Begriff frequency modulation (FM) verwendet.

Die modernen Übertragungsstandards DAB und DAB+ sind hingegen bei Autoradios nicht sehr verbreitet. Hier findet eine Audio-Kodierung in ein digitales Signal statt. Diese Form der Übertragung ist zwar wesentlich besser in puncto Qualität, hat aber einen entscheidenden Nachteil: In Funklöchern ist das Radio unbrauchbar. Da jeder Fahrer mit seinem Auto früher oder später in einer abgelegenen Ecke unterwegs ist, ist die DAB-Technik im Autoradio (noch) nicht sinnvoll. In einigen Jahren mag sich dies allerdings ändern.

5.4. Gibt es auch Autoradios mit Navigation?

Autoradios mit Navi-System sind eine Kategorie für sich und in unseren Vergleich nicht eingebunden.

5.5. Welches Autoradio ist das Beste?

Die Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Während einige Nutzer auf ein Pioneer-Autoradio schwören, setzen andere auf ein Autoradio von JVC, Kenwood oder Sony. Aber ein Autoradio von Pioneer kann vielleicht Bluetooth, aber keine CDs auslesen. Letztlich muss jedes Radio auf den Benutzer zugeschnitten sein.