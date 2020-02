Egal, ob Sie ein Autoenthusiast sind oder Ihren Wagen eher als Gebrauchsgestand sehen – auf eins sollten Sie in keinem Fall verzichten: Die richtige Pflege Ihres Fahrzeuges.

Dreck und Schmutz auf dem Lack können nämlich zu hässlichen Spuren führen, die dauerhaft bleiben. Und die hat bestimmt keiner gerne auf dem Auto. Wollen Sie also Ihren fahrbaren Untersatz lange glänzend und schön erhalten, sollten Sie für eine perfekte Autowäsche zu einem Autoshampoo greifen.

Wir zeigen Ihnen auf oe24.at, wie Sie das passende Mittel, das schonend mit dem Lack umgeht, finden und erklären Ihnen alles Wichtige zu Lotuseffekt und Konzentrat.

Da Sie meist erst nach dem Kauf einen Autoshampoo-Test durchführen können, zeigen wir Ihnen in unserem Autoshampoo-Vergleich 2020 auf oe24.at die verschiedenen Arten der Autopflege – mit Lotuseffekt oder Wachs – und sagen Ihnen, warum Sie bei der Auswahl des Shampoos auf die Farbe und den Lack Ihres Fahrzeuges achten müssen.

1. Eigenschaften und Anwendung von Autoshampoo in Tests

Ein hochwertiges Autoshampoo schont den Lack und auch andere Fahrzeugteile bei der Reinigung. Gleichzeitig sorgt es für Glanz und je nach Produkt auch für eine Konservierung vor äußeren Einflüssen. Das Shampoo schäumt deutlich auf und mithilfe des Schaums sowie einem geeigneten Schwamm oder Baumwolltuch können Sie den Schmutz leicht vom Auto lösen und abwaschen.

Bei einer Autopflege, die mit Autowachs und Politur vervollständigt werden soll, ist die Vorreinigung mit Autoshampoo immer der erste Schritt. So wird verhindert, dass Sie beim Polieren kleine Schmutzpartikel in den Lack reiben und so anstelle von Glanz kleine Kratzer entstehen.

Bei der Autowäsche mit Shampoo kann außerdem eine Schaumkanone oder ein Sprüher mit Pumpfunktion hilfreich sein, um es gut zu verteilen. Bei der Dosierung sollten Sie auf die richtige Mischung achten:

Wasser und Shampoo sollten in einem Verhältnis von 1:10 bis 1:20 verwendet werden. Auf 100 Milliliter Autoshampoo kommt also mindestens 1 Liter Wasser. Auf Nummer sicher gehen Sie, wenn Sie sich bei der Verdünnung an die Herstellerangaben halten, die auf jeder Autoshampoo-Packung zu finden sind.

Folgende Produkte benötigen Sie, um die Autoreinigung zu komplettieren:

Felgenreiniger

Bremsenreiniger

Rostlöser

Falls Sie nicht selber Hand anlegen wollen, bietet die Dekra wertvolle Infos zur Fahrt in die Waschanlage, denn auch hier geht es nicht ohne etwas Vor- und Nachreinigung. Nur so schonen Sie auf lange Sicht den Lack und sorgen gleichzeitig für ein tolles, glänzendes Finish.