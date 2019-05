Staubsauger gehören längst zur Standardausstattung jedes Haushaltes. Schmutz, Haare, Krümel und Staub sind mit dem Gerät schnell passé. Und das nicht nur in Ihrem Haus oder der Wohnung, sondern auch im Auto. Damit Sie für die komfortable, schnelle Reinigung nicht den wuchtigen und oft schweren Bodensauger verwenden müssen, gibt es spezielle Autostaubsauger.

Diese Handstausauger sind klein und kompakt, wodurch sie eine unkomplizierte Säuberung der Fahrzeuginnenräume ermöglichen. Mit Akku oder durch den Zigarettenanzünder angetrieben, sind die kleinen Sauger flexibel und Sie erreichen damit problemlos alle Ecken und Enden Ihres Autos.

Welche Antriebsart – Akku oder Strom – die bessere Variante ist, ob sich Zubehör wie eine Fugendüse lohnt und welche Hersteller Produkte des Kalibers Autostaubsauger-Testsieger haben, zeigen wir Ihnen in unserem Autostaubsauger-Vergleich 2019 auf oe24.at.

Klein und kompakt sind die Handstaubsauger fürs Auto und garantieren so, dass Sie damit gut im engen Auto hantieren können. In der Funktionsweise unterscheiden sich die kleinen Sauger nicht von gewöhnlichen Haushaltstaubsaugern. Sie funktionieren entweder mit Akku oder über Strom . Außerdem können Sie mit verschiedenen Düsen kombiniert werden, damit auch alle Zwischenräume und Polster des Wagens gut gesäubert werden können.

Die besten Autostaubsauger kommen in der Regel ohne Beutel aus. Nahezu alle Modelle sind schließlich vollkommen beutellos konzipiert. Anstelle dessen haben die Sauger einen Auffangbehälter aus Kunststoff oder Plastik , der meistens durchsichtig ist. So sehen Sie genau, wann sich genug Staub und Schmutz darin gesammelt hat und sich das Ausleeren lohnt. Meistens haben die Behälter ein Fassungsvermögen von 500 ml aufwärts. Das reicht für eine Reinigung vollkommen aus.

3. Kaufkriterien in Autostaubsauger-Tests: Wichtiges zu Saugleistung, Handhabung und Wattangabe

Autostaubsauger mit Netzanschluss Autostaubsauger, die Sie an eine Steckdose mit 220v anschließen können, gibt es auch. Allerdings sind Sie hier, wie auch bei einem Bodensauger, abhängig von einem speziellen Stellplatz, von dem Sie das gesamte Auto gut erreichen können. Flexibler sind Sie deshalb mit Akku-Saugern und Auto-Staubsaugern, die sich an den Zigarettenanzünder anstecken lassen.

Bevor Sie einen Autostaubsauger kaufen, sollten Sie sich über die wichtigsten Kaufkriterien informieren, um den besten Autostaubsauger zu finden. Die Stiftung Warentest hat bisher noch keinen Autostaubsauger-Test durchgeführt und dementsprechend keine Kaufberatung zu dem Handsauger fürs Auto abgegeben. Testberichte zu Handsaugern mit Akku und Kabel für den Hausgebrauch gibt es allerdings.

Die wichtigsten, allgemeinen Produktdetails von Fahrzeugsaugern, die auch in keinem Autosauger-Test fehlen sollten, im Überblick:

Saugleistung und Antriebsart

Akkulaufzeit / Aktionsradius

Bauweise / Fassungsvermögen

Zubehör

Leistungsangabe in Watt

3.1. Kein Saugleistungsunterschied zwischen Akku- und Strommodellen

Die Frage der Fragen: Akku oder Strom? Autostaubsauger-Tests haben gezeigt, dass es bei den Topmodellen hinsichtlich der Saugkraft kaum Unterschiede zwischen den beiden Antriebsarten gibt. Egal für welche Variante Sie sich also entscheiden, einen leistungsstarken Autostaubsauger haben Sie in jedem Fall. Das ausschlaggebende Kriterium und das Zünglein an der Waage dürfte in diesem Fall eher der Preis sein: Die Spitzenmodelle der Akku-Handstaubsauger sind meistens teurer, als Ihre Pendants mit 12-Volt-Anschluss.

Hinsichtlich der Saugkraft und Reinigungsleistung unterscheiden sich Produkte der verschiedenen Antriebsarten wie gesagt nicht. Bei günstigen Autostaubsaugern und Low-Budget Varianten beider Modellarten sollten Sie auf Kabellänge und Akkulaufzeit achten.

Können Sie sich immer noch nicht entscheiden? Auf oe24.at listen wir noch einmal die Vor- und Nachteile eines Autostaubsaugers mit Akku auf:

sehr flexibler Einsatz

nicht nur im Auto, sondern überall anwendbar Geräte mit guter Akkuleistung meist teurer

günstige Geräte oft mit kurzer Laufzeit

Putzen muss eventuell zwecks Aufladen unterbrochen werden

3.2. Für Flexibilität: lange Akkulaufzeit oder langes Kabel

Bei einem Autostaubsauger mit Akku gilt: Er sollte mindestens für 20 Minuten im Dauereinsatz sein können, ohne dass der Akku versagt. Hält er weniger lang, sollten Sie vom Kauf absehen. Auch die Ladezeit muss in die Kaufentscheidung mit einbezogen werden. Denn wenn der Autostaubsauger nach Gebrauch mehrere Stunden geladen werden muss, ist das wenig erfreulich.

Entscheiden Sie sich für einen Autostaubsauger mit Kabel und 12-Volt-Anschluss, ist es wichtig, den Aktionsradius – sprich die Länge des Kabels – zu beachten. Prüfen Sie vor dem Kauf genau, wie weit sich das Kabel ausziehen lässt, denn die Länge variiert hier deutlich. Von 2,5 Metern bis zu 5 Metern reicht die Spanne je nach Hersteller. Natürlich sind Sie mit einem längeren Kabel deutlich weniger eingeschränkt und können bequem auch den Kofferraum saugen.

3.3. Robuste Bauweise mit Füllvolumen ab 400 ml

Ein Sauger fürs Auto sollte trotz seines leichten Gewichts robust gebaut sein. Der Grund: Steinchen oder andere verhärtete Schmutzreste müssen ohne Probleme aufgesaugt werden können. Bei klapprigen Modellen, die nur auf möglichst leichtes Material setzen, kann sich der billige Preis rächen und der Sauger schnell kaputt gehen.

Wie wir schon angesprochen haben, sind die meisten Autostaubsauger mit einem Füllbehälter ausgestattet. Dieser sollte mindestens 400 ml an Staub und Schmutz fassen können. Die meisten Modelle sind mit circa 500 ml Fassungsvolumen ausgestattet. Mit diesem Umfang ist eine gründliche Reinigung aller Fahrzeugteile problemlos möglich.

3.4. Zubehör: Autostaubsauger-Aufsätze für umfangreiche Reinigung

Beim Umfang des Zubehörs müssen Sie genau hinschauen: Was ist im Preis dabei? Was muss eventuell extra zugekauft werden? Einige Hersteller, wie beispielsweise Philips, punkten mit einer hohen Anzahl an Düsen, die im Kaufpreis enthalten sind.

Wichtige Zubehörteile sind verschiedene Düsenaufsätze. So zum Beispiel eine Fugendüse für schwer erreichbare Stellen neben und unter den Sitzen.

Für die Sitzbezüge selbst ist eine Polsterdüse, die mit einem Bürstenkopf ausgestattet ist, eine tolle Ergänzung. Damit lassen sich sowohl die Armaturen besser reinigen als auch die Sitze und Fußmatten durch Schrubben von festsitzendem Schmutz und Flecken befreien.

Fast immer inklusive ist eine Tasche, in der der Handsauger nach der Autoreinigung gut aufbewahrt oder auch transportiert werden kann.

Tipp: Die Anschaffung einer rotierenden Düse lohnt sich vor allem für Hundebesitzer, da sich damit die Tierhaare besser aus den Polstern lösen lassen.

3.5. Hohe Wattangabe bei Motorleistung ist nicht automatisch gut

Mit der wichtigste Tipp, denen wir von oe24.at Ihnen mit auf den Weg geben möchten: Lassen Sie sich nicht von der Leistungsangabe in Watt täuschen!

Viele erliegen dem Trugschluss, dass ein hoher Wert automatisch bedeutet, dass die Saugkraft hoch ist und eine niedrige Wattangabe bedeutet, dass der Staubsauger nicht gut reinigt. Das stimmt so jedoch nicht. Denn die Wattleistung sagt nicht wirklich etwas über die Saugleistung aus. Vielmehr ist die lediglich eine Angabe über die Stromaufnahme aus der Steckdose.

Das bedeutet also: Je höher die Angaben zum Motor in Watt, umso mehr Strom benötigt der Autostaubsauger für seine Leistung.

Wichtiger als die Motorleistung ist die der Düse, die die Saugkraft während des Staubsaugens erzeugt. In Haushalts- und Autosauger-Tests wurde gezeigt, dass das Endergebnis bei Staubsaugern mit einer Leistung von knapp 1000 Watt ebenso gut ist, wie die eines Saugers mit 2000 oder gar an die 3000 Watt. Bei einem Modell mit so hohen Werten sollten Sie sich allerdings eher sorgen um den Stromverbrauch als um das Reinigungsergebnis machen.