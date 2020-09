Haftpflicht

Eine Haftpflichtversicherung ist für jeden PKW und jedes Motorrad Pflicht, mit dem Fahrer am Straßenverkehr in Österreich teilnimmt

Haftpflicht ohne zusätzliche Kasko sollte nur für ältere Automodelle und solche mit geringem Wert in Betracht gezogen werden

entschädigt werden Sie ausschließlich für Schäden an Dritten und deren Fahrzeugen, die durch Ihr Auto verursacht wurden, nicht aber für Schäden, die an Ihrer Person oder Ihrem Auto entstanden sind

günstige Autoversicherungs-Variante, da für alle verpflichtend