Wir Deutschen lieben unser Auto. Für viele gehört die wöchentliche Autowäsche fest auf den Plan. Und für eine gründliche Autoreinigung nutzen wir eine Vielzahl von Hilfsmitteln. Neben Autowachs, Poliertuch und speziellem Autoshampoo ist es eine Autowaschbürste, die bei der Autopflege Top-Resultate bringt.

Das Angebot für Waschbürsten ist groß. Sie erhalten eine Waschbürste fürs Auto mit Teleskop-Funktion, mit mehreren Aufsätzen und sogar mit einer integrierten Schaumdüse. Aber was ist für die Auswahl wirklich relevant? Muss die Autobürste weich sein? Ist ein Set mit spezieller Felgenbürste sinnvoll? Und kann ich mit normalen Autowaschbürsten auch einen LKW reinigen? Mit unserer Waschbürsten-Kaufberatung 2019 erhalten Sie alle Antworten und viele weitere Informationen. Die richtige Waschbürste fürs Auto ist somit nicht mehr weit.

1. So funktioniert die Autowaschbürste Ein schmutziges Auto ist einfach kein schöner Anblick. Und oft ist der Wagen schneller verdreckt, als einem lieb ist. Insekten auf der Windschutzscheibe, Vogelkot auf dem Dach und Schlamm an den Felgen. Insbesondere im Herbst und Winter ist hartnäckiger Schmutz auf der Karosserie und an den Felgen zu finden. » Mehr Informationen

Eine Autowaschbürste eignet sich dazu, groben und feinen Schmutz mühelos zu entfernen. Abhängig von der Art der Waschbürste können Sie Fahrzeuge aller Typen reinigen:

LKW

PKW

Motorrad

Wohnmobil

Die Bürste wird für die Reinigung an einem Wasserschlauch angeschlossen. Per Knopfdruck wird das Wasser direkt in den Bürstenkopf geleitet. Einige Modelle lassen sich zusätzlich mit Reinigungsmittel befüllen. Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit, eine Autowaschbürste mit Wasserdurchlauf zu kaufen, die an einen Hochdruckreiniger anzuschließen ist – ideal für die Reinigung von LKW-Planen.

Der Vergleich von Autowaschbürsten zu normalen Autobürsten ohne Wasserzufuhr zeigt auf, dass die erstgenannten Modelle viele Vorteile zu bieten haben:

Wasserzufuhr regulierbar: geringerer Wasserverbrauch

Löst Schmutz und spült ihn gleichzeitig vom Lack

Teleskop-Autowaschbürste auch für hohe Fahrzeuge Teurer in der Anschaffung