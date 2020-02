Kaum ein Elternpaar verzichtet heutzutage auf die Nutzung eines Babyphones: Laut einer Statista-Umfrage zum Besitz eines Babyphones kauften sechs von zehn Befragten ein audiofähiges Gerät. Von den verbliebenen vier Befragten besitzt die Hälfte ein Babyphone mit Kamera, die andere Hälfte verzichtet auf den Einsatz eines Babyphones.

Sollten Sie demnächst entbinden und auf der Suche nach dem besten Babyphone sein, möchten wir Sie bei der Wahl eines geeigneten Modells unterstützen. Egal ob Sie ein herkömmliches Babyphone, ein Babyphone mit Kamera und Bewegungsüberwachung oder ein Babyphone mit Gegensprechfunktion suchen: Wir erklären Ihnen in unserer begleitenden Kaufberatung zum Babyphone-Vergleich 2020, worauf es beim Kauf ankommt.

Außerdem gilt: Wenn Sie mehr als ein Kind planen, lohnt sich die Investition in qualitativ hochwertiges Zubehör .

2. Wichtige Kaufkriterien: Reichweite, Signalstärke und -übertragung

Beim Kauf eines Babyphones sollten Sie Kriterien wie Reichweite, Akkuleistung und Signalübertragung berücksichtigen. Über die Unterschiede innerhalb der Kategorien klärt Sie das folgende Kapitel auf.

2.1. Die verschiedenen Signale im Überblick: Bild, Ton, Vibration

Funktion Funktionsweise Babyphone mit Audio Übertragung: analog Reichweite: hoch einfache Bedienung: Sender und Empfänger werden aufgestellt entweder Babyphone mit Akku, mit Batterien oder mit Stecker das Signal kann unter Störungen leiden ein akustisches Signal bietet meist wenig Aufschluss über den Zustand des Kindes Babyphone mit Bild Übertragung: digital Reichweite: sehr hoch Verbindung ist störungssicher, das Gerät kann besonders in dicht besiedelten Stadtgebieten sehr gut genutzt werden teurer in der Anschaffung ein optisches Signal bietet meist wenig Aufschluss über den Zustand des Kindes Babyphone mit Bild und Ton Übertragung: digital Reichweite: sehr hoch störungssichere Verbindung dank Bild und Ton können Sie die Situation besser einschätzen diese Geräte bieten meist besondere Zusatzfunktionen wie eine Raumtemperaturanzeige, Vibrationsalarm und eine Gegensprechfunktion teurer in der Anschaffung

Einige Geräte bieten besondere Zusatzfunktionen: mit Sensormatte : Die Atmung des Kindes wird zusätzlich überprüft.

: Die Atmung des Kindes wird zusätzlich überprüft. mit Raumtemperaturanzeige : So können Sie sichergehen, dass im Kinderzimmer die optimalen Temperaturen herrschen.

: So können Sie sichergehen, dass im Kinderzimmer die optimalen Temperaturen herrschen. mit Vibrationsalarm : Sollten Sie im Garten oder in Gesellschaft sein, können Sie über die Vibration einen Alarm besser wahrnehmen.

: Sollten Sie im Garten oder in Gesellschaft sein, können Sie über die Vibration einen Alarm besser wahrnehmen. mit Schlafliedfunktion : Dank der Schlafliedfunktion können Lieder zum Einschlafen abgespielt werden.

: Dank der Schlafliedfunktion können Lieder zum Einschlafen abgespielt werden. mit Gegensprechfunktion: Dank der Gegensprechfunktion können Sie Ihrem Kind beruhigend zusprechen.

2.2. Strahlenbelastung: Analoge und Digitale Babyphones im Vergleich

Bei der Übertragung von Signalen kommt entweder die TEC-Technologie oder DECT-Technologie zum Einsatz.

Die DECT-Technologie gilt als strahlungsintensiver und wird in alltäglichen Gegenständen wie Telefonen, WLAN-Routern und Smartphones genutzt. Damit werdende Eltern nun nicht aufschrecken und sofort all diese Geräte aus dem Haushalt verbannen, können wir Sie beruhigen: Solange diese Geräte nicht in der unmittelbaren Nähe des Säuglings platziert werden, geht von Ihnen kaum eine Gefahr aus.