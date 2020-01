Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes zur Anzahl der Unfälle im Straßenverkehr sind doch ziemlich erschreckend: Im Jahr 2016 gab es fast 2,59 Millionen Verkehrsunfälle – das sind täglich über siebentausend Unfälle. Selbst bei kleinen Blechschäden ist die Verletzungsgefahr für Sie und Ihre Mitinsassen hoch. Besonders, wenn es sich dabei um Kinder handelt, sollten Sie die größte Sorgfalt walten lassen.

Damit Ihr Baby im Auto so sicher wie nur möglich ist, sollten Sie die richtige Babyschale kaufen. In unserem Babyschalen-Vergleich 2020 erfahren Sie, welches Gurtsystem und Extras diese haben sollten, damit Sie Ihr Baby sicher wissen.

Beachten Sie, dass laut einer EU-Richtlinie das Alter, bis zu dem Babys entgegen der Fahrtrichtung chauffiert werden müssen, auf 15 Monaten heraufgesetzt wird. Außerdem soll das Isofix-System verpflichtend werden und damit das Gurtsystem ersetzen – diese Systeme werden in Kapitel 2 genauer erklärt. In Deutschland werden die neuen Regelungen wohl ab dem Jahr 2018 verpflichtend.

Anhand dieser Faktoren soll sichergestellt werden, dass Ihr Baby bzw. Ihr Kleinkind in einem passgenauen Sitz die Autofahrt gut und sicher übersteht. Babys sollten Sie in eine nicht allzu günstige Babyschale der Normgruppe 0 bis 0 legen.

In Deutschland müssen Sie Ihr Kind nach der Straßenverkehrsordnung bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres im Auto in einem passenden Kindersitz mitfahren lassen. Außerdem muss es eine Körpergröße von 150 cm erreicht haben, um ohne Sitzerhöhung auf der Rückbank Platz nehmen zu dürfen.

Der Top Tether beim Isofix kann überall dort, wo sich in Ihrem hinteren Fahrzeugteil ein Haken befindet, angebracht werden. Viele Auto-Hersteller haben am Boden des Kofferraums z.B. eine Metall-Öse vorgesehen, in die Sie den Top Tether einhaken können.

3. Kaufberatung: So finden Sie Ihren persönlichen Babyschalen-Testsieger

3.1. Die Befestigung: Am besten mit Isofix

Wenn Sie sich heute eine Babyschale fürs Auto kaufen, dann können Sie davon ausgehen, dass Sie diese auch noch zu Beginn des Jahres 2018 brauchen werden bzw. Sie sie in dem Jahr vielleicht weiterverkaufen möchten. Zu diesem Zeitpunkt wird die neue EU-Richtlinie zum Isofix bestimmt auch in Deutschland in Kraft getreten sein. Darum empfehlen wir Ihnen, eine Babyschale mit Isofix-Befestigung zu kaufen. So laufen Sie nicht Gefahr, dass Sie Anfang 2018 einen neuen Autositz kaufen müssen oder Ihren alten Sitz mit Sicherheitsgurt-Befestigung nicht weiterverkaufen können.

Wenn der Wiederverkaufswert für Sie nicht wichtig ist und Sie kein neueres Auto mit einem Isofix-System besitzen, können Sie ruhigen Gewissens eine Babyschale mit Sicherheitsgurt-Befestigung kaufen. Achten Sie nur darauf, dass die Befestigungs-Anleitung leicht verständlich ist und Sie den Gurt immer richtig anbringen.

3.2. Zubehör für den Maxi Cosi: Seitenaufprallschutz kein Muss, aber empfehlenswert

Einige Hersteller lassen die Babyschalen und Kindersitze immer mehr in die Breite wachsen. Nicht, damit die Kinder mehr Platz zur Verfügung haben, sondern um den zusätzlichen Platz zur Erhöhung der Sicherheit zu nutzen. Babyschalen von Römer verfügen beispielsweise über stark gepolsterte Seitenwangen der Schale, welche das Baby bei einem seitlichen Aufprall sicher umschließen und dessen Wucht dämpfen. Generell bietet eine Babyschale auch seitlich Schutz, aber mit einer richtigen Aufprallschutz-Technologie erhöht sich abermals die Sicherheit für Ihr Baby.

Bei der Ausstattung der Babyschale ist sowohl der 3-Punkt-Gurt als auch der 5-Punkt-Gurt zum Festschnallen des Babys sicher. Allerdings verteilt ein 5-Punkt-Gurtsystem im Falle eines frontalen Aufpralls die wirkenden Kräfte besser auf den kleinen Babykörper als dies der 3-Punkt-Gürtel tut. Daher empfehlen wir Ihnen beim Kauf auf einen solchen zu achten. In jedem Fall sollten die Gurte selber jedoch eine Schloss- und Gurt-Polsterung aufweisen. Hierdurch können ebenfalls Verletzungen minimiert werden. Am Tragebügel der Babyschale können Sie übrigens Spielzeug befestigen.

Hier finden Sie weitere Anhaltspunkte darüber, was die beste Babyschale leisten kann – abgesehen davon, dass Sie auf die richtige Normgruppe achten müssen:

höhenverstellbare Kopfstütze

drehbar (auf der Basis des Isofix-Systems)

verstellbare Gurte

sollte auch auf einen Buggy oder Kinderwagen passen

abnehm- und maschinenwaschbarer Bezug

mit Schaukelfunktion