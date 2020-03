Für Neu-Eltern steht in den ersten Wochen nach der Geburt die Welt still. Wäsche waschen, saugen und andere Aufgaben im Haushalt müssen jedoch trotz Säugling erledigt werden. Nicht immer sind Kinderbett und Babyphone eine geeignete Alternative, da Neugeborene verstärkt die Nähe zu Ihren Eltern suchen.

Damit Sie auf Ihr Baby aufpassen und trotzdem zwei Hände frei haben, können Sie den Säugling in eine Babywippe legen. So liegt Ihr Kind immer in Sichtweite und Sie können sich gegenseitig beobachten.

Damit Sie garantiert die richtige Wippe für Ihr Baby finden und sich von der Vielfalt, unterschiedlichen Materialien wie Holz und Leichtmetall, variierenden Farben wie Grau, Schwarz und Rosa nicht beirren lassen, helfen wir Ihnen. Daher besteht unser Babywippen-Vergleich 2020 nicht nur aus einer Übersicht der besten Produkte, sondern auch einer begleitenden Kaufberatung, die Sie über die wichtigsten Kriterien beim Kauf aufklärt.

In einer Babyschaukel schwingt Ihr Kind nicht nur vor und zurück, sondern auch zur Seite, es ist demnach mehr Bewegungen ausgesetzt . Eine Babyschaukel benötigt zudem mehr Platz, da die Sitzschale in einem größeren Radius pendelt als eine Babywippe.

Obacht: Lassen Sie die Finger von besonders günstigen Babywippen, da in diesen meist billig hergestellte Materialien verarbeitet werden, die Schadstoffe halten. Außerdem gilt: „Wer billig kauft, kauft zweimal“. Sofern Ihre Familienplanung nach einem Kind nicht abgeschlossen ist, lohnt sich die Investition in eine Babywippe mit vernünftigem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Nach wenigen Monaten haben sich bei einem Kleinkind die ersten Muskeln insoweit entwickelt, dass Sie es fortan in den Hochstuhl setzen und in einer aufrechten Position füttern können.

4. Fragen und Antworten zu Babywippen

Das folgende Kapitel soll Ihnen die drängendsten Fragen zu Verwendung von Babywippen aus unserem Babywippen-Vergleich beantworten.

4.1. Gibt es spezielle Babywippen für Zwillinge?

Unseren Recherchen zufolge gibt es keine speziellen Babywippen für Zwillinge und Sie kommen leider nicht drumherum, zwei einzelne Wippen zu kaufen. Bei anderem Zubehör wie Kinderwagen können Sie jederzeit ausgewiesene Produkte wie Zwillingsbuggys kaufen.

4.2. Ab wann darf ich das Kind in eine Babywippe oder Babyschaukel setzen?

Sämtliche Produkte in unserem Babywippen-Vergleich können schon ab einem Alter von 0 Monaten genutzt werden. Achten Sie darauf, dass im Zubehör der gelieferten Babywippe ein Sitzverkleinerer enthalten ist, der Neugeborenen einen besseren Halt in der Babywippe ermöglicht. Da die Rückenlehne bei Babywippen in den meisten Fällen verstellbar ist, können Sie diese dem Wachstum Ihres Babys anpassen.

Für mehr Sicherheit des Babys sollte die Wippe des Weiteren über einen 3-Punkt-Gurtsystem verfügen. Falls Ihr Säugling besonders aktiv ist, kann es in einem unbeobachteten Moment nicht einfach aus der Wippe fallen.

4.3. Kann ich die Babywippe für drinnen auch draußen aufstellen?

Eine Babywippe können Sie sowohl drinnen als auch draußen aufstellen. Achten Sie lediglich auf einen festen Untergrund und stellen Sie die Wippe mitsamt Baby am besten an einer lichtgeschützten Stelle ab, da Babyhaut keinen Eigenschutz vor schädlichen Sonnenstrahlen bietet.

4.4. Bis zu welchem Alter darf ich mein Baby in eine Babywippe legen?

Da sich Babys unterschiedlich schnell entwickeln, gibt es keine allgemein gültige Obergrenze in Lebensmonaten. Sie können sich an der Herstellerangabe für die maximale Traglast orientieren: Eine Wippe von Hauck oder Babymooov hält einer Belastung von 9 bis 10 kg stand. Besonders tragfähig ist das Modell Hoopla von Chicco, das zulässige Höchstgewicht sind bis zu 18 kg.

Wenn Ihr Kind aus der Babywippe raus wächst, können Sie es auch in eine Babyschaukel für drinnen setzen. Wir empfehlen Ihnen sogenannte Türhopser, die als Babyschaukel für den Türrahmen funktionieren. Das Kleinkind wird in eine Halterung gesetzt, die mit elastischen Bändern am Türrahmen befestigt wird. Während Sie sich im Zimmer aufhalten, kann sich Ihr Kind in einem bestimmten Radius hopsend über den Boden bewegen, ohne aus Ihrem Sichtfeld zu verschwinden.