Wir haben mehrere Backofen-Tests miteinander verglichen und die Ergebnisse zusammengefasst. Unser Backofen-Vergleich 2019 zeigt Ihnen, worauf es beim Backofen-Kauf ankommt. Informieren Sie sich zum Beispiel über einen Backofen von Progress oder Erfahrungen mit OK Herd und wie sich die Qualität der einzelnen Modelle unterscheidet.

1. Die Funktion eines Backofens und verschiedene Backofen-Typen

Elektrisch oder mit Gas? Ein Backofen kann mit Elektrizität oder Gas beheizt werden, wobei die Elektrizität in Privathaushalten definitiv die gängigere Form ist. Daher finden Sie in Backrohr-Tests hauptsächlich elektrische Modelle.

Der Backofen ist in Familienhaushalten meistens als Einbaubackofen aus Edelstahl zu finden. So ein Einbaubackofen ist praktisch und lässt sich gut in die Küche integrieren.

Oft wird er übrigens auch Backrohr, Backröhre oder Ofenrohr genannt. Die meisten Backöfen werden mit Ober-/Unterhitze, Heißluft oder Umluft-Hitze betrieben und erhitzen so Speisen aller Art.

Oftmals findet sich in Einbauküchen ein Backofen mit Herd, wobei der Backofen immer unterhalb der Herdplatten in der Küchenzeile eingefügt ist. Sie kaufen also in dem Fall Herdplatte und Backofen gemeinsam und haben dann auch ein gemeinsames Bedienfeld oder eine Blende mit allen Knöpfen.

Natürlich gibt es auch Einbau-Backöfen, die autark sind und getrennt vom Herd eingebaut werden. So können Herdplatten und Backofen zum Beispiel an völlig unterschiedlichen Orten in der Küche installiert werden. Ein autarker Einbau-Backofen macht dann Sinn, wenn Sie den Einbau-Backofen kompakt anbringen möchten, beispielsweise in Sichthöhe.

Lassen Sie den Einbau Ihres Backofens am besten von einem Backofen-Profi vornehmen, der Ihnen gleich alle wichtigen Funktionen erläutert.

Gerade in kleinen Wohnungen und Studentenbuden findet man oft sogenannte Mini-Backöfen beziehungsweise kleine Backöfen. Diese sehen einer Mikrowelle recht ähnlich und bieten Platz für eine Pizza oder einen kleinen Kuchen. Die Art von Backofen ist günstig und häufig für einen Ein-Personen-Haushalt völlig ausreichend.

In der folgenden Übersicht stellen wir Ihnen die gängigsten Backofen-Typen vor: