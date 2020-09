Bandschleifer sind in erster Linie Maschinen fürs Grobe. Durch ihr rotierendes Band tragen sie in Windeseile die oberste Schicht von allem ab, das sie berühren.

Dank ihrer speziellen Bauweise lassen sich Bandschleifer auch umgekehrt aufbocken, also einfach auf den Rücken legen und mit Schraubzwingen fixieren. So können Sie kleinere Werkstücke einfach nacheinander dagegen halten und abschleifen.

Neben einer hohen Geschwindigkeit des Schleifbandes kommt es auch auf eine große Schleiffläche an, damit die Arbeit besonders schnell von der Hand geht.

Brauchen die Latten des alten Holzzauns aus dem Garten mal wieder einen neuen Anstrich? Müssen die Balken eines alten Fachwerkhauses abgeschliffen werden? Für viele Arbeiten wird ein Schleifgerät benötigt, das einen besonders großen Materialabrieb vorweisen kann. Der Bandschleifer ist bei Holz und einigen Metallen die erste Wahl.

Mittlerweile gestalten alle Hersteller ihre Maschinen so, dass diese auch verkehrt herum eingesetzt werden können. Mittels zweiter Schraubzwingen werden sie auf dem Rücken liegend an der Arbeitsplatte fixiert und so zu einem Stationärgerät, gegen das Sie kleine Hölzer halten können.

In unserem Bandschleifer-Vergleich 2020 stellen wir Ihnen die vielen Vorteile sowie einige Anwendungstechniken der Geräte vor. Falls Sie noch nach einer Schleifmaschine für feinere Schliffe suchen, empfehlen wir Ihnen zudem einen Blick in unseren Vergleich der Exzenterschleifer:

1. Viel Leistung durch hohe Drehzahl Die Kraft ist einstellbar Bei den meisten Bandschleifern gibt es einen kleinen Drehknopf, über den die Geschwindigkeit des Bandes eingestellt werden kann. So sorgen Sie bei empfindlichen Materialien für einen geringeren Abrieb. » Mehr Informationen Ein Bandschleifer muss kräftig sein, um den hohen Ansprüchen an seine Arbeit gerecht zu werden. Von zentraler Bedeutung ist dabei eine konstant hohe Drehzahl des Schleifbands: Ist es zu langsam, ziehen sich unschöne Spuren über das Werkstück. Erst bei besonders hohen Geschwindigkeiten entsteht eine gleichmäßig glatte Fläche, für die das Gerät immerhin angeschafft wurde. Die meisten Schleifer drehen die Bänder mit etwa 300 Metern pro Minute, in Ausnahmefällen sind es auch 400 Meter. Wichtig ist allerdings, dass der Motor die Drehzahl auch dann aufrecht hält, wenn der Bandschleifer auf das Material aufsetzt. Für den Betrieb nehmen die meisten Geräte etwa 700 bis 800 Watt Leistung auf. Manche Kraftpakete brauchen zwischenzeitlich auch über 1.000 Watt. Von diesen Zahlen sollten Sie sich aber nicht zu sehr leiten lassen, denn ein Gerät kann auch viel Strom verbrauchen und diesen ineffizient einsetzen.

2. Schneller Fortschritt dank großer Schleiffläche Auf die Laufrichtung achten Stellen Sie beim Einspannen eines neuen Schleifbands sicher, dass der kleine Pfeil auf diesem in dieselbe Richtung zeigt der Pfeil auf dem Schleifgerät. » Mehr Informationen Das Schleifband ist in der Regel 7,5 Zentimeter breit und entweder 45,7 oder 53,3 Zentimeter lang. Falls Sie noch entsprechendes Schleifpapier von Ihrem letzten Gerät herumliegen haben, kann es sich lohnen, einen neuen Bandschleifer zu kaufen, der dieselbe Kategorie von Material benötigt. Mitunter gibt es auch Ausnahmen von diesen Normgrößen: Anders als die Bandschleifer von Bosch verwendet ein besonders breiter Makita Bandschleifer ein zehn Zentimeter breites Band. Das kann etwas Sucherei beim Nachkauf von passendem Zubehör mit sich bringen. Falls Sie im Baumarkt nicht fündig werden, können Sie das entsprechende Schleifband aber auf jeden Fall über das Internet beziehen. Zentrieren leicht gemacht Über einen kleinen Hebel können Sie das Schleifband etwas weiter links oder rechts auf dem Gerät laufen lassen. Bei der Arbeit selbst findet es automatisch immer wieder seine Ausgangsposition und verrutscht nicht dauerhaft. Je nach Länge des Schleifbandes variiert auch die Schleiffläche, denn bei einem kurzen Band müssen natürlich auch die Walzen entsprechend näher beieinander liegen. Kompakte Bandschleifer haben nur etwa 13 cm Schleiffläche, bei größeren Modellen sind es über 16 Zentimeter und bei besonders großen Brummern (wie etwa dem genannten Bandschleifer von Makita) um die 20 cm. Das bringt natürlich auch ein höheres Gewicht mit sich, aber dafür ist die Arbeit tendenziell schneller erledigt. Markieren Sie die abzuschleifende Fläche mit einigen Bleistiftlinien. Bei der Arbeit behalten Sie so die Übersicht darüber, welche Bereiche Sie schon geschliffen haben. Dies betrifft insbesondere auch Mulden auf einem etwas unebenen Brett, die vom Bandschleifer beim ersten Durchgang schlechter erfasst werden als andere.

3. Verkehrte Welt: Bandschleifer auf den Kopf gestellt Ein Schleifrahmen als Hilfswerkzeug zum Bandschleifer Zubehör zählt neben einem Werkzeug-Koffer oft auch ein Schleifrahmen, durch den die Führung des Geräts erleichtert wird. » Mehr Informationen Die klassische Art des Einsatzes ist natürlich, den Schleifer mit zwei Händen zu greifen und über das Material zu führen. Das funktioniert bei allen Geräten problemlos, nicht zuletzt auch durch den gummierten Griff (auch „Softgrip“ genannt), an dem die Hände haften bleiben, ohne wegzurutschen. Die Schleifmaschine wird über das Holz bewegt und das Band trägt – je nach Körnung – mehr oder weniger Material ab. Seit einige Zeit werden Bandschleifer allerdings so konstruiert, dass sie auch seitlich oder auf dem Rücken liegen können. Legen Sie das Gerät auf den Arbeitstisch und spannen Sie es mit Schraubzwingen ein. Gegebenenfalls befinden am Korpus bereits entsprechende Ausbuchtungen. Danach nur noch den Starthebel umgelegt und Sie erhalten eine Art stationären Bandschleifer oder Tellerschleifer, ohne einen Euro extra dafür zu zahlen. An das sich drehende Schleifband können Sie nun ein Werkstück halten und bequem dessen Oberfläche abschleifen. Das ist besonders hilfreich, wenn viele kleinere Teile abgeschliffen werden sollen, die Sie dann nicht alle einzeln einspannen müssen. Außerdem hat der Bandschleifer mehr Kraft als etwa ein Multischleifer, der hier normalerweise zum Einsatz käme.

4. Nie ohne Staubabsaugung Saubere Luft Dank des integrierten Mikrofilters kommt so gut wie gar kein Staub aus dem Gerät, wenn der passende Sauger angeschlossen wurde. » Mehr Informationen Beim Abschleifen von Holz oder anderen Materialien entsteht viel Staub, der unmittelbar in die Luft gewirbelt wird und sich dort verteilt. Die schädliche Wirkung sollten Sie nicht unterschätzen und daher einen Nass-Trockensauger anschließen. Dabei handelt es sich um einen Spezial-Staubsauger, der extra für die Kompatibilität mit solchem Elektro-Werkzeug ausgelegt ist. Bandschleifer mit Absaugung haben sich als Standard durchgesetzt. Alle Modelle aus der Tabelle am Anfang dieser Kaufberatung, vom Bosch-Bandschleifer bis zum Einhell-Bandschleifer, verfügen über einen entsprechenden Adapter. Schlauch einfach anschließen und schon kann die saubere Arbeit losgehen. Falls Sie nicht über einen entsprechenden Sauger verfügen, gibt es noch eine Alternativ-Lösung: Eine kleine Staubfang-Kassette wird über die Öffnung gestülpt und sammelt so den entstehenden Dreck ein. Das funktioniert auch ziemlich gut, wobei in manchen Fällen ein paar Krümel daneben gehen oder aus der Box herausrieseln können. Insofern ist der Werkstattsauger prinzipiell die bessere Wahl, aber die Kassette natürlich besser als gar nichts. Unter keinen Umständen sollten Sie auf eine Absaugung verzichten. Durch die Luft wirbelnder Staub gerät ansonsten in die Lunge. Falls kein passender Werkstattsauger vorhanden ist, hilft eine Staubfangkassette. Diese wird einfach über den Anschluss für den Sauger gestülpt und nimmt so den Dreck auf. Von Zeit zu Zeit muss sie allerdings geleert werden.

5. Mit etwas Bedienkomfort arbeiten Sie stundenlang Auch die besten Bandschleifer erreichen leicht eine Lautstärke von über 90 Dezibel. tragen Sie daher einen Gehörschutz, um Ihre Ohren zu schonen. Zum Vergleich: Ab 85 dB ist ein entsprechender Schutz vom Gesetzgeber vorgesehen. » Mehr Informationen Auch eine begrenzt starke Vibration sorgt für besseren Komfort beim Schleifen und ermöglicht längere Arbeiten am Stück. Am wichtigsten jedoch ist das Gewicht der Maschine. Wenn Sie das Gerät dauerhaft in den Händen halten oder sogar im Stehen arbeiten müssen, um Balken abzuschleifen, macht sich nach einiger Zeit jedes Gramm bemerkbar. Leichte Bandschleifer teilweise unter drei Kilogramm und können so ohne große Mühe eingesetzt werden. Anders sieht es bei großen Schleifern aus, die auch für große Oberflächen geschaffen sind: Sie wiegen schnell mal über vier Kilogramm. Wenn Sie nicht gerade durch körperliche Fitness glänzen, wird Ihnen das bald zu viel werden. Tragen Sie bei Arbeiten mit dem Bandschleifer unbedingt einen Gehörschutz. Auch wenn der Lärm kurzzeitig ertragbar sein mag, schädigt er das Gehör langfristig.

6. Fragen und Antworten rund um den Bandschleifer 6.1. Gibt es einen Bandschleifer-Test von Stiftung Warentest? Die Stiftung hat bislang keinen Bandschleifer-Testsieger aus einem Bandschleifer-Test gekürt. Zuletzt hatte sie im Juli 2010 Winkelschleifer und Schwingschleifer überprüft. Ein Bandschleifer-Test fand damals nicht statt. » Mehr Informationen 6.2. Wo kann ich einen Akku-Bandschleifer kaufen? Bandschleifer mit Akku sind bislang kaum auf dem Markt vertreten. Für ein zügiges Drehen des Schleifbands braucht es mehr Kraft, als gängige Akkusysteme bislang liefern können. Vereinzelt wagen sich Hersteller schon an eine Akku-Version – mit überschaubarem Erfolg. Es ist aber davon auszugehen, dass sich die Branche diesem Thema dank konstanter Weiterentwicklungen in der Akkutechnik bald stärker widmen wird und irgendwann auch ein Bosch Bandschleifer oder Makita Bandschleifer mit Akku erhältlich ist. Was hat der Bandschleifer-Test bzw. -Vergleich ergeben? Am besten schnitt das Produkt Festool BS 75 E-Plus ab. Es ist ab 574,21 Euro erhältlich und wurde mit sehr gut bewertet. Auf dem zweiten Platz folgt Makita 9404J, bewertet mit sehr gut, erhältlich ab 315,02 Euro. Auf den folgenden Rängen folgen: Bosch PBS 75 AE , erhältlich ab 139,19 Euro, bewertet mit gut. Einhell TE-BS 8540 E , erhältlich ab 61,05 Euro, bewertet mit gut. DeWalt DWP352VS , erhältlich ab 382,45 Euro, bewertet mit gut. Trotec PBSS 10-600 , erhältlich ab 34,95 Euro, bewertet mit befriedigend. Tacklife PSFS1A , erhältlich ab 59,99 Euro, bewertet mit befriedigend. Skil 1215 AA , erhältlich ab 59,63 Euro, bewertet mit befriedigend. Mehr Informationen » Zwischen welchen unterschiedlichen Herstellern kann der Leser im Bandschleifer-Vergleich wählen? Damit Sie als Leser eine möglichst genaue Übersicht über die am Markt vertretenen Hersteller für Bandschleifer haben, hat die Redaktion unter anderem Produkte von Festool, Makita, Bosch, Einhell, DeWalt, Trotec, Tacklife und Skil zusammengetragen. Mehr Informationen » Werden im Bandschleifer-Vergleich auch preiswerte Bandschleifer vorgestellt? In unserem Bandschleifer-Vergleich stellen wir Ihnen Bandschleifer unterschiedlicher Preiskategorien vor, für welche Sie durchschnittlich 203,31 Euro zahlen. Für unseren Vergleichssieger müssen Sie jedoch 574,21 Euro ausgeben. Mehr Informationen » Wie viele von 5 möglichen Sternen erhielt das von bisherigen Kunden am besten bewertete Produkt aus dem Bandschleifer-Vergleich? 5,0 von 5 möglichen Sternen ist die beste Kundenbewertung, die eines der 8 Produkte aus unserem Bandschleifer-Vergleich erhielt: der Festool BS 75 E-Plus. Mehr Informationen » Wurde seitens der Redaktion an einige Produkte die Bestnote "SEHR GUT" vergeben? Die Redaktion hat im Bandschleifer-Vergleich an folgende Bandschleifer der 8 Hersteller die Bestnote "SEHR GUT" vergeben: Festool BS 75 E-Plus und Makita 9404J. Mehr Informationen » Welche Modelle enthält der Bandschleifer-Vergleich? Für den Bandschleifer-Vergleich hat die Redaktion folgende 8 Modelle von 8 bekannten Hersteller ausgewählt, um Ihnen eine größtmögliche Produktvielfalt zu bieten: Festool BS 75 E-Plus, Makita 9404J, Bosch PBS 75 AE, Einhell TE-BS 8540 E, DeWalt DWP352VS, Trotec PBSS 10-600, Tacklife PSFS1A und Skil 1215 AA. Mehr Informationen » Welche weiteren Produktvorschläge erhalten Leser des Bandschleifer-Vergleichs? Lesern von unserem Bandschleifer-Vergleich werden in der Regel ähnliche Produkte wie Bandschleifen, Bandschleifmaschienen oder Bandschleifmaschine angezeigt. Wir bieten Ihnen daher eine geeignete Übersicht der besten Produkte, aus denen Sie Ihren persönlichen Favoriten auswählen können. Mehr Informationen » Band­schlei­fer Preis des Band­schlei­fers Leistung Band­schleif­ge­schwin­dig­keit 1. Festool BS 75 E-Plus 574,21 € 1.010 Watt +++ 2. Makita 9404J 315,02 € 1.010 Watt +++ 3. Bosch PBS 75 AE 139,19 € 750 Watt +++ 4. Einhell TE-BS 8540 E 61,05 € 850 Watts +++ 5. DeWalt DWP352VS 382,45 € 1.010 Watt +++ 6. Trotec PBSS 10-600 34,95 € 600 Watt ++ 7. Tacklife PSFS1A 59,99 € 600 Watt ++ 8. Skil 1215 AA 59,63 € 650 Watt ++