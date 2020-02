Zum gepflegten Äußeren eines Mannes gehört neben Kleidung und Frisur auch ein gepflegter Bart. Jeder Mann, selbst wenn er glattrasiert und ohne Bart seinen Look gestaltet, sollte sich täglich mit der Gesichtsbehaarung beschäftigen. Wenn Sie zu denjenigen gehören, die einen Backen-, Voll- oder Teil-Bart tragen, kennen Sie die Herausforderungen: Teilweise nass oder mit einem Elektrorasierer Barthaare entfernen, die Seitenbereiche stutzen und Trimmen sowie insgesamt die gewünschte Variante in Form bringen.

Nutzen Sie unseren Bartschneider-Vergleich 2020, um einen Haarschneider mit den richtigen Eigenschaften zu finden, der dauerhaft eine Bereicherung darstellt. Schließlich werden Sie vermutlich irgendwann einmal die Bart-Frisur wechseln wollen.

Wir wollen uns in diesem Vergleich auf die Bart-Trimmer und Bartschneider konzentrieren, mit denen Sie Ihren Bart in Form halten und die Länge beeinflussen können.

Wer nun allerdings einen Schnäuzer oder einen Kinn- bzw. Backenbart trägt, möchte die Haare erhalten u nd lediglich in Form bringen. Hierfür eignen sich Trimmer und Haarschneider, die im Gegensatz zum Rasierapparat die Haare nur kürzen. Haarschneider, die eigentlich für bestimmte Kurzhaarfrisuren konzipiert wurden, lassen sich auf eine definierte Schnittlänge einstellen und schneiden die Haare präzise ab.

In diesem Artikel richten wir uns ganz klar an Männer, da Frauen zur Eliminierung von Körperhaaren andere Geräte verwenden. Bei Bart-Haarschneidern, Langhaar-Rasierern und Bart-Trimmern richten sich die Hersteller explizit an Männer, die ihren Bart in einer bestimmten Form gepflegt halten wollen.

3. Der beste Bartschneider besitzt die richtigen Eigenschaften und passt zu Ihren Bedürfnissen

In verschiedenen Bartschneider-Tests hat sich gezeigt, dass bereits ein sehr günstiger Bartschneider eine echte Bereicherung darstellt. Wo „Mann“ sonst mit Nagelscheren und Elektrorasierer versucht, den Teil-Bart hinsichtlich Länge und Form im Zaum zu halten, agierten die Tester mit den Geräten sehr schnell wie ein Profi.

Dabei spielt es eine weniger große Rolle, ob Sie sich für einen Braun Bart-Trimmer oder einen Haar-Bartschneider anderer Marken entscheiden, sondern vielmehr, dass es der perfekte Bart-Trimmer für Ihren Typ ist. Wir stellen Ihnen die wichtigsten Eigenschaften kurz vor.

3.1. Mit den richtigen Aufsätzen präzise stylen

Achten Sie bei Ihrem Braun-Barttrimmer BT 5090 oder Bartschneider von Grundig immer darauf, welche Aufsätze der jeweilige Hersteller liefert. Ein Kammaufsatz sorgt z. B. dafür, dass längere Barthaare mit dem Schneider durchkämmt und an den Spitzen auf eine definierte Länge gekürzt werden. Gerade bei langen Kinnbärten, Backen- und Vollbärten liefern diese Aufsätze schöne, gleichmäßige Ergebnisse.

Eine andere Art des Aufsatzes ist der Präzisions-Trimmer, der scharfe Konturen auch an kniffligen Stellen ermöglicht. Rund um den Mund will „Mann“ beispielsweise keine kitzelnden Haare spüren, aber auch keine allzu großen, haarlosen Flächen rasieren.

3.2. Schnittlängen und Schnittstufen erleichtern die Pflege

Wo ein Barbier oder Frisör mit den Fingern die Haare in die Länge zieht und mit geübter Hand eine Kürzung auf die gleiche Länge vornimmt, stehen Sie als Laie vor einer echten Herausforderung. Wählen Sie einen Bartschneider, bei dem sich möglichst viele, unterschiedliche Schnittlängen im Vorfeld einstellen lassen. In Bartschneider-Tests konnte beispielsweise der Bartschneider von Remington auf 9 Haarlängenstufen eingestellt werden. So können Sie an den Mundwinkeln auf eine Länge von 1,5 mm rasieren, während am Kinn oder der Oberlippe bis zu 18 mm lange Barthaare in Form gebracht werden. Der Bartschneider von Braun lässt Schnittlängen zwischen 1 und 20 mm zu und verfügt über 25 Schnittstufen, die Sie im Vorfeld auswählen können.

3.3. Stromversorgung – Die meisten verfügen über einen Akku

Viele Geräte, wie der Bartschneider von Philips oder der Bartschneider von Panasonic, nutzen als Energieversorgung einen Li-Ion-Akku und Netzbetrieb. Im Durchschnitt laden sich die Geräte innerhalb einer Stunde auf und laufen danach für bis zu 80 Min.

Andere Hersteller bevorzugen Batterien als Energiequelle, was wir allerdings für nicht besonders vorteilhaft halten. Denn selbst auf Reisen können Sie die Geräte samt Netzteil an Steckdosen anschließen und aufladen, um die laufenden Kosten nicht unnötig zu erhöhen.

Hinweis: Achten Sie beim Kauf darauf, dass es sich auch tatsächlich um ein neues Gerät handelt. Nicht selten werden B- oder C-Ware-Produkte angeboten, deren Akku sich deutlich schneller entleert.

3.4. Weitere Ausstattungsdetails moderner Bartschneider

Es gibt diverse Details in der Ausstattung, die Sie nur bei wenigen Marken finden. Einige Modelle der Bartschneider Rasierer mit Bart-Trimmer verfügen über selbstölende Klingen, was den Wartungsaufwand etwas verringert. Selbstschneidende Klingen fanden wir bei nur zwei Geräten. Dies hat die Leistungsfähigkeit im Vergleich aber nur dezent gesteigert.

Der Griff ist ein weiteres, wichtiges Merkmal, was sich im Vergleich allerdings sehr schwierig allgemeinverbindlich beurteilen lässt. Manche Tester empfanden bestimmte Griffe als sehr angenehm, während andere die gleiche Variante als unangenehm empfunden haben. Wenn Sie einen Bartschneider kaufen, sollten Sie fühlen, ob das Modell gut in Ihrer Hand liegt.