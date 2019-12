Damit Sie die nächste Weltmeisterschaft, den nächsten Filmeabend oder den nächsten Spiele-Marathon in vollem Glanz genießen können, haben wir in unserem Beamer-Leinwand-Vergleich 2019 die besten Leinwände für Beamer auf den Prüfstand gestellt.

Oft wird das Beamer-Bild an eine weiße Wand projiziert. Das klingt erstmal sinnvoll, ist für echte Film-Fans aber keine Lösung. Denn: Wände schlucken Licht. Dadurch geht Helligkeit verloren, außerdem verfälschen die meisten Tapeten und Anstriche die Farben des Bildes. Genau deswegen gibt es spezielle Beamer-Leinwände , die das Licht nicht schlucken, sondern reflektieren und so für eine bestmögliche Bildwiedergabe sorgen.

Reinweiß wäre zwar gut geeignet. Wenn dann aber die Sonne ins Zimmer strahlt, werden Sie große Augen machen. Genauer gesagt, werden Sie die Augen zusammenkeifen, denn das reflektierte Sonnenlicht würde enorm blenden und das Zimmer würde in unnatürlich grellem Licht erscheinen. All das können Sie umgehen, indem Sie eine spezielle Beamer-Leinwand kaufen. Klingt gut? Im nächsten Kapitel erfahren Sie mehr über die verschiedenen Beamer-Leinwand-Typen und ihre Eignung.

Ganz so leicht ist es leider nicht. Besonders Besitzer von Raufaser-Tapeten sollten es sich genau überlegen. Durch die unebene Oberfläche würde das Bild in diesem Fall leicht verschwommen und fleckig wirken, denn die Tapeten-Struktur ist viel zu grob. Wenn Sie das nicht stört, ist die Tapeten-Projektion eine günstige Option.

3. Kaufberatung Beamer-Leinwand: Darauf sollten Sie achten Sobald Sie sich für eine Leinwand für Beamer entschieden haben, können Sie einen Blick auf die Kaufkriterien im Detail werfen. Dabei ist es egal, ob Sie einen HD-Beamer, WLAN-Beamer, Mini-Beamer oder Laser-Beamer benutzen – die Kriterien für die Leinwand bleiben die gleichen. Dazu gehören z.B. Größe, Gewicht, Format und Gain. » Mehr Informationen

3.1. Größe: Leinwand fürs Heimkino sollte mindestens 2 Meter sein

Die Maximale Bildgröße wird klassischerweise in Zoll angegeben, genau wie bei Fernsehern. Während ein LED-Fernseher mit 55-Zoll und einer Bildschirmdiagonale von knapp 140 cm ein durchaus respektables Gerät ist, spielen Beamer-Leinwände in einer anderen Liga.

Zoll und Zentimeter – na was denn nun? Bild- und Bildschirmdiagonalen werden in Zoll angegeben, weil sich der amerikanische Standard durchgesetzt hat. Um die Zoll-Größe ins metrische System (also z.B. in cm) umzurechnen, können Sie den Wert mit 2,5 multiplizieren. Wenn Sie es genau wissen wollen, multiplizieren Sie mit 2,54 oder nutzen einen Online-Umrechner.

Das liegt daran, dass viele LED-Beamer, DLP-Beamer, Laser-Beamer und andere Projektoren auf maximale Bilddiagonalen von bis zu fünf Metern kommen! Das entspricht ca. 200-Zoll, selbst kleinere Geräte schaffen es oft auf 120-Zoll. Das ist immer noch mehr als doppelt so groß wie ein 55-Zoll-Fernseher.

Entsprechend groß sollte also auch Ihre mobile Leinwand, Motorleinwand, Rahmenleinwand oder Rolloleinwand sein. Schauen Sie im Zweifelsfall in die Bedienungsanleitung oder auf die Herstellerseite Ihres Beamers, welche Bilddiagonale maximal unterstützt wird. Für besonders potente Beamer bietet sich eine XXL-Leinwand an, so können Sie das Maximum aus Ihrem Projektor herausholen.

Falls Sie die Leinwand fürs Heimkino einsetzen wollen, empfehlen wir eine Größe von wenigstens 2 Metern. Damit ist die Projektor-Leinwand deutlich größer als ein Fernseher und Sie legen den Grundstein für echtes Kino-Gefühl.

3.2. Bildformat: 16:9 eignet sich am besten für Zuhause

Die meisten Beamer unterstützen eine Darstellung in 16:9. Das liegt daran, dass 16:9 der Standard in der Film- und Fernsehwelt ist. Aktuelle Filme und Serien, egal ob 3D oder normal, werden in 16:9 gefilmt. Auch die Leinwand sollte Sie bei diesem Anwendungszweck im 16:9-Format kaufen. Übrigens: fast alle Modelle im Vergleich eignen sich auch als 3D-Leinwände.

Viele Leinwände sind so groß, dass sie mehrere Formate unterstützen, also z.B. 1:1, 4:3 und 16:9. Je nach Ausgangsbild können Sie den Beamer so justieren, dass das Bild über die gesamte Fläche der Leinwand angezeigt wird. Gegebenenfalls muss die Leinwand dafür noch nicht einmal ganz ausgefahren werden.

Weil 1:1 Leinwände nichts anderes sind, als ein weißes Stoff-Quadrat, sehen Sie nicht besonders spektakulär aus. Die Optik einer 16:9-Leinwand wirkt sehr viel ansprechender, zumal sie unweigerlich an ein echtes Kinoerlebnis erinnert. Für Präsentationen oder unterwegs spielt das Format keine so große Rolle – das Bild vom Computer wird ohnehin meist im 4:3-Format angezeigt.

3.2. Gain: Bei Tageslicht brauchen Sie ein Tuch mit viel Gain

Gain – was heißt das überhaupt? „To gain“ bedeutet so viel wie „dazugewinnen“. In diesem Fall wäre der Gewinn mehr Licht. Es ist nämlich so: Die beste Beamer-Leinwand wäre ein mattweißes Tuch. Es reflektiert das Licht gleichmäßig in alle Richtungen und gibt das Bild unverfälscht wieder.

Das Problem dabei ist, dass es nicht nur das Licht vom Heimkino-Beamer reflektiert, sondern das Licht aller Lichtquellen im Umkreis. Schon bei ein wenig Sonnen- oder Lampenlicht würde das Schwarz im Bild weniger kräftig erscheinen und so der Kontrast sinken. Deswegen sind mattweiße Tücher nur für stark abgedunkelte Räume oder bei Nacht zu gebrauchen.

Tücher mit Gain bündeln das Licht und reflektieren nicht in alle Richtungen, sondern hauptsächlich nach vorne. Also direkt dahin, wo der Zuschauer sitzt. Damit sind die Gain-Tücher sehr viel unempfindlicher und eignen sich auch für den Einsatz am Tage. Je höher der Gain-Faktor, desto stärker ist dieser Effekt.

Nachteil bei hohen Gain-Werten ist, dass das Bild deutlich dunkler wird, wenn Sie schräg zur Leinwand sitzen. Außerdem erscheint die Bildmitte heller als die Ränder, man spricht von einem Hotspot. Wir empfehlen einen Gain-Faktor zwischen 0,8 und 1,2.

3.3. Elektrische Beamer-Leinwände sind bequemer

Wenn Sie es sich mit Ihrem 3D-Beamer, LED-Beamer oder Pocket-Beamer so richtig bequem machen wollen, führt kein Weg an einer elektrischen Leinwand vorbei. Auf Knopfdruck fahren Sie die Rollleinwand bequem hoch und runter. Bei Rahmenleinwänden entfällt diese Option natürlich.

3.4. Gewicht: Leichtgewichte eignen sich besser für den mobilen Einsatz

Heimkino schön und gut – aber was, wenn Sie die Beamer-Leinwand oft transportieren möchten? In diesem Fall sollten Sie zur mobilen Leinwand greifen, also z.B. einer Stativleinwand. Wenn Sie nicht zu schwer schleppen wollen, achten Sie auf ein Gewicht unter 5 Kilo.