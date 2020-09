Die Suche nach der perfekten Bettdecke kann jede Menge Zeit in Anspruch nehmen. Vom Gewicht bis hin zum Wärmegrad der Bettdecke muss einfach alles für den höchstmöglichen Schlafkomfort stimmen. Inzwischen werden sogar Decken mit Gewicht am Markt angeboten, die Sie nachts noch besser schlafen lassen sollen. Dabei kann es durchaus Sinn machen, dass Sie und Ihr Partner auf verschiedene Bettdecken zurückgreifen. Dies tun Sie schließlich wahrscheinlich auch bei Ihren Matratzen. Indem Sie die gleiche Bettwäsche verwenden, fällt hingegen gar nicht auf, dass es sich um unterschiedliche Bettdecken handelt.

Doch auf welche Eigenschaften kommt es im Bettdecken-Vergleich 2020 denn nun besonders an? Was muss ein Bettdecken-Testsieger alles können? Wir haben uns nachfolgend in Ihrem Interesse mit diesen Fragen beschäftigt. Finden Sie mithilfe unserer Kaufberatung heraus, welche Eigenschaften die perfekte Bettdecke haben sollte.

Achtung: Überlegen Sie am besten, welchen Belastungen Ihre Bettdecke später ausgesetzt sein wird. Wenn Sie Bettdecken waschen wollen und diese schnell wieder trocken sein müssen, empfiehlt sich ein Modell aus Polyester. Dank der Reißfestigkeit von Polyesterdecken sollten Sie passend zu den verschiedenen Kindermatratzen am besten ebenso eine Decke mit einem Polyesterbezug auswählen. Auch für Allergiker ist dies die richtige Wahl. Wer hingegen in der Nacht stark schwitzt, setzt am besten auf ein Modell aus Baumwolle.

Wie Sie sehen, gibt es eine Reihe von Faktoren, die beim Kauf einer neuen Bettdecke von Bedeutung sind. Am besten erstellen Sie Ihre eigene Liste mit Kriterien, die Ihnen besonders am Herzen liegen. Schließlich ist nicht jeder Kaufinteressent auch Allergiker, sodass dieses Kriterium im Einzelfall unter Umständen schlichtweg nicht relevant ist.

Wenn Sie hochwertige Bettdecken günstig kaufen wollen, sollten Sie sich dennoch nicht nur am Preis orientieren. Denn für Ihren Schlafkomfort ist noch eine Reihe von anderen Kriterien von Bedeutung. Wir möchten Ihnen nachfolgend die wichtigsten Auswahlkriterien aufzeigen, damit Sie sich nicht nur am Urteil der Stiftung Warentest orientieren müssen, sondern Ihren eigenen Vergleich anstellen können. Orientieren Sie sich bei Ihrer Kaufentscheidung ganz einfach an der nachfolgenden Liste:

3. Bettdecken aus Natur- oder synthetischen Materialien – die Vor- und Nachteile Während Ihnen jeder unabhängige Daunendecke-Test wahrscheinlich zu einem Federbett aus echten Federn raten wird, gibt es auch Gründe, die gegen eine Decke aus solch einem Federbett-Test sprechen. » Mehr Informationen

Denn wie schon so manch ein Steppdecke-Test gezeigt hat, gibt es durchaus Menschen, die gegen Federn allergisch sind. Für sie stellt eine Bettdecke mit Federn daher eine denkbar schlechte Wahl dar. Was für und was gegen eine Daunenbettdecke spricht, möchten wir Ihnen daher an dieser Stelle verraten:

Wärmt angenehm

Angenehm auf der Haut

Hochwertiges Naturmaterial

Gute Feuchtigkeitsregulierung

Hoher Schlafkomfort Teure Anschaffungskosten

Nicht für Allergiker geeignet

Tiere mussten für die Herstellung dieser Decken unter Umständen leiden

Aus den genannten Gründen werden viele Vegetarier und Veganer daher Abstand von einem Federbett nehmen wollen. Bei Federbetten besteht zudem das Problem, dass die Federn sich irgendwann durch den Bezugsstoff bohren. Dies kann unangenehm auf der Haut piksen. Darüber hinaus finden Sie die Federn später an den verschiedensten Stellen in Ihrem Schlafzimmer oder weiterem Wohnraum vor. Wer diese Problematik vermeiden will, entscheidet sich daher für eine Bettdecke ohne Federn, die anstatt dessen aus rein synthetischen Materialien verarbeitet worden ist.