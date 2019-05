Einen Bewegungsmelder können Sie in unterschiedlichen Lebensbereichen zum Einsatz bringen. Beispielsweise warnt Sie das Gerät vor unerwünschten Eindringlingen im Außenbereich oder erleichtert Ihnen den Alltag in den eigenen vier Wänden. In beiden Fällen kombinieren die Hersteller die Geräte mit einer Zweitmaschine, beispielsweise einer Überwachungskamera, einer Alarmanlage oder einer Außenleuchte.

Unser Bewegungsmelder-Vergleich 2019 zeigt, dass die Geräte für Sicherheit und Komfort sorgen können. Entscheiden Sie sich für eine Lampe mit Bewegungsmelder, brauchen Sie beispielsweise nicht nach dem Lichtschalter zu suchen. Dadurch sparen Sie Zeit und beugen einem unnötigen Verletzungsrisiko vor.

Schauen Sie den Melder genauer an, entdecken Sie eine kleine Kuppe auf der Vorderseite. Hierbei handelt es sich um den Sensor des Geräts. Kaufen Sie einen Infrarot-Bewegungsmelder, befinden sich Linsen in der Kappe. Sie sammeln das Infrarotlicht. Die Sensibilität des Melders schalten Sie nach Bedarf ein. Dadurch können Sie beeinflussen, wann eine Leuchte mit Bewegungsmelder anspringt.

Früher kamen Bewegungsmelder außen zum Einsatz. Inzwischen verändert sich der Trend. Bewegungsmelder für innen steigern den Wohnkomfort, indem sie für eine intelligente Beleuchtung sorgen. Das bedeutet, die Leuchten springen bei Bedarf an, was zu einer deutlichen Stromersparnis führt.

Die dritte Variante stellt ein Bewegungsmelder mit Kamera dar. Dieser findet vorwiegend in der Sicherheitstechnik Anwendung. Beispielsweise kommen entsprechende Geräte als Überwachungskameras in öffentlichen Bereichen zum Einsatz.

3. Kaufberatung bei Bewegungsmeldern: Fünf Kriterien beeinflussen Kaufentscheidung

In jeder Kategorie der Bewegungsmelder finden sich Geräte aus dem unteren und oberen Preissegment. Einen Bewegungsmelder-Test der Stiftung Warentest existiert bislang leider nicht. Daher lohnen sich beispielsweise Praxistests, um Ihren persönlichen Bewegungsmelder-Testsieger zu finden.

Alternativ können Sie auf diverse Vergleiche im Internet zurückgreifen. Diese verraten Ihnen die wichtigsten Kaufkriterien der nützlichen Anschaffungen.

Allen voran spielt der Preis eine wichtige Rolle. Eine Statistik aus dem Jahr 2017 besagt, dass die Mehrzahl der Käufer bis zu 250 Euro für einen vernetzten Bewegungsmelder zahlt.

Suchen Sie nach einem günstigen Bewegungsmelder, können Sie ein gebrauchtes Modell wählen. Dafür sollten Sie sich über den Zustand des Apparats informieren. Möchten Sie beispielsweise einen Steinel-Bewegungsmelder neu kaufen, lohnt es sich, auf folgende Kaufkriterien zu achten:

3.1. DIE MONTAGEART ENTSCHEIDET ÜBER DIE NUTZERFREUNDLICHKEIT

Präsenzmelder als Alternative zum Bewegungsmelder Präsenzmelder weisen eine deutlich höhere Sensibilität als normale Bewegungsmelder auf. Dadurch reagieren sie auch auf ruhige, unscheinbare Bewegungen. Bringen Sie einen solchen beispielsweise an der Decke Ihres Arbeitszimmers an, bleibt dieses auch bei minimalen Bewegungen am Schreibtisch erhellt.

Bei den meisten Bewegungsmeldern stehen zwei Montagearten zur Auswahl. Sie bringen Sie an der Decke oder an der Wand an. Bevorzugen Sie einen an der Zimmerdecke befindlichen Melder, sollten Sie auf die Herstellerbezeichnung Deckenmelder achten. Diesen können Sie ebenfalls am Carport, in der Garage oder der Gartenlaube platzieren.

Als nützlich erweisen sich außen Bewegungsmelder mit 360 Grad Öffnungswinkel. Sie decken den gesamten Zielbereich ab und lassen keinen Raum für tote Ecken. Allerdings nimmt die Empfindlichkeit der Geräte kontinuierlich zur Deckenhöhe ab. Das bedeutet: Je höher der Bewegungsmelder hängt, desto weniger reagiert er auf Bewegungen.

Ebenso kommt es zu Schwierigkeiten in engen oder sehr langen Räumen. In einem langen Flur sollten Sie daher mehrere Modelle befestigen. Alternativ wählen Sie ein Modell mit Wandmontage. Einige Produkte können Sie direkt in die Wand einbauen, sodass sie sich perfekt ins Raumkonzept integrieren.

3.2. DIE ZEITEINSTELLUNG ERMÖGLICHT INDIVIDUELLE ANPASSUNG

Damit Ihr Bewegungsmelder nicht tagsüber anschlägt, können Sie die Zeiteinstellung mittels eines Drehschalters regulieren. Dadurch gelingt es Ihnen, das gewünschte Zeitfenster individuell auf Ihre Bedürfnisse einzustellen. Mit dieser Variante bestimmen Sie, wie lang das Licht leuchtet, ohne dass eine erneute Sensoraktivierung vonnöten ist.

Die Einstellung eignet sich für Außenstrahler mit Bewegungsmeldern oder eine LED-Außenleuchte mit Bewegungsmelder. Nutzen Sie die Geräte auch in Wohn- und Esszimmern, kann eine passende Zeiteinstellung bei einer Lampe mit Bewegungsmelder für innen den Wohnkomfort steigern und den Energiebedarf senken.

Tipp: Das Zeitfenster von hochwertigen Bewegungsmeldern liegt im Schnitt zwischen fünf Sekunden und einer Viertelstunde. Während sich ersteres für eine LED-Außenleuchte mit Bewegungsmelder eignet, kommt letzteres bei Bewegungsmeldern an der Decke – beispielsweise in einem Hausflur – zum Einsatz.

3.3. DIE REICHWEITE BESTIMMT DEN ERFASSUNGSBEREICH

Die Mehrzahl der Bewegungsmelder besitzt einen Erfassungsbereich zwischen zehn und 20 Metern. Im Handel finden Sie auch Modelle, die eine geringere oder deutlich größere Reichweite bieten. Hierbei kommt es auf die individuellen Bedürfnisse an.

Allerdings sollten Sie bedenken, dass eine besonders große Reichweite die Wahrscheinlichkeit eines Fehlalarms erhöht. Der Grund: auf hohe Distanz lässt die Sensibilität des Sensors nach. Dadurch reagiert beispielsweise ein LED-Bewegungsmelder nicht nur auf Menschen, sondern auch auf Tiere.

3.4. BEWEGUNGSMELDER MIT FUNK SCHÜTZEN VOR MANIPULATION

Kaufen Sie einen Bewegungsmelder, stehen Ihnen unterschiedliche Variationen zur Auswahl. Neben Modellen mit Automatikschalter existieren Funk-Bewegungsmelder. Diese lassen sich nur schwer manipulieren, sodass sie einen sicheren Einbruchsschutz bieten. Gleichzeitig brauchen Sie keine lästigen Kabel verlegen.

Entsprechende Modelle eignen sich beispielsweise als LED-Strahler mit Bewegungsmelder an Einfahrten oder Garagen. Bei der automatischen Variante können Sie auf einen Dämmerungsschalter achten. Dadurch beginnt die Sensibilität des Geräts, sobald das Sonnenlicht schwindet.

3.5. DER STROMVERBRAUCH BEEINFLUSST DIE ENERGIEBILANZ

Bevor Sie einen Bewegungsmelder erwerben, sollten Sie die vom Hersteller angegebene Energiebilanz kontrollieren. Allein durch die Anschaffung des Melders können Sie Strom sparen. Immerhin leuchten die Lampen nur bei Bedarf. Allerdings braucht auch der Bewegungsmelder Energie.

Als Alternative empfehlen Ihnen Bewegungsmelder-Tests Solarleuchten mit Bewegungsmelder. Die Solarlampe mit Bewegungsmelder leuchtet mithilfe der gespeicherten Sonnenenergie. Ebenso ermöglicht die Technik eine stromlose Funktionsweise des Melders. Solarstrahler mit Bewegungsmelder sind daher energieeffizient und praktisch.

Sie suchen nach einer anderen Lösung, da Sie keine Solarzellen aufstellen wollen? Kein Problem: Bewegungsmelder mit Batterie verhindern ebenfalls einen hohen Stromverbrauch.

Übrigens läuft die Mehrzahl der Bewegungsmelder für die Steckdose mit einem niedrigen Stromverbrauch. Sie eignen sich hervorragend für LED-Lampen. Möchten Sie beispielsweise einen LED-Strahler mit einem Bewegungsmelder bestücken, lohnt sich ein Modell mit zwölf Volt. Diese Bewegungsmelder 12V finden Sie im Internet oder im Fachhandel.