Zu einem guten Heimkino gehören nicht nur ein Fernseher und eine Sound-Anlage, sondern auch die passenden Wiedergabegeräte. Vor allem Blu-ray-Player haben in den letzten Jahren den Markt erobert und das nicht nur in Deutschland und Österreich. Während sie als teurer Spaß angefangen haben, gibt es sie inzwischen zu bezahlbaren Preisen, manche sogar unter 100 Euro.

Ob Blue-Ray-Player, Blur-ray-Player oder Blureray-Player – die Schreibweise ist egal, solang die Qualität stimmt. In unserem Blu-ray-Player-Vergleich 2020 haben wir alle nützlichen Informationen zum Thema Blu-ray-Spieler zusammengetragen und ausgewertet. Wir gehen auf die unterschiedlichen Ausstattungsoptionen ein, erklären den Unterschied von 4K-Upscaling und 4K und räumen mit dem Mythos auf, es gäbe keine portablen BD-Player. Außerdem nennen wir Ihnen die beliebtesten Hersteller neben Samsung und Sony.

Mithilfe unserer Kaufberatung finden Sie schnell den perfekten Blu-ray-Spieler für Ihre Bedürfnisse.

In diesem Vergleich widmen wir uns normalen Blue-ray-Playern. Haben Sie Interesse an der Ultra-HD-Kategorie? Wir haben auch dafür den passenden Vergleich.

Blu-ray-Spieler sind die Nachfolger der DVD-Player, die mit genau dem gleichen Prinzip funktionieren: Disk einlegen und los geht’s. Blu-ray-Disks sehen DVDs sogar ähnlich, bieten aber wesentlich mehr Speicherplatz, so dass viel mehr Spielraum für bessere Bild- und Soundqualität bleibt . Das Neuste auf dem Markt sind Ultra-HD-Blu-ray-Disks, die Filme in 4K wiedergeben können. Da BD-Player stets abwärts kompatibel sind, kann man mit einem 4K-Spieler normale Blu-ray-Disks abspielen, aber nicht umgekehrt. Außerdem kann man daher sagen, dass jeder Blu-ray- ein DVD-Player ist.

Die DVD löste die Kassette ab, die Blu-ray-Disk löst die DVD ab. Der technologische Kreislauf: Für bessere Qualität wird ein neues Medium herausgebracht. Besonders in Sachen Auflösung ist der Unterschied zwischen den Speichermedien sichtbar. Doch bei den vielen verschiedenen BD-Playern ist es schwer, den Überblick zu behalten. Wir haben aufgelistet, was es für Blu-ray-Player-Typen gibt und worin sie sich unterscheiden:

Filme in 3D werden immer normaler. Wenn Sie Interesse daran haben, Ihr Heimkino in 3D zu genießen, sollte Ihr Blu-ray-Player mit der entsprechenden Funktion ausgestattet sein . Vergessen Sie aber nicht, dass auch Ihr Fernseher 3D darstellen muss, denn sonst bringt Ihnen ein 3D-fähiger BD-Player nichts.

Bei den verfügbaren Anschlüssen an BD-Playern und Universalplayern mit Blu-ray gibt es große Unterschiede. Viele Geräte kommen mit einem Ethernet-Anschluss, einem USB 2.0 Anschluss und einem digitalen Audio-Ausgang . Gängig ist auch HDMI bei Blureray-Spielern. Während bei manchen noch optische Audio-Ausgänge dazu kommen, haben andere analoge Audio-Ausgänge. Informieren Sie sich hier unbedingt vorher, was Ihr Wunsch-Spieler für Anschlussmöglichkeiten hat.

Blu-ray-disc-Player dominieren aktuell den Markt. Alle Neuerscheinungen an Filmen kommen auf Blu-ray-Discs heraus. Doch die nächst besseren Geräte mit 4K-Auflösung stehen schon in den Startlöchern. Ob es sich dennoch lohnt, einen normalen, aber günstigen Blu-ray-Player zu holen, muss jeder für sich selbst entscheiden. Wir haben zur Übersicht ein paar Pro- und Kontra-Argumente für Blu-ray-Player aufgelistet:

Es gibt viele namhafte Hersteller von Blu-ray-Playern. Während manche sich auf Unterhaltungstechnik spezialisiert haben, sind andere Marken breitgefächert in ihrer Produktpalette. Blu-ray-Player von Samsung sind ebenso beliebt wie Geräte von Philips. Auch Panasonic, Sony und LG sind für ihre guten Geräte bekannt. In unserer Vergleichstabelle finden Sie weitere Hersteller, die in Sachen Qualität punkten können , denn nicht nur der Panasonic DMP-BDT384 oder der Samsung BD-J4500 Blu-ray-Player haben neben Philips-Geräten einiges zu bieten.

8. Wichtige Fragen und Antworten zu Ihrem zukünftigen Blu-ray-Player 8.1. Warum gibt es keinen tragbaren Blu-ray-Player? Vor ein paar Jahren gab es tatsächlich noch keine tragbaren Blu-ray-Player, sondern der Markt war mit tragbaren DVD-Spielern geflutet. Und während die letzteren auch immer noch deutlich häufiger vertreten sind, gibt es inzwischen durchaus mobile Modelle zum Abspielen von Blu-ray-Disks. Ein Blick auf den Sony BDP-SX1 oder die tragbaren Geräte von NAVISKAUTO lohnt sich. » Mehr Informationen

8.2. Welcher Blu-ray-Player spielt alle Formate ab?

Die Suche nach einem Blu-ray-Player, der alles frisst, ist gar nicht so einfach. Entscheidet man sich beim Kauf jedoch für ein neues Modell und führt regelmäßig die Updates der Software des Blu-Ray-Players (und ggf. aller zugehörigen Apps) durch, sollte das Gerät alle gängigen Formate lesen können. Beispielhafte Formate wären:

MPEG2 und MPEG4

DivX und DivX-HD

XVID

WMV

MKV

AVCHD

Sollte Ihnen ein spezielles Format am Herzen liegen, informieren Sie sich am besten vor dem Kauf, ob Ihr Wunsch-Player damit kompatibel ist.

8.3. Kann man mit einem Blu-ray-Player eine DVD abspielen?

In der Regel sind Blu-ray-Spieler abwärts kompatibel, das heißt, sie können sowohl DVDs wie auch CDs abspielen. Somit sollte das Genießen alter DVDs kein Problem darstellen und Sie brauchen keinen extra DVD-Player neben Ihrem Blu-ray-Player.

8.4. Wie verbindet man den Blu-ray-Player mit dem Internet?

Um einen Blu-ray-Player mit dem Internet zu verbinden, muss das Gerät selbst internetfähig sein. Handelt es sich um einen WLAN-fähigen Blu-ray-Player, wie zum Beispiel den Blu-ray-Player bd-j4500r in schwarz von Samsung, können Sie ihn in der Regel, sobald er am Fernseher angeschlossen ist, über die Player-Einstellungen konfigurieren. Sofern er WLAN nicht unterstützt, müssen Sie den Player mithilfe eines LAN-Kabels an den Router anschließen. Steht selbiger zu weit weg und Sie wollen kein meterlanges Kabel quer durch die Wohnung verlegen, können Sie sich mithilfe eines Powerline-Adapters behelfen.

Was hat der Blu-ray-Player-Test bzw. -Vergleich ergeben? Am besten schnitt das Produkt Pa­na­so­nic DMP-BDT384EG ab. Es ist ab 131,59 Euro erhältlich und wurde mit sehr gut bewertet. Auf dem zweiten Platz folgt Sony BDP-S6700, bewertet mit sehr gut, erhältlich ab 97,47 Euro. Auf den folgenden Rängen folgen: Sony UBPX700 , erhältlich ab 175,45 Euro, bewertet mit sehr gut. Sony UBP-X800M2 , erhältlich ab 269,00 Euro, bewertet mit sehr gut. LG BP350 Blu-ray Player , erhältlich ab 112,77 Euro, bewertet mit gut. LG UBK80 Ultra HD 4K Blu-ray-Player , erhältlich ab 163,50 Euro, bewertet mit gut. Pa­na­so­nic DP-UB154EG-K , erhältlich ab 136,46 Euro, bewertet mit gut. LG BP450 3D Blu-ray Player , erhältlich ab 64,95 Euro, bewertet mit gut. Pa­na­so­nic DMP-BDT167EG , erhältlich ab 74,88 Euro, bewertet mit gut. Pa­na­so­nic DMP-BDT185EG , erhältlich ab 88,90 Euro, bewertet mit gut. Sony BDP-S1700 , erhältlich ab 68,23 Euro, bewertet mit gut. Mehr Informationen » Von wie vielen unterschiedlichen Herstellern hat die Redaktion im Blu-ray-Player-Vergleich Produkte ausgewählt? Wir haben für Sie insgesamt 3 Hersteller ausgewählt, darunter Panasonic, Sony und LG. Neben etablierten Marken möchten wir Sie auch auf Neueinsteiger aufmerksam machen. Mehr Informationen » Wie teuer sind die vorgestellten Blu-ray-Player durchschnittlich? Gute Qualität muss nicht immer besonders teuer sein - dies beweist insbesondere unser Preis-Leistungs-Sieger Sony BDP-S6700. Somit können Sie bereits ab 97,47 Euro einen Blu-ray-Player kaufen, welcher von der Redaktion ausgezeichnet wurde. Ansonsten beträgt der durchschnittliche Preis für Blu-ray-Player 125,75 Euro. Mehr Informationen » Zu welchem der Blu-ray-Player-Modelle gaben die Kunden die meisten Rezensionen ab? Unter den 11 Produkten aus dem Blu-ray-Player-Vergleich kann sich der Sony BDP-S1700 aufgrund der besonders hohen Anzahl von 6047 Kundenrezensionen von der Konkurrenz abheben. Die Bewertung anderer Kunden ermöglicht es Ihnen, wertvolle Tipps im Umgang mit dem Produkt zu sammeln. Mehr Informationen » Welches ist die bestmögliche Note, die Produkte im Blu-ray-Player-Vergleich erhalten können? Die bestmögliche Note, die 4 der 11 Produkte erhalten haben, ist die Note "SEHR GUT". Im Blu-ray-Player-Vergleich erhielten folgende 4 Blu-ray-Player-Modelle die Note "SEHR GUT": Pa­na­so­nic DMP-BDT384EG, Sony BDP-S6700, Sony UBPX700 und Sony UBP-X800M2. Mehr Informationen » Aus welchen unterschiedlichen Modellen kann der Leser im Blu-ray-Player-Vergleich wählen? Als Leser des Blu-ray-Player-Vergleichs haben Sie die Möglichkeit, sich aus folgenden 11 Produkten das für Sie passende auszusuchen: Pa­na­so­nic DMP-BDT384EG, Sony BDP-S6700, Sony UBPX700, Sony UBP-X800M2, LG BP350 Blu-ray Player, LG UBK80 Ultra HD 4K Blu-ray-Player, Pa­na­so­nic DP-UB154EG-K, LG BP450 3D Blu-ray Player, Pa­na­so­nic DMP-BDT167EG, Pa­na­so­nic DMP-BDT185EG und Sony BDP-S1700. Mehr Informationen » An welchen weiteren Produkten haben Kunden, die einen Blu-ray-Player gekauft haben, noch Interesse gezeigt? Kunden, die zuvor Blu-ray-Player gesucht haben, geben häufig auch Schlagwörter wie Blue-Ray Player, Bluray-Player oder Blu-Ray ein. Damit Sie das beste Produkt finden, haben wir für Sie in unserem Blu-ray-Player-Vergleich sowie anderen thematisch passenden Vergleichen eine Anzahl an sehr guten Produkten zusammengestellt. Mehr Informationen »