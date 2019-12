Bluetooth-Lautsprecher sind in verschiedenen Varianten erhältlich: Standlautsprecher für daheim finden Sie genauso wie kompakte Lautsprecher für den mobilen Einsatz.

Die Mobilität ist eines der wichtigsten Merkmale von Bluetooth-Boxen. Die akkubetriebenen Geräte benötigen weder für den Betrieb noch für die Verbindung zum Abspielgerät ein Kabel.

Weitere wichtige Aspekte sind die Soundqualität, Konnektivität und eine angemessene Akkulaufzeit. Auch die Verarbeitung und die Bluetooth-Reichweite sind wichtige Kaufkriterien, auf die Sie achten sollten.

Noch vor einigen Jahren war der Musikgenuss untrennbar mit dem Einsatz von Kabeln verbunden. Beim Walkman wurden die Kopfhörer per Kabel angeschlossen und auch zu Hause waren Boxen stets per Kabel mit der Musikanlage verbunden. Heute profitieren wir so selbstverständlich von kabelloser Datenübertragung, dass wir uns an lästige Kabel kaum noch erinnern können.

In den eigenen vier Wänden und auch unterwegs können Lautsprecher per Bluetooth oder WLAN-Schnittstelle mit Computern, Laptops und Smartphones verbunden werden. Sie können auch manche Bluetooth-Lautsprecher mit einem Radio verwenden.

Wenn Sie auf der Suche nach Bluetooth-Boxen sind, die Sie auch unterwegs problemlos einsetzen können, sollten Sie vorab unseren Bluetooth-Lautsprecher-Vergleich 2019 zurate ziehen.

Wir haben einige Bluetooth-Lautsprecher-Tests für Sie geprüft, um Ihnen eine Auswahl an kabellosen Lautsprechern präsentieren zu können. Mit unserer Kaufberatung finden Sie den besten Bluetooth-Lautsprecher für Ihre Zwecke.

1. Bluetooth-Lautsprecher: Kabelloser Musikgenuss Die Bluetooth-Technik erlaubt Ihnen, Audiodateien kabellos von einem Sender an einen Empfänger zu übertragen. Dabei müssen sich die Geräte recht nahe beieinander befinden. Je nach Bluetooth-Version können bis zu 30 Meter überbrückt werden. Allerdings nimmt die Qualität der Verbindung mit zunehmender Reichweite ab. So kann es sein, dass die Verbindung abbricht. » Mehr Informationen Gerade für unterwegs eignen sich Mini-Boxen mit Bluetooth. Die Bluetooth-Lautsprecher für Smartphone und Tablet sorgen auch im Park oder am Badesee für Musikgenuss, der deutlich besser klingt als der Sound, der aus dem integrierten Handy-Lautsprecher kommt. Die Vor- und Nachteile von Bluetooth-Lautsprechern in aller Kürze: flexibel einsetzbar: zu Hause und unterwegs

nahezu alle modernen Smartphones, Tablets und Computer können mit Bluetooth-Lautsprechern verbunden werden. Einsatz abhängig von der Akkulaufzeit Verschiedene Arten von Bluetooth-Lautsprechern Bluetooth-Lautsprecher lassen sich in verschiedene Kategorien einteilen. Mini-Boxen eignen sich besonders gut für den Einsatz unterwegs. Lautsprecher-Systeme mit Bluetooth hingegen sind weniger flexibel, haben aber einen größeren Funktionsumfang und eine umfangreichere Ausstattung. Darüber hinaus gibt es Decken-Lautsprecher, die per Bluetooth mit einer Anlage oder einem Computer verbunden werden können. Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die wesentlichen Merkmale dieser Lautsprecher-Typen: Lautsprecher-Typ Beschreibung Mini-Lautsprecher mit Bluetooth Geräte dieser Kategorie sind tragbar und mobil einsetzbar. Sie sind mit verschiedenen Geräten kompatibel. Allerdings ist die Tonqualität gelegentlich eingeschränkt und der Einsatz ist von der Akkulaufzeit abhängig. Lautsprecher-Systeme mit Bluetooth Lautsprecher-Systeme überzeugen mit Vielseitigkeit und einem sehr guten Stereo-Sound. Sie bieten einen größeren Funktionsumfang und sind bauartbedingt weniger mobil. Decken-Lautsprecher mit Bluetooth Lautsprecher dieser Art werden platzsparend an der Decke montiert. Sie sind recht unempfindlich und bieten einen satten Sound. Allerdings sind sie aufgrund des festen Einbaus nicht mobil einsetzbar. Gemeinsam haben alle diese Geräte, dass sie ohne störendes Kabel angeschlossen werden können. Die meisten Geräte in Bluetooth-Lautsprecher-Tests haben zusätzliche Buchsen für Kopfhörer, einen Anschluss für USB sowie Knöpfe und Regler für die Bedienung unabhängig vom Smartphone oder Tablet.

2. Kaufberatung: So finden Sie den besten Bluetooth-Lautsprecher Wenn Sie einen Bluetooth-Lautsprecher kaufen möchten und schon einige Angebote und Tests gelesen haben, werden Sie festgestellt haben, wie umfangreich das Angebot ist. Bluetooth-Lautsprecher von Bose sind ebenso beliebt wie Bluetooth-Lautsprecher von JBL. » Mehr Informationen Wir verraten Ihnen, worauf es ankommt, wenn Sie einen kabellosen Lautsprecher für Ihr Handy oder Tablet kaufen möchten. 2.1. Klangqualität Egal ob JBL Bluetooth-Lautsprecher, Bose Bluetooth-Lautsprecher oder Sony Bluetooth-Lautsprecher: Die Klangqualität ist eines der wichtigsten Kaufkriterien. Wenn Sie einen externen Handy-Lautsprecher nutzen, sollte dessen Klangqualität natürlich besser sein als die des integrierten Handy-Lautsprechers. Wofür steht Bluetooth? Bluetooth steht tatsächlich für den Namen des dänischen Königs Harald Blauzahn. Das Zeichen für Bluetooth zeigt die beiden Runen, die für seine Initialen stehen. Grundsätzlich ist es so, dass kompakte Boxen schnell blechern klingen. Das liegt an den geringen Ausmaßen der Membranfläche sowie der Gehäusedämmung. Natürlich erreicht ein mobiler Lautsprecher nicht dieselbe Qualität wie eine stationäre Soundanlage zu Hause. Dies ist aber unterwegs auch nicht gefragt. Längst nicht alle Modelle haben einen ansprechenden Klang. Die Geräte in unserem Bluetooth-Lautsprecher-Vergleich bieten allerdings einen guten Kompromiss aus rundem Klang und Mobilität. 2.2. Akkulaufzeit Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Akku-Laufzeit der mobilen Lautsprecher. Die meisten Modelle in Bluetooth-Lautsprecher-Tests haben eine Akku-Laufzeit zwischen 8 und 24 Stunden. Damit ist garantiert, dass Sie nicht plötzlich ohne Musik dastehen. Aufgeladen werden die Akkus in der Regel über das USB-Port. Je aktueller die Bluetooth-Version ist, desto effizienter nutzen die Geräte die Energie. Bluetooth-Lautsprecher benötigen weniger Strom als WLAN-Lautsprecher. Während die Distanzen bei Bluetooth-Lautsprechern eher kurz sind, überwinden WLAN-Lautsprecher auch größere Distanzen. Diese werden meist mit einem Stromkabel betrieben. 2.3. Maße und Gewicht Die Größe von Bluetooth-Lautsprechern variiert. Wenn Sie planen, das Gerät vorwiegend unterwegs einzusetzen, sollten Sie ein kleineres und leichteres Gerät wählen. Wenn Sie das Gerät maximal auf den Balkon tragen und es ansonsten in Ihrer Wohnung nutzen möchten, dann darf es auch etwas größer bzw. schwerer ausfallen. Modelle wie der Bluetooth-Lautsprecher Charge 3 Xtreme Squad sind eher schwerer und weniger witterungsbeständig als Modelle wie zum Beispiel der Bluetooth-Lautsprecher JBL Charge 3 oder der Bluetooth-Lautsprecher Flip 3 von JBL. Machen Sie sich also am besten schon vor dem Kauf Gedanken über das bevorzugte Einsatzgebiet Ihres Bluetooth-Lautsprechers. 2.4. Bluetooth-Reichweite Egal, ob Sie einen Bose Bluetooth-Lautsprecher, einen Sony Bluetooth-Lautsprecher oder Bluetooth-Lautsprecher Xtreme Squad bevorzugen, die Bluetooth-Reichweite des Mini-Lautsprechers liegt je nach Bluetooth-Version zwischen 10 und 30 Metern. Da gerade unterwegs Sender und Empfänger meist recht nah beieinander liegen und die Übertragung nicht durch Wände oder Glasscheiben gestört wird, können Sie dieses Kriterium vernachlässigen. 2.5. Spritzwasserschutz Ein Spritzwasserschutz ist ratsam, wenn Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher viel im Freien nutzen möchten, wie etwa am Badesee oder bei Gartenpartys. Einen solchen Schutz bieten zum Beispiel der Bluetooth-Lautsprecher D FINE von Dockin und der Charge 3 von JBL sowie SoundLink Bluetooth-Boxen von Bose.

3. Die besten Bluetooth-Lautsprecher für unterwegs sind robust und haben einen sehr guten Klang Wenn Sie einen guten Bluetooth-Lautsprecher für unterwegs suchen, sollte dieser ausreichend gegen Wasser geschützt sein und einen angemessenen Klang haben. Die Modelle in Bluetooth-Lautsprecher-Tests, die diese Kriterien erfüllen, eignen sich am besten für den Einsatz im Freien. » Mehr Informationen Geräte wie beispielsweise die Bose Bluetooth-Boxen SoundLink Micro und den Bluetooth-Lautsprecher Huawei Soundstone CM51 können Sie bequem unterwegs nutzen.

4. Bluetooth-Lautsprecher sind besonders flexibel Kabellose Geräte wie der Bluetooth-Lautsprecher Onyx Studio 4 von Harman Kardon sind flexibel einsetzbar. Sie können die Geräte in Ihren vier Wänden nutzen, etwa an Ihren Computer gekoppelt. » Mehr Informationen Und ohne große Umstände können Sie kompakte Modelle auch unterwegs verwenden, etwa als Lautsprecher für Ihr Handy oder Tablet, wenn Sie auch draußen Musik genießen möchten. Dazu müssen Sie die Lautsprecher lediglich mit dem genutzten Gerät koppeln. Das Umstecken von Kabeln ist nicht notwendig. Tipp: Der Kauf eines teureren Bluetooth-Lautsprechers lohnt sich besonders dann, wenn Sie diesen in verschiedenen Räumen nutzen können und so etwa die Kosten für separate Radios in Küche, Bad und Bastelkeller einsparen möchten.

5. Praktisches Zubehör für Bluetooth-Lautsprecher Mit dem richtigen Adapter können Sie mehrere Bluetooth-Lautsprecher parallel nutzen oder Ihre Bluetooth-Boxen auch mit Musikanlagen verbinden, die keine eigene Bluetooth-Schnittstelle haben. » Mehr Informationen Ein Bluetooth-Adapter für den Klinkenanschluss erlaubt den Einsatz Ihrer Bluetooth-Lautsprecher mit Radio oder Stereoanlage. Dazu nutzen Sie einfach die AUX-Buchse. Der Adapter überträgt das Signal an die Boxen und so kann der Bluetooth-Lautsprecher mit einem Radio verwendet werden.

6. Fragen und Antworten zum Thema Bluetooth-Lautsprecher 6.1. Wie verbinde ich mein Handy mit einem Bluetooth-Lautsprecher? Die Verbindung Ihres Smartphones mit einem Bluetooth-Lautsprecher ist denkbar einfach. Oft müssen Sie nicht einmal eine App auf Ihrem Smartphone installieren. Schalten Sie das Bluetooth Ihres Lautsprechers ein, sodass er seine Verbindungsbereitschaft anzeigt. » Mehr Informationen Wenn Sie nun bei Ihrem Smartphone das Bluetooth einschalten, wird der Lautsprecher als kompatibles Gerät angezeigt. Nun können Sie beide miteinander verbinden. 6.2. Wie lassen sich mehrere Bluetooth-Lautsprecher parallel nutzen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mehrere Bluetooth-Lautsprecher parallel zu nutzen. Zum einen können Sie einen Splitter an Ihr Smartphone anschließen, mit dem Sie zwei Bluetooth-Boxen ansteuern können. Wenn Sie über zwei Smartphones mit dem Betriebssystem Android verfügen, können Sie beide Handys mit jeweils einem Bluetooth-Lautsprecher verbinden und mit der SoundSeeder-App eines zum Player und eines zum Speaker machen. Dann wird die Musik automatisch auf beide Bluetooth-Boxen übertragen. Wenn Sie ein Apple iPhone haben und Ihre Bluetooth-Lautsprecher die AirPlay-Technik unterstützen, können Sie mehrere Lautsprecher parallel verwenden. 6.3. Wie weit reichen Bluetooth-Lautsprecher? Die Reichweite von Bluetooth-Lautsprechern liegt – je nach Bluetooth-Version – bei rund 10 bis 30 Metern. Je weniger Wände, Möbel etc. sich zwischen den verbundenen Geräten befinden, desto besser funktioniert die Datenübertragung. Wenn Sie die Bluetooth-Lautsprecher mit einem Smartphone oder Tablet nutzen möchten, ist der Punkt der Reichweite weniger wichtig, da Sie die Geräte jederzeit nahe genug zusammenbringen können. 6.4. Welche bekannten Marken und Hersteller gibt es? Die Produkte folgender Hersteller beweisen in Tests immer wieder eine gute Qualität: Bose

JBL

LG

Loewe

Logitech

Samsung

Sony

Teufel 6.5. Wie beurteilt die Stiftung Warentest Bluetooth-Lautsprecher? Für die Ausgabe 09/2017 haben die Experten der Stiftung Warentest 56 Bluetooth-Lautsprecher unter die Lupe genommen. Der Beolit 17 von B & O Play wurde der Bluetooth-Lautsprecher-Testsieger. Dieser wurde mit der Note „gut“ (1,8) bewertet. Mit „gut“ (2,0) bewertet wurden der Go + Play von Harmann/Kardon sowie der Zipp von Libratone. Der Test von Bluetooth-Lautsprechern hat gezeigt, dass Sie schon für rund 80 Euro ein Modell erwerben können, das mit einem guten Sound überzeugt. Allerdings klingen nicht alle günstigen Bluetooth-Lautsprecher besonders gut. Viele besonders preiswerte Modelle klingen eher schlecht. Ein weiterer wichtiger Aspekt bei den mobilen Boxen ist die Akkuleistung. Die Laufzeit variiert zwischen 5 und 56 Stunden. Da keines der geprüften Geräte mit Standard-Akkus betrieben wird, ist der Austausch defekter oder altersschwacher Akkus nicht immer einfach. Im schlimmsten Fall wird die Box mit dem defekten Akku unbrauchbar.