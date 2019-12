Zum ersten Mal kamen BMX-Räder Ende der 1960er-Jahre auf. Zunächst fanden ausschließlich Sportler an den besonderen Zweirädern Gefallen. Ab den 80er-Jahren trafen sie auch bei Kindern und Jugendlichen zunehmend auf Wohlwollen. Die Abkürzung BMX steht für „Bicycle Motocross“ und bezeichnet das Fahrrad als Sportgerät. Demnach eignet es sich weniger für eine gemütliche Radtour, was zahlreiche BMX-Tests bestätigen. Das vergleichsweise leichte Rad hält starken Belastungen problemlos stand. Für das Crossen über einen unebenen Untergrund erweist es sich als passendes Vehikel.

Dem Fahrrad wichtige Elemente, die für die Tauglichkeit im Straßenverkehr wesentlich sind. Viele Modelle weisen weder eine Bremse, noch eine Gangschaltung auf. Wie ein BMX-Fahrrad aussieht und wofür Sie es nutzen, erklärt Ihnen unser BMX-Vergleich 2019 auf oe24.at.

1. BMX-Bikes zeichnen sich durch Leichtigkeit und Stabilität aus 1.1. Die Entwicklung des BMX-Bikes BMX-Bikes und die Disziplinen, die die Sportart BMX ermöglichten, erlangten in Deutschland durch Sportler wie Stephan Prantl große Bekanntheit. Bevor das besondere Fahrrad entstand, probten Hobbysportler ihre Künste auf einem Sting-Ray-Rad. » Mehr Informationen

Verschiedene Hersteller machten sich dessen Form zunutze und entwickelten in den 70er-Jahren das Bonanza-Rad. Allerdings führte eine unprofessionelle Verarbeitung schnell zum Einstellen der Produktion. Sobald das erste echte BMX auf den Markt kam, verloren Profis und Amateure das Interesse an den minderwertigen Zweirädern.

Das BMX-Rad zeichnet sich durch einen statisch stabilen Rahmen aus. Da BMX eine intensive Sportart darstellt, benötigen die Fahrräder ein robustes Äußeres, das Stößen oder Stürzen problemlos standhält. Damit die Fahrer von einem guten Überblick über das unebene Gelände profitieren, gehen die Räder mit einem hohen Lenker einher. Bei dessen Konstruktion und dem Felgenmaß von 20 Zoll orientierten sich die Hersteller am Sting-Ray-Rad. Zunächst gehören Kinder zur favorisierten Zielgruppe der Fabrikanten. Daher nahm das Fahrrad in bekannten Filmen – beispielsweise im Leinwandepos E.T. – eine wichtige Rolle ein.

BMX-Räder stellen Sportgeräte dar und überzeugen mit einer hohen Stabilität und Belastbarkeit. Allerdings eignen sie sich nicht für den Straßenverkehr. Aufgrund fehlender Elemente – beispielsweise einer Handbremse – besteht auf viel befahrenen Straßen sogar Lebensgefahr!

1.2. Das BMX-Fahrrad erweist sich als funktionales Leichtgewicht

In vielen BMX-Tests erfahren Sie, welche Eigenschaften BMX-Räder aufweisen müssen. Zunächst sollten Sie hier über die geeignete Rahmengröße nachdenken: In der Regel sind die Fahrräder in ihren Abmessungen klein und dementsprechend leicht.

Das geringe Gewicht ermöglicht es, das Vehikel samt dem eigenen Körpergewicht in die Höhe zu befördern. Ein schwerer Rahmen erlaubt keine Tricks, sodass entsprechende Räder sich nicht für den Sport eignen. Folgende Eigenschaften haben alle Arten der BMX-Fahrräder gemeinsam und sollten daher bei Neuanschaffungen beachtet werden:

vergleichsweise kleine Laufräder (beim BMX 20 Zoll)

Felgen aus eloxiertem Aluminium

gekreuzte Speichen ermöglichen eine gute Gewichtsverteilung

Freestyle-Bikes zeichnen sich durch CrMo- oder HiTen-Stahlrahmen aus

Pedale aus Plastik oder Aluminium

fehlende Gangschaltung

Teilweise besitzen die Räder nur eine oder gar keine Bremsen. Bei einigen Modellen finden Sie lediglich die Vorder- oder Hinterbremse. Die Mehrzahl der Freestyle-Räder weist jedoch U-Brakes (Mittelzugbremsen mit zwei Aufhängungspunkten) auf. Dagegen bestücken die Hersteller spezielle Race-Bikes auch mit den ähnlich aufgebauten V-Brakes.