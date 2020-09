Wir haben mehrere Bohrmaschinen-Tests miteinander verglichen und die wichtigsten Informationen zusammengefasst. In unserer Kaufberatung liefern wir Ihnen erste wichtige Informationen, die Ihnen beim Kauf einer Bohrmaschine helfen. Mit unserem Bohrmaschinen-Vergleich 2020 finden Sie sicher die beste Bohrmaschine für Ihren Werkzeugkoffer.

Auf dem Markt finden Sie verschiedene Arten von Akku-Bohrmaschinen und elektrischen Bohrmaschinen, die sich in ihren Eigenschaften voneinander unterscheiden und sich für unterschiedliche Zwecke eignen. Wir stellen Ihnen in unserem Bohrmaschinen-Vergleich einige Bohrmaschinen-Typen vor.

Wenn Sie ein Bild oder ein Regal aufhängen möchten, ist ein Loch in der Wand der erste Schritt dazu. Wann immer Sie etwas an die Wand bringen möchten, sind Schrauben und Dübel das richtige Befestigungsmaterial. Um präzise und sauber Löcher in Wände, aber auch in Holz-Balken oder Metall zu bohren, ist eine gute Bohrmaschine unerlässlich. Je nach Material und Anforderung gibt es unterschiedliche Bohrmaschinen-Modelle und unterschiedliche Bohrer-Typen.

Wenn Sie eine Bohrmaschine für den Einsatz im Haus suchen, um zum Beispiel Löcher für Bilder, Deko oder Regale zu bohren, ist in der Regel ein recht kleiner Bohrdurchmesser ausreichend. Wenn Sie allerdings größere Projekte in Angriff nehmen möchten, sollten Sie zu einem Gerät mit einem größeren Maximal-Durchmesser greifen. Der Durchmesser bei Beton-Bohrern liegt bei den meisten Geräten in Bohrmaschinen-Tests zwischen 14 und 20 mm, bei Holz-Bohrern zwischen 25 und 40 mm.

Die Nennleistung gibt in erster Linie an, wie viel Strom ein Gerät aufnehmen kann bzw. verbraucht. Zudem können Sie gewisse Rückschlüsse auf die Leistungsfähigkeit eines Werkzeugs ziehen. Für den Einsatz in den eigenen vier Wänden empfehlen wir Bohrmaschinen mit 500 Watt. Für größere Arbeiten, die mehr Kraft erfordern, eignen sich allerdings Profi-Bohrmaschinen mit mehr Leistung besser.

Wir verraten Ihnen in unserer Kaufberatung zum Thema Bohrmaschinen gerne, worauf es bei der richtigen Auswahl einer Bohrmaschine ankommt. Lesen Sie hier alles über die Einsatzmöglichkeiten sowie über die wichtigsten Kaufkriterien der Geräte, damit Sie am Ende auch tatsächlich die beste Bohrmaschine für Ihren Heimwerker-Einsatz finden.

Mit einem speziellen Bohrmaschinen-Schleifaufsatz können Sie Ihren Bohrer in eine Schleifmaschine verwandeln. Und auch beim Entleeren Ihrer Regenwassertonne kann eine Bohrmaschine helfen, nämlich mit dem richtigen Zubehör in Gestalt einer Bohrmaschinenpumpe.

Damit Sie optimal mit einer Bohrmaschine arbeiten können, muss das Gerät nicht nur kraftvoll, sondern auch leicht zu handhaben und vor allem sicher sein. Ein Zusatzhandgriff sorgt für einen guten Grip und für die notwendige Sicherheit beim Arbeiten mit dem Werkzeug. So können Sie nicht so schnell verrutschen und wesentlich genauer arbeiten. Ein geringes Gewicht und ein robustes Gehäuse helfen Ihnen, die Bohrmaschine genau und präzise zu führen bzw. zu bewegen.

7. Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema Bohrmaschinen 7.1. Wie viel Watt braucht eine Bohrmaschine? Die erforderliche Leistung einer Bohrmaschine hängt davon ab, welche Arbeiten Sie damit verrichten möchten. In der Regel ist eine Bohrmaschine mit rund 500 Watt ausreichend für die meisten Arbeiten, die im Rahmen einer Renovierung oder kleinerer Einsätze im Haus anfallen. Wenn Sie größere Arbeiten vornehmen müssen, zum Beispiel Zwischenwände herausreißen, dann sollten Sie auf einen leistungsstärkeren Bohrhammer zurückgreifen. » Mehr Informationen

7.2. Wie unterscheiden sich Bohrmaschinen für Beton und Stahlbeton von anderen?

Um in Materialien wie Beton und Stahlbeton zu bohren, eignet sich zum einen eine Schlagbohrmaschine. Dazu müssen Sie die Schlagfunktion aktivieren. Noch mehr Kraft bringt ein Bohrhammer auf, denn mit diesem bearbeiten Sie spielend Mauern aus Beton oder Stahlbeton. Der wesentliche Unterschied zwischen einer normalen Bohrmaschine und einem Schlagbohrer bzw. einem Bohrhammer ist die Schlag-Funktion. Der Bohrer wird also nicht nur in die Wand geschraubt, sondern kann sich ähnlich wie ein Meißel mit Hilfe von kräftigen Stößen auch durch härtere Materialien graben.

7.3. Wann darf ich eine Bohrmaschine in meiner Wohnung verwenden?

Beim Arbeiten mit einer elektrischen Bohrmaschine, einer Schlagbohrmaschine und einem Bohrhammer müssen Sie sich an gewisse Regeln halten. So dürfen Sie beispielsweise etwa sonntags und an Feiertagen nicht mit einem solchen Gerät arbeiten. In den meisten Miethäusern gibt es eine sogenannte Hausordnung, in der die offiziellen Ruhezeiten festgelegt sind. Meist dürfen Sie hier zwischen 12 und 15 Uhr sowie zwischen 22 und 6 Uhr nicht laut sein und in die Wand bohren.

7.4. Wo kann ich eine Bohrmaschine kaufen?

Wenn Sie eine neue Bohrmaschine für Ihren Werkzeugkoffer kaufen möchten, haben Sie eine große Auswahl an Bohrmaschinen-Angeboten. Egal ob Sie eine Bosch-Bohrmaschine, eine Makita-Bohrmaschine oder eine Metabo-Bohrmaschine ins Auge gefasst haben, Sie finden sowohl im stationären Handel als auch im Internet den passenden Shop. Vor Ort können Sie eine Maschine auch stets im Baumarkt erwerben. Hier erhalten Sie in der Regel auch eine ausführliche Beratung vom Fachmann. Diese entfällt leider meistens beim Onlinekauf.

Wenn Sie hingegen eine günstige Bohrmaschine suchen, können Sie auch ein gut erhaltenes bzw. gebrauchtes Gerät kaufen. So finden Sie etwa bei Internet-Plattformen wie eBay Bohrmaschinen und Zubehör. Günstige Bohrmaschinen gibt es zudem oft in speziellen Discounter-Angeboten. Bohrmaschinen von Aldi Süd oder Aldi Nord sowie Lidl-Bohrmaschinen gibt es regelmäßig im Programm der einzelnen Filialen. Allerdings ist die Qualität bei zu günstigen Bohrmaschinen oft nicht so hoch wie bei handelsüblichen Markengeräten.

Mieten statt kaufen! Sie können viele Werkzeuge auch leihen statt sie zu kaufen. Wenn Sie nur sehr selten damit arbeiten, kann das Mieten von Werkzeugen für Sie wesentlich günstiger sein. In speziellen Online-Nachbarschaftsforen können Sie verschiedene Geräte auch privat leihen: Bohrmaschine in Berlin, München oder Hamburg? Das Internet macht es möglich.

7.5. Wie beurteilt die Stiftung Warentest Bohrmaschinen?

Die Experten der Stiftung Warentest nehmen regelmäßig Elektro-Werkzeug unter die Lupe. Im Jahr 2015 führten sie einen umfangreichen Bohrmaschine-Test durch, in dem verschiedene Geräte auf den Prüfstand kamen. Darunter waren neben Akku-Bohrmaschinen auch Bohrhämmer und Schlagbohrmaschinen. Als Bohrmaschine-Testsieger in der Kategorie Akku-Bohrschrauber konnten sich gleich 3 Werkzeuge sehen lassen: Der Bosch PSR 18 LI-2, der Fein ABS 14 C und der Metabo BS 18 Li wurden jeweils mit der Note „gut“ (1,9) bewertet.

In der Kategorie Akku-Schlagbohrschrauber konnte der Bosch PSB 18 LI-2 überzeugen. Er erhielt die Note „gut“ (1,8) und landete vor den drei weiteren Geräten im Test, die mit „ausreichend“ oder „mangelhaft“ bewertet wurden. Der Bosch Uneo Maxx erhielt als einziger Akku-Bohrhammer, der getestet wurde, die Note „gut“ (2,4). In der Kategorie „Bohrhämmer“ errang der Bosch PBH 2800 RE mit der Note „gut“ (2,0) den Testsieg. Ebenfalls gut bewertet wurden Geräte von Makita und Dewalt. Auch in der Kategorie Schlagbohrmaschinen setzte sich ein Bosch-Gerät gegen die Konkurrenz durch. Die Bosch PSB 1000-2 RCE erhielt die Note „gut“ (1,9).

Was hat der Bohrmaschinen-Test bzw. -Vergleich ergeben? Am besten schnitt das Produkt Metabo SBEV 1000-2 ab. Es ist ab 150,48 Euro erhältlich und wurde mit sehr gut bewertet. Auf dem zweiten Platz folgt Makita HP2071J, bewertet mit sehr gut, erhältlich ab 150,79 Euro. Auf den folgenden Rängen folgen: Bosch GSB 20-2 , erhältlich ab 151,83 Euro, bewertet mit gut. Bosch Uni­ver­salIm­pact 800 , erhältlich ab 79,87 Euro, bewertet mit gut. Kawasaki K-ED-E 850 , erhältlich ab 59,27 Euro, bewertet mit gut. Worx WX318 , erhältlich ab 58,44 Euro, bewertet mit gut. Meterk KK104-13 , erhältlich ab 36,99 Euro, bewertet mit gut. Trotec PHDS 10-230V , erhältlich ab 26,00 Euro, bewertet mit befriedigend. Tacklife PID05A , erhältlich ab 39,99 Euro, bewertet mit befriedigend. Einhell TC-ID 650 E , erhältlich ab 22,26 Euro, bewertet mit befriedigend. Lux-Tools SBM-750 A , erhältlich ab 29,23 Euro, bewertet mit befriedigend. Mehr Informationen » Von wie vielen unterschiedlichen Herstellern hat die Redaktion im Bohrmaschinen-Vergleich Produkte ausgewählt? Wir haben für Sie insgesamt 10 Hersteller ausgewählt, darunter Metabo, Makita, Bosch, Kawasaki, Worx, Meterk, Trotec, Tacklife, Einhell und Lux-Tools. Neben etablierten Marken möchten wir Sie auch auf Neueinsteiger aufmerksam machen. Mehr Informationen » Wie teuer sind die vorgestellten Bohrmaschinen durchschnittlich? Gute Qualität muss nicht immer besonders teuer sein - dies beweist insbesondere unser Preis-Leistungs-Sieger Bosch Uni­ver­salIm­pact 800. Somit können Sie bereits ab 79,87 Euro eine Bohrmaschine kaufen, welche von der Redaktion ausgezeichnet wurde. Ansonsten beträgt der durchschnittliche Preis für Bohrmaschinen 73,20 Euro. Mehr Informationen » Zu welchem der Bohrmaschine-Modelle gaben die Kunden die meisten Rezensionen ab? Unter den 11 Produkten aus dem Bohrmaschinen-Vergleich kann sich die Bosch Uni­ver­salIm­pact 800 aufgrund der besonders hohen Anzahl von 1428 Kundenrezensionen von der Konkurrenz abheben. Die Bewertung anderer Kunden ermöglicht es Ihnen, wertvolle Tipps im Umgang mit dem Produkt zu sammeln. Mehr Informationen » Welches ist die bestmögliche Note, die Produkte im Bohrmaschinen-Vergleich erhalten können? Die bestmögliche Note, die 2 der 11 Produkte erhalten haben, ist die Note "SEHR GUT". Im Bohrmaschinen-Vergleich erhielten folgende 2 Bohrmaschine-Modelle die Note "SEHR GUT": Metabo SBEV 1000-2 und Makita HP2071J. Mehr Informationen » Aus welchen unterschiedlichen Modellen kann der Leser im Bohrmaschinen-Vergleich wählen? Als Leser des Bohrmaschinen-Vergleichs haben Sie die Möglichkeit, sich aus folgenden 11 Produkten das für Sie passende auszusuchen: Metabo SBEV 1000-2, Makita HP2071J, Bosch GSB 20-2, Bosch Uni­ver­salIm­pact 800, Kawasaki K-ED-E 850, Worx WX318, Meterk KK104-13, Trotec PHDS 10-230V, Tacklife PID05A, Einhell TC-ID 650 E und Lux-Tools SBM-750 A. Mehr Informationen » An welchen weiteren Produkten haben Kunden, die eine Bohrmaschine gekauft haben, noch Interesse gezeigt? Kunden, die zuvor Bohrmaschinen gesucht haben, geben häufig auch Schlagwörter wie Bohrmaschienen, Schlagbohrmaschienen oder Schlagbohrmaschine ein. Damit Sie das beste Produkt finden, haben wir für Sie in unserem Bohrmaschinen-Vergleich sowie anderen thematisch passenden Vergleichen eine Anzahl an sehr guten Produkten zusammengestellt. Mehr Informationen »