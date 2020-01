In den ersten Wochen nach der Geburt verwenden viele Eltern gerne Tragetücher, um mit dem Säugling spazieren zu gehen. Sie stärken dadurch die Nähe und Verbundenheit zu Ihrem Kind. Doch irgendwann werden die Kleinen zu groß und hibbelig.

Sind die Kinder für das Tragen zu groß aber zu jung um zu Laufen, eignet sich Schieben als alternative Fortbewegungsart. Doch gerade in der Stadt stehen Eltern vor vielen Herausforderungen: Wenig Platz und viele Treppen sind nur eine Auswahl der alltäglichen Probleme.

Egal ob von der Geburt an in einem Liegebuggy oder ab dem sechsten Monat in einem Sitzbuggy: Buggys sind schmaler, wendiger und leichter als herkömmliche Kinderwagen.