Suchen Sie nach einem hochwertigen Camcorder, der scharfe Aufnahmen bietet, eignet sich ein Modell mit 4k-Auflösung. Mit einer Bildfrequenz von 50 fps profitieren Sie von detailgetreuen Echtzeitaufnahmen.

Eine empfehlenswerte Kamera für den Urlaub stellt ein Full-HD-Camcorder dar. Die Modelle warten mit 25 bis 30 fps auf und sorgen für detailreiche Familien- oder Landschaftsfotos.

Um einen guten Camcorder zu finden, kommt es auf dessen Gewicht und Ausstattung an. Für Hobbyaufnahmen empfehlen sich beispielsweise Videokameras mit einem Gesamtgewicht von 200 Gramm, einem Mikrofon und einem Bildstabilisator.

Viele Menschen schauen sich Familienvideos an, um an schöne Ereignisse erinnert zu werden oder in vergangenen Glücksmomenten zu schwelgen. Damit Sie die Filme genießen können, kommt es auf deren Qualität an. Für präzise und detailgetreue Aufnahmen sorgt ein hochwertiger Camcorder, der neben der einfachen Bedienung mit mehreren Funktionen aufwartet. Suchen Sie eine Videokamera mit ausgezeichneter Videoqualität, raten Camcorder-Tests 2020 zu Modellen mit hoher Auflösung.

1. Mit dem Camcorder sehenswerte Erinnerungen schaffen Bei einem Camcorder handelt es sich um eine handliche Videokamera, die sich für Sportaufnahmen, Homevideos oder das Filmen wichtiger Lebensmomente eignet. Beispielsweise können Sie mit dem Gerät eine Hochzeit oder eine Einschulung auf Band festhalten. Bei den Camcordern gibt es verschiedene Typen und Ausführungen, die sich in ihrer Funktionsvielfalt unterscheiden. Was die jeweilige Camcorder-Kategorie vermag, hängt maßgeblich von ihrer Ausstattung ab. Damit Bild- und Tonaufnahmen klar zu sehen und zu hören sind, empfehlen Kaufberatungen Modelle, die über Mikrofon und Lautsprecher verfügen. Ebenso erweist sich ein Bildstabilisator als gute Wahl. Speziell eignen sich die Videokameras für den Hausgebrauch und Hobbyaufnahmen im Urlaub oder bei Familienfeiern. Aufgrund der unkomplizierten Bedienung können auch technisch Unerfahrene schnell den Umgang mit den Geräten lernen. Welche Vor- und Nachteile diese aufweisen, zeigen viele Camcorder-Tests 2020. Zudem erhalten Sie einen Überblick in der folgenden Tabelle: hohe Speicherkapazität

gute Ton- und Bildqualität

mehrere Funktionen, beispielsweise Zoom eventuell hohe Anschaffungskosten Möchten Sie einen Camcorder kaufen, profitieren sie von einer Kamera mit komfortabler Handhabung. Aufgrund eines griffigen Designs und des geringen Gewichts zeugen die Camcorder-Arten von einer angenehmen Haptik. Zudem bieten sie zahlreiche Aufnahmemodi. Die besten Camcorder gehen mit mehreren Zubehörteilen, beispielsweise Speicherkarte und Fernbedienung, einher. Für Selfies oder Gruppenfotos gibt es Digi-Camcorder mit einem schwenkbaren Bildschirm.

2. Kaufberatung: Camcorder überzeugen durch Vielseitigkeit Möchten Sie einen neuen Camcorder kaufen, stehen zahlreiche Typen und Hersteller zur Auswahl. Bei der Vielzahl an Marken und Kategorien fällt es unerfahrenen Käufern schwer, auf die entscheidenden Kaufkriterien zu achten. Um Ihre Videos mit einem Digi-Camcorder zu drehen, sollte dieser eine hohe Auflösung aufweisen. Diese sorgt dafür, dass Sie von einem klaren Bild profitieren. Camcorder-Tests unterscheiden grundlegend drei Video-Auflösungen. Wie viele Pixel diese bieten, sehen Sie in der folgenden Tabelle: Auflösung der Camcorder-Arten gebotene Pixel Camcorder mit Ultra-HD 3.840 bis 2.160 Pixel Full-HD-Camcorder 1.920 bis 1.080 Pixel Videokameras mit HD-ready 1.280 bis 720 Pixel Speziell für Action-Aufnahmen bietet sich ein Ultra-HD-Camcorder an. Die Hersteller verkaufen sie auch unter dem Namen 4k-Camcorder. Die hochwertigen Digitalvideokameras können jedes Detail blitzschnell abspeichern und realitätsgetreu wiedergeben. Für den Hausgebrauch eignet sich ein HD-Camcorder. Mit einer HD-ready-Auflösung bezeichnen die Anbieter sie als HDR-Camcorder. Entscheiden Sie sich für einen Camcorder mit 4k und 60 fps, sollten Sie über einen entsprechenden Ultra-HD-TV- oder PC-Bildschirm verfügen. Andernfalls beeinträchtigt die Bildwiedergabe die Qualität Ihres Films. Der richtige Camcorder für jeden Verwendungszweck Wie viele Megapixel braucht ein Camcorder? Bei modernen Camcordern stellen laut Videokamera-Tests 15 bis 20 Megapixel keine Seltenheit mehr dar. Allerdings geht die hochauflösende Bildqualität häufig mit einem sehr hohen Anschaffungspreis einher. Für den Hausgebrauch empfehlen sich günstige Camcorder mit fünf bis zehn Megapixeln. Diese liefern detailreiche Bilder mit Farbbrillanz. In Fachgeschäften können Sie beispielsweise einen Test mit einem HD-Camcorder durchführen, um dessen Bildauflösung unter die Lupe zu nehmen. Beim Kauf eines Camcorders kommt es darauf an, für welches Einsatzgebiet Sie das Gerät brauchen. Möchten Sie vorrangig lebendige Urlaubserinnerungen schaffen oder betätigen Sie sich als Hobby-Regisseur? In beiden Fällen sollten Sie auf folgende Kaufkriterien für die Videokameras achten: Framerate und Auflösung

optischer Zoom

Ausstattung Für gelegentliche Hobbyaufnahmen eignet sich ein HD-ready-Camcorder mit einer Framerate von 25 fps. Modelle mit einem 20-fachen optischen Zoom erbringen gute Aufnahmeergebnisse. Dabei verfügen selbst günstige Videokameras über einen Bildstabilisator, ein Mikrofon sowie Lautsprecher. Preislich bewegen sich derart ausgestattete Camcorder bei 150 Euro. Eine Full-HD-Videokamera erhalten Sie für 300 Euro. Diese weist eine Framerate von mindestens 50 fps und einen 30-fachen optischen Zoom auf. Zur Ausstattung gehören bei diesen High-End-Geräten beispielsweise ein elektronischer Sucher mit Touchscreen sowie der Anschluss für ein externes Mikrofon.

3. Der beste Camcorder vereint Bildqualität und Bedienkomfort Camcorder-Vergleiche nehmen Geräte verschiedener Anbieter – beispielsweise Sony-Camcorder oder Panasonic-Camcorder – unter die Lupe. Dabei zeigt sich, dass die beste Digitalvideokamera eine besondere Funktionsvielfalt bietet. Um mit dem Camcorder einen Film zu drehen, sollte der digitale HD-Camcorder eine lange Akkulaufzeit aufweisen. Bei hochqualitativen digitalen Camcordern hält der Akku über zwei Stunden. Günstige Camcorder bieten die grundlegenden Funktionen. Diese reichen für einen kurzen Camcorder-Film im Urlaub oder auf einer Familienfeier. Für ein hochqualitatives Filmerlebnis sorgen digitale Camcorder mit hoher Auflösung und mehreren Zusatzfunktionen. Beispielsweise verfügen sie über: WLAN einen Camcorcer-Chip zum Abspeichern eine Camcorder-SD-Speicherkarte Bei modernen Geräten besteht die Möglichkeit, den Camcorder mit einer App auf dem Smartphone oder dem Tablet zu verbinden. Besitzen Sie noch einen Videorekorder, bietet sich ein digitaler Camcorder mit VHS-Funktion an. Entscheiden Sie sich für einen voll ausgestatteten digitalen HD-Camcorder, liegt der Kaufpreis zwischen 150 und 200 Euro. Camcorder ab 300 Euro bieten oftmals eine Ultra-HD-Auflösung.

5. Zubehör und Pflegehinweise für den Camcorder In der Regel enthält ein neuer Camcorder bereits Akkus. Allerdings liegt deren Laufzeit im Schnitt nur bei 100 Minuten. Wünschen Sie sich eine längere Aufnahmezeit, beispielsweise um eine Hochzeitszeremonie zu filmen, sollten Sie zusätzliche Akkus kaufen. Diese können Sie mit wenigen Handgriffen auswechseln und brauchen keinen plötzlichen Abriss der Aufnahmen zu befürchten. Um wackelfrei zu filmen, können Sie ein Stativ kaufen. Dieses wichtige Zubehörteil fungiert als Stütze, wenn Sie Panoramafilme oder ein Gruppenfoto aufnehmen wollen. Speziell lohnen sich leicht transportable Stative, die in Rucksack oder Koffer wenig Platz wegnehmen. Weiteres Zubehör für Ihren Camcorder stellen beispielsweise die Speicherkarte sowie die Reinigungsutensilien dar. Damit Sie diese sicher verstauen, bietet sich zudem eine Kameratasche an. Hierbei existieren gepolsterte Modelle, die Ihrer Videokamera auch unterwegs einen sicheren Transport ermöglichen. Neben der richtigen Verwahrung Ihres Camcorders beeinflusst dessen Pflege den zuverlässigen Betrieb. Sie sollten die Kamera in regelmäßigen Abständen reinigen. Bereits nach dem Auspacken Ihrer Videokamera sollten Sie den LCD-Bildschirm mit einer Schutzfolie versehen. Möchten Sie das Objektiv des Camcorders reinigen, nutzen Sie die im Reinigungsset befindlichen Pinsel sowie den kleinen Blasebalg. Dieser hilft Ihnen dabei, Staub und kleine Schmutzrückstände aus allen Spalten zu entfernen. Um Ihre Filmkamera bei Nichtgebrauch vor Schäden und Schmutz zu schützen, können Sie den praktischen Objektivschutz aufsetzen.

6. Wichtige Fragen und Antworten zum Camcorder 6.1. Was sagt Stiftung Warentest zu den Camcordern? Im Jahr 2017 testete Stiftung Warentest mehrere Camcorder-Typen. Dabei glänzte die Mehrheit der Modelle durch eine einfache Handhabung und ausreichend Funktionsvielfalt. Das Prüfinstitut kam zu dem Schluss, dass ein guter Camcorder keine 300 Euro kosten muss. Tatsächlich lag der letzte Camcorder-Testsieger in einem Preissegment zwischen 150 und 200 Euro. 6.2. Welche Marken gibt es bei den Videokameras? Auf der Suche nach einem neuen Camcorder finden Sie eine breite Auswahl an Anbietern. Die modernen Videokameras können Sie beispielsweise im Fachhandel, bei Online-Händlern oder direkt auf der Internetseite der Hersteller kaufen. Um preisgünstige Modelle zu erstehen, können Sie Angebote von Discountern wie Lidl oder Aldi wahrnehmen. Zu den empfehlenswerten Geräten zählen: Panasonic-Camcorder

Camcorder von Samsung

Sony Camcorder

Camcorder von Canon

Legria Camcorder

Easypix Videokameras

Jay-tech-Camcorder

Camcorder von Toshiba

JVC Camcorder 6.3. Wie überspielen Sie vom Camcorder auf den PC? Um die Aufnahmen vom Camcorder auf den Laptop oder den Computer zu überspielen, bietet sich beispielsweise ein USB-Kabel an. Einige Geräte bieten auch eine Bluetooth-Verbindung oder eine App zur Datenübertragung an. Benutzen Sie einen Camcorder mit Chip, können Sie diesen wie eine Speicherkarte in den PC einlegen und dieser liest die Daten innerhalb von Sekunden ab. 6.4. Welcher Camcorder eignet sich für Youtube-Videos? Welchen Camcorder Sie für ein Youtube-Video verwenden, hängt maßgeblich davon ab, welche Bildqualität Sie wünschen und wie hoch Ihr Budget ist. Bereits mit preisgünstigen Modellen können Sie passable Aufnahmen erstellen. Planen Sie eine Karriere als Youtuber, sollten Sie einen Ultra-HD-Camcorder mit Zusatzfunktionen wählen. Was hat der Camcorder-Test bzw. -Vergleich ergeben? Am besten schnitt das Produkt Canon Legria HF G50 ab. Es ist ab 961,03 Euro erhältlich und wurde mit sehr gut bewertet. Auf dem zweiten Platz folgt Sony FDR-AX700, bewertet mit sehr gut, erhältlich ab 1.529,00 Euro. Auf den folgenden Rängen folgen: Panasonic HC-VX11EG-K , erhältlich ab 528,90 Euro, bewertet mit sehr gut. Panasonic HC-V777EG-K , erhältlich ab 359,99 Euro, bewertet mit sehr gut. Canon Legria HF R806 , erhältlich ab 235,00 Euro, bewertet mit gut. Panasonic HC-V380EG-K , erhältlich ab 229,71 Euro, bewertet mit gut. Sony HDR-CX450 , erhältlich ab 342,57 Euro, bewertet mit gut. Sony HDR-CX240 , erhältlich ab 156,00 Euro, bewertet mit gut. Panasonic HC-V180EG-K , erhältlich ab 167,95 Euro, bewertet mit gut. Sony HDR-P J410 , erhältlich ab 255,88 Euro, bewertet mit gut. Mehr Informationen » Welche unterschiedlichen Hersteller hat die Redaktion für den Camcorder-Vergleich zusammengetragen? Die Redaktion hat für den Camcorder-Vergleich insgesamt 10 Produkte von Herstellern wie Canon, Sony und Panasonic zusammengetragen. Um Ihnen eine besonders hohe Produktvielfalt zu bieten, achten wir bei der Auswahl darauf, dass für jeden Leser das passende Camcorder-Modell dabei ist. Mehr Informationen » Sind im Camcorder-Vergleich die teuersten Produkte auch gleichzeitig die besten? Um einen Camcorder zu kaufen, müssen Sie nicht immer tief in die Tasche greifen. In unserem Camcorder-Vergleich sind bereits sehr gute Camcorder ab 156,00 Euro zu erhalten, der teuerste Camcorder kostet im Vergleich dazu 1.529,00 Euro. Mehr Informationen » Wie viele Sterne hat das bisher am besten bewertete Produkt aus dem Camcorder-Vergleich erhalten? Der Canon Legria HF G50 hat es den Kunden angetan - mit insgesamt 4,2 von 5 möglichen Sternen zählt dieses Produkt zu einem der besten aus unserem Camcorder-Vergleich. Mehr Informationen » Wie oft wurde im Camcorder-Vergleich die Bestnote "SEHR GUT" vergeben? Die Redaktion hat folgenden 4 verschiedenen Produkte aus dem Camcorder-Vergleich die Bestnote "SEHR GUT" verliehen: Canon Legria HF G50, Sony FDR-AX700, Panasonic HC-VX11EG-K und Panasonic HC-V777EG-K. Mehr Informationen » Welche Produkte hat die Redaktion in der Tabelle zum Camcorder-Vergleich zusammengetragen? Die Produkttabelle zum Camcorder-Vergleich enthält insgesamt folgende 10 Camcorder, die die Redaktion für Sie recherchiert hat: Canon Legria HF G50, Sony FDR-AX700, Panasonic HC-VX11EG-K, Panasonic HC-V777EG-K, Canon Legria HF R806, Panasonic HC-V380EG-K, Sony HDR-CX450, Sony HDR-CX240, Panasonic HC-V180EG-K und Sony HDR-P J410. Mehr Informationen » Welche weiteren Produktvorschläge erhalten Leser des Camcorder-Vergleichs? Lesern von unserem Camcorder-Vergleich werden in der Regel ähnliche Produkte wie Videokamera, Videokammeras oder Vidiokameras angezeigt. Wir bieten Ihnen daher eine geeignete Übersicht der besten Produkte, aus denen Sie Ihren persönlichen Favoriten auswählen können. Mehr Informationen » Camcorder Preis des Camcorders Max. Video-Qualität

max. Framerate Optischer Zoom 1. Canon Legria HF G50 961,03 € Ja | ja | ja 20-fach 2. Sony FDR-AX700 1.529,00 € Jajaja 12-fach 3. Panasonic HC-VX11EG-K 528,90 € Jajaja 24-fach 4. Panasonic HC-V777EG-K 359,99 € Jaja 20-fach 5. Canon Legria HF R806 235,00 € Jaja 32-fach 6. Panasonic HC-V380EG-K 229,71 € Jaja 50-fach 7. Sony HDR-CX450 342,57 € Jaja 30-fach 8. Sony HDR-CX240 156,00 € Jaja 27-fach 9. Panasonic HC-V180EG-K 167,95 € Jaja 50-fach 10. Sony HDR-P J410 255,88 € Jaja 30-fach