Klappstuhl

Bei dieser klassischen Variante kann man Sitzoberfläche und Lehne so zusammenlegen, dass sie aufeinander liegen und in dieser verkleinerten Form getragen oder im Wohnmobil platzsparend verstaut werden können.

Für reine Treckingtouren sind diese Modelle noch immer zu sperrig.

Durch den robusten Stahlrahmen und das steife Material ist so ein Camping-Stuhl stabil und gut als Anglerstuhl geeignet. Anglerstuhl-Tests zeigen aber meistens, dass es hilfreich ist, zusätzliche Plastikfüße zu nutzen, damit die Standfestigkeit gegeben ist.

Häufig erlauben Klappstühle sogar eine Lehnenverstellung, was sie sehr bequem macht.

Hochlehner-Campingstuhl-Modelle können zur Liege werden. Es gibt so einen Campingstuhl nämlich mit Beinauflage.