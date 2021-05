Waschechte Camper sind flexibel und genügsam. Wer regelmäßig mit dem Wohnwagen unterwegs ist oder sich sogar ganz puristisch auf das Zelten beschränkt, lernt schnell auf kleinstem Raum und mit wenig Luxus klarzukommen. Einige Dinge sind aber dennoch unerlässlich.

Zur Standardausstattung für jeden Camper gehören Campingmöbel wie etwa Stühle und ein stabiler Campingtisch. Am Campingtisch wird gefrühstückt und gearbeitet, gespielt und gekocht und schließlich wird abends das Essen gemeinsam am Tisch verzehrt. Bei dem wenigen Platz, den Camper haben, muss der Tisch natürlich möglichst klein verpackt werden können.

Unser Campingtisch-Vergleich 2021 offenbart, dass Sie sich vor dem Kauf durchaus einige Gedanken machen müssen. Es gibt nämlich recht unterschiedliche Typen klappbarer Campingtische von den verschiedenen Herstellern und Marken. Wir hoffen, dass Ihnen unsere Kaufberatung dabei hilft, den besten Campingtisch für sich zu finden.

Rolltische haben ein kleineres Packmaß , denn die Tischplatte besteht aus mehreren Streben, die zusammengerollt werden. Dafür sind diese Tische auch nicht ganz so stabil.

3. Was Sie beim Kauf beachten sollten

3.1. Diese Materialien sind gebräuchlich

Campingtische sind sehr häufig aus Aluminium, da dieses Material sehr leicht ist. Verbreitet sind jedoch auch Modelle aus Kunststoff, Holz oder Bambus.

Aluminium ist stabil und witterungsbeständig und wiegt wenig. Ein Alu-Campingtisch ist daher auf jeden Fall eine gute Wahl. Das Material ist rostfrei und damit sehr belastbar und perfekt für den Outdoor Einsatz. Schmutz kann leicht mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Allerdings können beim Putzen schnell Schlieren entstehen. In der Sommerhitze kann sich ein Alu-Campingtisch recht stark aufheizen. Sie sollten deshalb im Sommer eine Tischdecke verwenden.

Kunststoff wird zwar nicht so heiß, bleicht aber mit der Zeit aus und sieht dann nicht mehr gut aus. Zudem ist das Material nicht bruchfest. Sinn macht eine Kombination beider Materialien – also ein Tisch mit Aluminiumbeinen und einer Kunststoffplatte.

Ebenfalls meistens in Kombination mit Aluminium eingesetzt wird das Material Bambus. Es ist sehr umweltfreundlich und ein Bambus-Campingtisch ist stabil, witterungsbeständig und flexibel. Anstatt aus Bambus kann die Tischplatte auch aus Holz sein. Ein reiner Holz-Campingtisch wäre dagegen zu schwer. Ein weiterer Nachteil von Holz ist, dass es nicht so witterungsbeständig ist.

Tipp: Welches Material das Richtige ist, hängt von Ihren Anforderungen ab. Überlegen Sie, ob der Tisch wetterfest sein muss, weil er das ganze Jahr draußen steht und wie wichtig Ihnen ein geringes Gewicht ist.

3.2. Nicht ganz einfach: Klappbar und dennoch stabil

So ein Campingtisch muss genau betrachtet ein kleines Wunder vollbringen: Er soll möglichst leicht und klein zusammenklappbar sein und im aufgebauten Zustand dennoch möglichst stabil sein.

Auf dem Tisch werden auch mal schwerere Dinge abgestellt und rund herum toben vielleicht Kinder, die auch mal unter den Tisch krabbeln.

Beachten Sie, dass Sie den Tisch beim Campen nicht immer auf einem ebenen Untergrund aufbauen können. Das allein gefährdet schon die Stabilität. Ist der Tisch jedoch auch in sich nicht stabil genug, kann er schnell zusammenklappen oder umfallen.

Wichtig ist deshalb, dass der Tisch eine breite Standfläche und stabile Beine hat. Das Gestell sollte insgesamt einen stabilen Eindruck machen und Aluminiumrohrstangen sollten nicht zu dünn sein. Wenn im Sommer ein nächtliches Unwetter droht, müssen Sie den Tisch unter Umständen dennoch beschweren, um zu vermeiden, dass er weggeweht wird.

3.3. Diese Ausstattung macht Sinn

Vielseitig einsetzbar Ein Campingtisch ist nicht nur als Esstisch während Ihres Campingausflugs nutzbar. Sie werden ihn wahrscheinlich auch nutzen, um daran zum Beispiel Gemüse für das Essen zu schnippeln. Und wieder zurück zu Hause, können Sie den Campingtisch als Tisch für den Garten weiter nutzen. Überlegen Sie daher vor der Anschaffung genau, wo und wofür er zum Einsatz kommen soll.

Campingtische sind kein Luxus. Dennoch gibt es einige Ausstattungsdetails, die Sinn machen und ihr Geld wert sind. Zum Beispiel eine Ablagefläche, bzw. ein Netz unterhalb der Tischplatte. So ein zusätzlicher Stauraum ist für Camper Gold wert, die immer versuchen jedes bisschen Platz so effektiv wie möglich zu nutzen.

Gut ist auch, wenn die Tischbeine einzeln justierbar sind. So können Sie Unebenheiten am Boden ausgleichen und dafür sorgen, dass der Tisch stabil steht. Recht luxuriös aber dennoch sinnvoll ist es, wenn Campingtische höhenverstellbar sind. Sie können dann nicht nur als Esstisch dienen, sondern auch, zum Beispiel, als Beistelltisch neben dem Sonnenschirm. Die unterschiedlichen Höhenstufen sind dabei meistens festgelegt. Allerdings kann diese Mechanik auf Kosten der Stabilität gehen.

Überlegen Sie deshalb genau, ob Sie einen höhenverstellbaren Tisch benötigen. Lesen Sie hier noch einmal, welche Vor- und Nachteile es hat, wenn Sie einen höhenverstellbaren Campingtisch kaufen:

Ist der Campingtisch höhenverstellbar, kann er flexibler genutzt werden.

Aus dem Esstisch kann ein Camping-Beistelltisch werden.

In niedrigerer Höhe ist der Tisch gut als Campingtisch für Kinder geeignet – etwa als Spieltisch oder zum Essen. Die Stabilität wird durch den Mechanismus verringert.

Ist der Mechanismus defekt, können Sie den Tisch meistens gar nicht mehr nutzen.

3.4. Größe und Gewicht

Die Abmessungen und das Gewicht sind beim Kauf eines Campingtisches wichtige Kriterien. Einerseits soll der Tisch zusammengeklappt so leicht wie möglich sein und so wenig Platz wie möglich in Anspruch nehmen. Andererseits muss die ganze Familie daran gemütlich essen können.

Bei einem Grillabend müssen zumindest das Essgeschirr für alle Personen und die eine oder anderes Salatschüssel Platz finden. Überlegen Sie also vor dem Kauf genau:

Wieviel Platz Sie am Tisch benötigen (Wie viele Personen speisen an dem Tisch, wofür wird er noch benötigt?)

Wieviel Platz Sie im Auto, Wohnmobil oder Rucksack für den Tisch haben.

Aus der Kombination dieser beiden Überlegungen können Sie nicht nur ableiten, welcher Klappmechanismus für Sie ideal ist, sondern auch, wie groß und schwer der Tisch sein darf. Ein kleiner Campingtisch bringt es gerade mal auf Maße von etwa 50 x 50 x 60 Zentimeter.

Er ist aber nur für eine oder maximal zwei Personen geeignet. Eine Familie findet an einem Tisch Platz der 185 x 70 x 75 Zentimeter groß ist. Ist der Campingtisch groß, benötigt er aber entsprechend auch viel Platz.

Das Gewicht hängt dagegen nicht nur von der Größe ab, sondern auch vom Material. Es kann zwischen knapp 2kg für kleine Tische und bis zu 16kg für einen großen Familien-Campingtisch schwanken. Während ein höheres Gewicht bei einem längeren Campingausflug mit dem Wohnmobil sogar sinnvoll sein kann, da dadurch die Stabilität steigt, sollten Rucksack-Camper darauf achten, dass der Campingtisch leicht ist.