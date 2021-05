Als Camper, Kleingartenbesitzer oder Bootsbesitzer hatten Sie sicherlich schon einmal das Problem, auf Toilette zu müssen und keine vor Ort zu haben. Insbesondere eine Campingtoilette kann den Wohlfühlfaktor zum Beispiel während eines Camping-Urlaubs erheblich steigern.

Wir haben uns im Campingtoiletten-Vergleich 2021 mit den unterschiedlichen Möglichkeiten auseinandergesetzt, die sich für Ihre Bedürfnisse unterwegs eignen. Man kann zwischen drei Campingtoiletten-Typen wählen: trockene und mobile Chemietoiletten sowie Cassettentoiletten. Welches Camping-WC sich für Sie eignet und was einen Campingtoiletten-Testsieger ausmacht, erfahren Sie hier.

1. Campingtoiletten – mit und ohne Chemie

Zum Begriff Toilette Der Begriff Toilette stammt aus dem Französischen vom Wort toile oder toilette, was übersetzt (kleines) Tuch heißt. In China wird der Raum, in dem sich die Toilette befindet, als Halle der inneren Harmonie bezeichnet. Der englische Uhrmacher und Mathematiker Alexander Cumming erhielt 1775 das Patent für seinen Entwurf eines Wasserklosetts.

Als Campingtoiletten werden Toiletten bezeichnet, die mobil sind oder in Wohnwagen bzw. Wohnmobile eingebaut werden. Campingtoiletten werden oft auch als Chemietoiletten bezeichnet, wobei es auch Camping-WCs gibt, die ohne Chemie auskommen.

Chemietoiletten findet man vor allem dort, wo kein Anschluss der Toiletten an die Kanalisation möglich ist. Übliche Formen der Chemietoilette können sein:

Campingtoiletten

Bordtoiletten von Verkehrsmitteln wie zum Beispiel der Bahn

mobile Toilettenkabinen (Dixiklos), wie man sie auch etwa auf Festivals oder Baustellen findet

Campingtoiletten: Aufbau einer mobilen Chemietoilette

Das WC-Oberteil besteht aus Deckel, Toilettensitz und Frischwasserbehälter, das Unterteil aus Fäkalienbehälter oder Abwassertank. Frischwassertank und Fäkalientank sind mittels eines Schiebers voneinander getrennt. Diese Campingtoiletten gibt es mit und ohne Spülung bzw. Kolbenpumpe.

In das WC-Unterteil wird eine geruchsmindernde und Fäkalien-zersetzende Sanitärflüssigkeit gefüllt. In den Frischwassertank füllt man eine Sanitärflüssigkeit für die Reinigung und zur Desinfektion.

In chemischen Toiletten werden Chemikalien eingesetzt, die die Bildung von Fäulnis und damit von Geruch reduzieren sollen. Als chemische Substanzen bzw. Desinfektionsmittel werden zum Beispiel Formaldehyd, Glutaraldehyd oder Ammoniumverbindungen eingesetzt.

In Campingtoiletten mit Kassetten kommen hauptsächlich biologisch abbaubare Substanzen zum Einsatz. Biologisch abbaubare Substanzen haben keine Desinfektionswirkung und sollen lediglich dazu dienen, Geruch und Farbe der Fäkalien zu reduzieren.

Ein Großteil der in Camping-Klos eingesetzten Chemikalien kann sich negativ auf unsere Umwelt auswirken. In Kläranlagen können die Substanzen nur hoch verdünnt abgebaut werden, da ansonsten die Zersetzung der organischen Fäkalien-Bestandteile durch Mikroorganismen gestört wird und ungeklärtes Abwasser in die Natur gelangt.