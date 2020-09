Ein Crossbike ist der richtige Fahrrad-Typ für jeden, der sowohl in der Stadt als auch in der Natur auf zwei Rädern unterwegs sein möchte. Durch den Kauf eines Crossbikes kombinieren Sie die Funktionen eines Rennrades und eines Mountainbikes.

Passen Sie in einem Praxis-Test bei Nässe auf: Das richtige Bremssystem unterstützt auch bei Regen und Nässe eine sichere Fahrt. Orientieren Sie sich an unseren Produkten und Erläuterungen in der Tabelle, um das geeignete Crossbike zu finden.