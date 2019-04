1. Der Crosstrainer

Unter der mittlerweile riesigen Auswahl an Fitnessgeräten gibt es einen Heimtrainer, der es den Leuten besonders angetan hat: der Crosstrainer. Obwohl er zu den teuersten Trainingsgeräten für den Heimgebrauch gehört, liegt er zurzeit absolut im Trend. Mit einem Marktanteil von 70 Prozent im Bereich der Fitnessgeräte hat er sich über die Jahre zu dem beliebtesten Heimtrainer gemausert. Für unseren Crosstrainer-Vergleich 2019 haben wir einen großen Crosstrainer-Test ausgewertet und infolgedessen die Ergebnisse in einer übersichtlichen Tabelle für Sie zusammengestellt.

Um Sie nicht vor unvollendeten Tatsachen stehen zu lassen, können Sie in unserer zugehörigen Kaufberatung detailliert nachlesen, warum wir die präsentierten Geräte zum Crosstrainer-Testsieger gekürt haben. Selbstverständlich werden wir Ihnen auf diesem Weg auch erklären, wie so ein Gerät überhaupt aufgebaut ist und wie genau es funktioniert. Lassen Sie sich von diesem Crosstrainer-Test in Ruhe inspirieren und finden Sie heraus, ob auch Sie einen Crosstrainer kaufen möchten.

1.1. Wofür braucht man einen Crosstrainer?

Der zunehmende Wunsch nach körperlicher Optimierung, aber auch das viele Sitzen am Schreibtisch und das riesige Fast-Food-Angebot lässt das Bewusstsein für die Bedeutung der Bewegung in der Gesellschaft wachsen. Körperliche Fitness ist längst nicht mehr das Revier der Profi-Sportler, sondern eine Notwendigkeit für jeden Einzelnen.

Nicht zuletzt deswegen, weil sich die Folgen eines ungesunden Lebensstils früher oder später bei jedem Menschen abzeichnen. Gelenkschäden, Übergewicht, Rückenschmerzen, Müdigkeit, Depressionen und vieles mehr können sich als Ausdruck von mangelnder Bewegung ins Leben einschleichen und den Alltag auf den Kopf stellen.

Durch dieses steigende Bewusstsein nehmen auch Sportgeräte im städtischen Alltag eine immer größere Rolle ein – denn sie bieten im Kampf gegen körperliche und geistige Erschöpfung eine große Unterstützung. Dass der Körper durch regelmäßiges Training insgesamt gesünder und frischer aussieht, ist dabei nur ein positiver Nebeneffekt. Die tatsächliche Wirkung reicht noch viel tiefer und zeigt sich in einer höheren Konzentration, Produktivität und vor allem einem grundsätzlichen Wohlbefinden.

Crosstrainer oder Ellipsentrainer? Oft wird der Begriff „Ellipsentrainer“ als Synonym für den Crosstrainer gebraucht. Tatsächlich handelt es sich aber um eine andere Art von Fitnessgerät. Im Gegensatz zum Crosstrainer lässt sich mit dem Ellipsentrainer nur der untere Körperbereich trainieren, da die Griffe unbeweglich sind. Auf einem Crosstrainer steht man außerdem etwas breitbeiniger, während die Pedalen am Ellipsentrainer enger aneinander liegen, was von vielen als angenehmer empfunden wird. Ein Ergometer ist die simple Fahrrad-Variante ohne die elliptische Bewegung.

1.2. Für wen lohnt sich die Anschaffung eines Crosstrainers?

Wenn man sich all die körperlichen Aspekte vor Augen führt, die durch regelmäßigen Sport gefördert oder gar geheilt werden können, wird schnell deutlich: Die Anschaffung eines Fitnessgeräts lohnt sich definitiv – aber natürlich nur, sofern ein weiteres Gerät tatsächlich dazu führt, dass Sie sich die Zeit und die Energie in Ihrem Leben für Sport einräumen. Bei einer so teuren und sperrigen Anschaffung sollten Sie sich vorher sicher sein, dass Sie dieses Gerät nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis mehrmals in der Woche gebrauchen werden.

Es ist ein wiederkehrendes Phänomen, dass eine kostspielige Anschaffung in dem Glauben getätigt wird, dass sie einem etwas abnimmt und die lästige Aufgabe damit erledigt ist. Daraufhin wird das Gerät sporadisch ein paar Mal widerwillig gebraucht, bis es mit den Tagen zunehmend in der Ecke stehenbleibt und schließlich einstaubt. Bedenken Sie also: Mit einem Crosstrainer tritt ein Haufen zusätzliche Arbeit in Ihr Leben – Arbeit abnehmen kann er leider nicht.

Wenn Sie einen übervollen Terminkalender haben und sich abends erschöpft auf dem Sofa fallen lassen – wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich regelmäßig auf einen Crosstrainer schwingen? Vielleicht ist es in diesem Fall sinnvoller, regelmäßig in ein Crosstrainer-Studio zu gehen, anstatt sich gleich einen Crosstrainer für zu Hause anzuschaffen.

Tipp: So ein riesiges Monstrum ist Ihnen für Ihr trautes Heim zu sperrig? Crosstrainer sind auch klappbar erhältlich und lassen sich so ganz einfach verstauen.

Sie sollten sich außerdem darüber bewusst sein, dass ein Crosstrainer ein schweres und sperriges Gerät ist, das sich nicht so leicht verstecken lässt – und die Geräte sind nicht gerade für ihre Ästhetik berühmt. Außerdem kann die Rückgabe zu einem kleinen Kraftakt werden, falls Sie direkt nach dem Kauf unzufrieden sind oder Ihnen generell die Lust daran vergeht.

Wenn Sie einen Park oder idealerweise einen Wald in der Nähe haben, steht Ihnen damit schon das beste Fitnessstudio kostenlos zur Verfügung. Frische, sauerstoffreiche Luft in der Lunge bedeutet einen zusätzlichen Energie-Kick. Gegenüber städtischen Grünflächen liegt der Crosstrainer nur in Sachen Gelenk-Schonung vorne. Damit kann er zum Beispiel für manch ältere Menschen die bessere Wahl darstellen.

Fazit: Die Anschaffung eines Fitnessgeräts lohnt sich dann, wenn er Ihnen Möglichkeiten bietet, die in Ihrem Wohnumfeld sonst nicht gegeben sind, wenn es Ihre Sportmotivation fördert oder Sie Ihre Gelenke beim Sport schonen wollen. Suchen Sie nur ein Gerät für Ihr Arm- oder Bauchtraining suchen, so können kleinere Geräte wie Hanteln genauso gut herhalten. In diesem Fall lohnt sich vielleicht eher die Anschaffung einer Hantelbank als Heimtrainer. Für das reine Trainieren der Beinmuskulatur kann wiederum ein Ergometer herhalten. Auch sehr viel handlicher als ein Crosstrainer ist der Stepper, mit dem die Fußbewegungen wie beim Crosstrainer ausgeführt werden können.