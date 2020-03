Feste Materialien und eine robuste Verarbeitung zählen zu den wesentlichen Punkten, die für eine Kaufentscheidung sprechen. Dachträger-Tests haben erwiesen, dass Dachgepäckträger den Kraftstoffverbrauch Ihres Fahrzeugs erhöhen. Wir erklären im Folgenden diesen Effekt und verraten Ihnen, mit welchen Produkten Sie den Mehrverbrauch möglichst gering halten können. Zusätzlich erhalten Sie Informationen, wie Sie das Zubehörteil fürs Auto anbringen und welche gesetzlichen Regelungen gelten.

Im Dachträger-Vergleich 2020 auf oe24.at bekommen Sie einen Überblick, welche Modelle sich auf dem Markt befinden und worin sich diese unterscheiden. Ebenso informiert Sie unsere Kaufberatung über die Vor- und Nachteile der Dachboxen.

1. Nutzen der Dachgepäckträger: Transporterleichterung für sperriges Gepäck

Der Nutzen von Dachträgern bzw. Autogepäckträger besteht darin, den Transport sperriger Gegenstände zu erleichtern. Auf dem Kraftfahrzeug montiert erlauben sie es, die zusätzliche Ladung sicher zu verstauen. In der Regel bestehen Dachgepäckträger aus parallel angeordneten Schienen. Da es aufgrund des Gewichts des Gepäcks besonderer Stabilität bedarf, nutzen die Hersteller als Material Metall, vorzugsweise Stahl. Selten kommen Produkte aus Kunststoff zum Einsatz. Bei ihnen besteht die Gefahr, dass sie während der Fahrt brechen und einen Unfall verursachen.

Mithilfe eines Grundträgers profitieren Sie also von einer unkomplizierten Transportmöglichkeit großer Ware. Um spezielle Traglasten – beispielsweise Skier oder Fahrräder – zu transportieren, eignen sich Modelle mit einer zusätzlichen Halterung oder mit einem kompletten Rahmen. Die Fabrikanten sprechen in diesem Fall von einem Relingträger. Besitzen Sie bereits den Grundträger, brauchen Sie keine neue Art Dachträger zu kaufen. Vielmehr gibt es Möglichkeiten, die Basis-Variante zu erweitern.

Bei den Dachgepäckträgern existieren mehrere Typen. Egal für welche Sie sich entscheiden, Dachträger-Tests empfehlen Ihnen stets, auch auf eine einfache Demontage zu achten. Diese sollte mit wenig Aufwand vonstattengehen, um die Dachbox zu entfernen, sofern sie nicht in Betrieb ist.

Tipp: Vor dem Kauf Ihres Dachgepäckträgers sollten Sie die maximale Dachlast Ihres Autos in Erfahrung bringen. Dieser Wert schließt das Gewicht einer Erweiterung, beispielsweise einer Skihalterung oder eines Fahrradträgers, ein.

Montagearten: bei Dachträgern existieren vier Methoden

Abhängig von Hersteller und Marke unterscheidet sich die Montage bei den Dachgepäckträgern. Bei Kombis nutzen die Fabrikanten die Verschraubung an einer fest installierten Reling. Der Nachteil besteht in einer komplizierten und zeitaufwendigen Demontage. Leichter geht der Aufbau mit der Fixpunktmontage vonstatten. Sie erfolgt an spezifischen Befestigungspunkten auf dem Autodach. In der Anleitung beschreibt der jeweilige Produzent die entsprechenden Punkte.

Alternativ hält der Auto-Dachträger mithilfe der Klemm-Montage. Bei dieser klemmen Sie die Träger zwischen die Türholme. Für die seltener verwendete Schienenmontage brauchen Sie eine spezielle T-Schiene. Mit dieser befestigen Sie die Dachbox auf dem Dach Ihres Wagens. Abhängig von den Befestigungsmöglichkeiten existieren mehrere Typen der Dachträger:

Relingträger Regenrinnenträger und Fixträger

Die erste Kategorie, der Relingträger, kommt hauptsächlich bei Kombis zum Einsatz, da diese bereits eine Dachreling besitzen. Die entsprechenden Träger bestehen aus zwei Stangen, die zu beiden Relingseiten führen. Sind Sie Eigentümer eines Kombis ohne Reling, können Sie diese im Nachhinein anbauen lassen. Ebenso wie beim Dachgepäckträger finden Sie online günstige Angebote. Um bares Geld zu sparen, lohnt es sich, über ein gebrauchtes und gut erhaltenes Modell nachzudenken.

Den Regenrinnenträger montieren Sie auf ein Auto, das eine Regenrinne besitzt. In dieser hält der Grundträger sicher, ohne während der Fahrt zu verrutschen. Allerdings verzichten die Fahrzeughersteller bei neuen Modellen auf dieses Zubehör. Daher finden entsprechende Dachträger vorrangig bei älteren Vehikeln Anwendung.

Neben der Regenrinne fehlt bei neuen Fahrzeugen oftmals die Dachreling. Um Ihren Gepäckträger dennoch zu montieren, brauchen Sie das entsprechende Dachträger-Zubehör, bestehend aus Füßen und Stützen. Dieses hilft Ihnen, die Dachbox fest anzubringen. Im Normalfall fügt es sich in die integrierten Aufnahmepunkte Ihres Wagens ein.

Die Montages der Dachträgers ist in der Regel recht einfach und auch für einen Laien zu bewerkstelligen. Bedenken Sie aber, dass Sie eventuell spezielles Werkzeug benötigen. Dieses können Sie aber günstig online oder sogar bei Disountern wie Lidl oder Aldi erwerben.