Analoge Dämpferpumpe

die Druckanzeige der analogen Dämpfer-Pumpe lässt sich am besten mit einer Art Kreiselkompass vergleichen

in einem Gehäuse ist ein Zeiger, traditionell in Form einer Nadel, reibungsarm gelagert

entweder am Gehäuse selbst oder am frei beweglichen Zeiger befindet sich eine Skala

in Abhängigkeit des Drucks bewegt sich die Nadel und zeigt so den Wert an