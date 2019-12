Bei der Stiftung Warentest finden Sie regelmäßig Tests zum Damen-Trekkingrad. 2017 schnitt im Vergleich mit den Herrenrädern das Trekkingrad für Damen deutlich besser ab. Ein tiefer Einstieg beim Damenfahrrad erleichterte das Aufsteigen, der Trapezrahmen sorgte für ein besseres Handling in beladenem Zustand. Technologische Fortschritte zeigten sich bei den Bremsen und bei der Beleuchtung. Allerdings ist das Damen Trekkingrad nicht unbedingt ein günstiges Damenfahrrad. Eine Anschaffung rentiert nur bei regelmäßigem Gebrauch. Einen speziellen Damenfahrrad-Test sucht man bei Ökotest aber noch vergeblich.

Auch Damenfahrradrennen sind keine Erfindung der Neuzeit . Am 01. November 1868 fand im Park von Bordelais ein Damenradrennen statt. Die Siegerinnen bestritten den Wettkampf auf einer Michauline. Dabei handelte es sich nicht um ein Damen- Rennrad oder ein besonderes Sport-Fahrrad für Damen, sondern um ein Tretkurbelfahrrad.

Das Jahr 1817 gilt allgemein als die Geburtsstunde des modernen Fahrrads. Karl von Drais fügte dem bis dato nicht lenkbaren Laufrad eine Lenkvorrichtung hinzu. Als Test fuhr er am 12. Juni 1817 von Mannheim nach Schwetzingen. Um 1862 erweiterte Pierre Michaux das Rad um den Tretkurbelantrieb. Aufgrund der beachtlichen Sitzhöhe über dem großen Vorderrad blieb die Nutzung eines Laufrads jedoch gefährlich . Das änderte sich, als John Kamp Starley 1885 das Sicherheitsniederrad (Niederes Sicherheitsrad) erfand. 1888 ersetzte John Boyd Dunlop die Holzräder durch den von ihm erfundenen Luftreifen.

2.1. Tourenräder

Das Tourenrad (Stadt- oder Cityrad) ist ein schweres Zweirad mit meist mehreren Gängen. Bei den modernen Modellen fällt das Damen Citybike in der Regel etwas kompakter aus als die Ausführung für den Herrn. Um eine Spezialform des Citybikes handelt es sich beim Hollandrad. Das Design sowie einige Konstruktionsdetails orientieren sich noch heute an den historischen Tourenrädern. Typisch ist die aufrechte Sitzhaltung des Fahrers. Als Damenrad mit Korb bietet es sich für den Einkauf an und lässt sich sehr gut für kleinere Radtouren ins Umland einsetzen.

2.2. Trekkingrad

Trekkingräder zählen generell zu den Rennrädern. Diese All Terrain Bikes (ATB) kommen aber überwiegend beim Crossfahren und als Fitnessbike zum Einsatz. Ausgerüstet sind sie meistens mit einer dreiblättrigen Kettenschaltung, etwas breiteren Reifen sowie einem oder mehreren Gepäckträgern. Im Gegensatz zum klassischen Rennrad nimmt Ihnen das Trekkingrad auch die Nutzung unbefestigter Wege nicht übel.

2.3. Mountainbike

Speziell für Fahrten in unbefestigtem Gelände wurden die Mountainbikes entwickelt. Sie gehören ebenfalls zur Gruppe der Rennräder. Anfangs gab es für Mountainbikes fast nur 26-Zoll-Räder, inzwischen hat sich die Auswahl um 27,5 Zoll-Räder und 29 Zoll-Räder vergrößert. Das Mountainbike eignet sich für viele verschiedene Einsatzzwecke und ist wie das Trekkingrad ein Allrounder.

2.4. Triathlonrad

Triathlonräder sind Spezialräder für den Mehrkampf. Beim Triathlon bewältigt der Sportler nacheinander die Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen. Das Triathlonrad besitzt eine sehr hohe Aerodynamik und wurde extra für die besonderen Anforderungen an den Sportler beim anschließenden Marathonlauf konzipiert.

2.5. Rennräder