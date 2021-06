Mit einer Laubsäge können Sie filigrane Holzarbeiten sehr gut durchführen. Allerdings benötigen Sie dafür viel Zeit und auch Kraft. Eine bessere Alternative ist die Dekupiersäge.

Mit dieser Säge können Sie präzise Arbeiten, zum Beispiel für den Modellbau oder die Herstellung von Deko-Artikeln durchführen. Im Vergleich zur Laubsäge ist die Dekupiersäge ein elektrisches Gerät, das ohne viel Kraft mit einer Hand sehr exakt bedient werden kann.

Ein Dekupiersägen-Vergleich 2021 zeigt, dass dieses Gerät ein universell nutzbares, praktisches Gerät ist, mit dem man viele Arbeiten sehr sorgfältig und ordentlich durchführen kann, das aber auch in verschiedenen Ausführungen und Qualitäten zu haben ist. Sie müssen deshalb bei der Suche nach der besten Dekupiersäge für Ihre Zwecke einiges beachten. Die wichtigsten Kaufkriterien finden Sie in dieser Kaufberatung.

Der Name Dekupiersäge stammt vom französischen Wort „découper“ ab, das so viel bedeutet wie „zuschneiden“ oder auch „ausstanzen“. Die Dekupiersäge ist genau genommen eine Art elektrische Version der Laubsäge. Der Hauptunterschied ist, dass man mit ihr kraftsparend und sehr präzise arbeiten kann.

2. Dieser Typen einer Dekupiersäge gibt es

Wenngleich es verschiedene Modelle von unterschiedlichen Herstellern und Marken gibt, so unterscheiden sich Dekupiersägen doch in erster Linie in kleinen Leistungs- und Ausstattungsmerkmalen. Unterschiedliche Typen lassen sich kaum ausmachen. Anhand zweier wichtiger Ausstattungsdetails kann man aber unterscheiden in:

Dekupiersägen mit Spanblasvorrichtung und

Dekupiersägen mit Schnellspannung

Eine integrierte Spanblasvorrichtung bei einer Dekupiersäge ist äußerst praktisch und sorgt für noch sauberere Ergebnisse, da keine Sägespäne die Arbeit stören. Eine Schnellspannung ist äußerst hilfreich, wenn Sie mit verschiedenen Materialien arbeiten und daher häufiger das Sägeblatt wechseln müssen.