Es gibt Drehmomentschlüssel, bei denen sich an einer Skala ablesen lässt, wann das entsprechende Drehmoment erreicht ist. Hier liegt es am Anwender, mit dem Schrauben aufzuhören. In Qualitätssicherungen werden sogar elektronische Drehmomentschlüssel zum Ablesen eingesetzt.

Drehmomentschlüssel zum Einstellen drehen die Schraube so lange fest, bis der entsprechende Newtonmeter-Wert erreicht ist, dann löst sich der Griff des Werkzeuges an der Schraube automatisch und greift anschließend nicht mehr. Hier kann der Anwender also beherzt schrauben und sich auf die Automatik des Werkzeuges verlassen. Aber Vorsicht: es gibt auch Modelle, die lediglich ein Knackgeräusch als Alarm von sich geben, aber trotzdem weiter greifen. In den meisten Werkzeugvergleichen oder Drehmomentschlüssel-Tests wird dieser Typ vorgestellt.